गर्लफ्रेंड ने बात करना बंद कर दिया था... बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप मंजूर नहीं था, गुस्से में चाकू से कर दिया अटैक

मध्य प्रदेश के सतना में कलेक्ट्रेट गेट के पास दिनदहाड़े स्कूटी से जा रही एक युवती पर चाकू से हमला कर दिया गया. हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई. घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने कुछ ही घंटे में उसे गिरफ्तार कर लिया. पुलिस के मुताबिक, आरोपी और युवती के बीच पहले प्रेम संबंध थे. युवती ने उससे बातचीत बंद कर दी थी, इसी बात से नाराज होकर आरोपी ने उस पर हमला किया.

और पढ़ें

घटना 24 सितंबर की सुबह करीब 9:30 बजे की है. सतना शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में कलेक्ट्रेट गेट के सामने अचानक एक स्कूटी सवार युवती पर चाकू से हमला कर दिया गया. पीड़ित युवती के मुताबिक, वह स्कूटी से जा रही थी. तभी पीछे से एक युवक आया और उस पर चाकू से हमला कर दिया.

हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया. पीड़िता ने कहा कि उसे शुरुआत में समझ नहीं आया कि हमला किसने किया. उसके मुताबिक, आरोपी पीछे से आया था और हमला करने के बाद भाग गया. घटना के बाद दो पुलिसकर्मी मौके पर मिले और आरोपी को पकड़ने की कार्रवाई शुरू हुई.

यह भी पढ़ें: बेड पर लेटी थी बेटी, पिता ने किया बांके से वार, तड़पी तो घोंट दिया गला... दूसरी जाति के लड़के से अफेयर पर निर्मम हत्या

Advertisement

पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान सागर उर्फ सूरज जाटव के रूप में हुई है. सीएसपी सतना मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी और युवती के बीच करीब दो साल से बातचीत थी और दोनों के बीच पुराने प्रेम संबंध थे. पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले युवती ने आरोपी से बातचीत बंद कर दी थी. इसी को लेकर आरोपी नाराज था. 24 सितंबर की सुबह उसने गंवारी तिराहे के आगे युवती पर चाकू से हमला कर दिया. हमले के बाद युवती को तत्काल अस्पताल भेजा गया. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, उसकी हालत खतरे से बाहर है.

दिनदहाड़े हुई चाकूबाजी की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस एक्टिव हो गई. पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए तत्काल टीमें लगाईं और इलाके में घेराबंदी शुरू की. पुलिस के मुताबिक, करीब डेढ़ घंटे के भीतर आरोपी को टिकुरिया टोला से गिरफ्तार कर लिया गया.

पूछताछ के दौरान पुलिस का कहना है कि आरोपी ने युवती के साथ पुराने संबंध होने की बात बताई और हमले की बात स्वीकार की. सीएसपी मनीष त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया है. उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

हमले के बाद घायल पीड़िता ने कहा कि वह जा रही थी और उसे पता नहीं चला कि पीछे से कौन आया. उसके मुताबिक, आरोपी ने पीछे से हमला किया और फिर मौके से भाग गया. घटना के बाद मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने आरोपी की तलाश शुरू की. पुलिस ने जल्द ही उसे पकड़ लिया.

---- समाप्त ----