MP News: रीवा स्थित गुरुकुल स्कूल के हॉस्टल में 13 वर्षीय छात्र की संदिग्ध हालात में मौत हो गई. छात्र कक्षा छठवीं में पढ़ता था और पिछले करीब दो वर्षों से हॉस्टल में रह रहा था. रात में सोने के बाद सुबह वह नहीं उठा. स्कूल प्रबंधन ने डॉक्टर को बुलाया और फिर उसे संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

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मृतक की पहचान सूर्यांश के रूप में हुई है. छात्र की अचानक मौत के बाद स्कूल परिसर में हड़कंप मच गया. परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर समय पर इलाज उपलब्ध नहीं कराने का आरोप लगाया है. पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है.

सुबह जगाने पर नहीं उठा छात्र

घटना से एक रात पहले करीब 8:30 बजे हॉस्टल के सभी बच्चों को सोने के लिए भेज दिया गया था. सुबह जब बच्चों को उठाया जा रहा था, तब सूर्यांश नहीं उठा.

इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने डॉक्टर को बुलाया. चिकित्सक ने छात्र को अस्पताल ले जाने की सलाह दी. उसे संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद मृत घोषित कर दिया.

हार्ट अटैक की आशंका, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

अस्पताल में प्रारंभिक जांच के दौरान डॉक्टरों ने हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की आशंका जताई. हालांकि, मौत की असल वजह अभी स्पष्ट नहीं है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, छात्र के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले थे.

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छात्र का पोस्टमार्टम कराया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों की पुष्टि हो सकेगी.

परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लगाए आरोप

सूर्यांश की मौत के बाद परिजनों ने स्कूल प्रबंधन की भूमिका पर सवाल उठाए हैं. उनका आरोप है कि छात्र की तबीयत बिगड़ने पर समय पर इलाज उपलब्ध नहीं कराया गया. परिजनों ने मामले की जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

चोरहटा थाना प्रभारी पवन शुक्ला ने बताया कि परिजनों की शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों की पड़ताल कर रही है. फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही छात्र की मौत की वजह साफ हो पाएगी.

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