पिता चले गए गांव, बहन की हो गई शादी... जिंदगी में सोनू के आते ही दुनिया छोड़ गई निधि

सिंगरौली में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर निधि तिवारी की मौत के बाद उसकी जिंदगी से जुड़े कई सवाल अनसुलझे हैं. मोरवा थाना क्षेत्र के भूसा मोड़ में रहने वाली निधि तिवारी ने शनिवार रात फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. निधि की मौत से पहले उसकी जिंदगी में सोनू सिंह नाम के युवक की एंट्री हुई थी. अब यही सोनू पुलिस की जांच के केंद्र में है. घटना के बाद से उसका मोबाइल बंद है और वह गायब बताया जा रहा है.

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निधि के पिता अशोक तिवारी मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं. वह सिंगरौली के हिंडालको पावर प्लांट में नौकरी करते थे. नौकरी के दौरान उन्होंने मोरवा के भूसा मोड़ में जमीन खरीदकर घर बनाया था. परिवार में पत्नी हेमलता तिवारी और तीन बेटियां निधि, शीतल और ममता रहती थीं.

घटना वाली रात के बाद से ही गायब है सोनू, फोन भी आ रहा है बंद. (photo: ITG)

समय के साथ परिवार की तस्वीर बदलती गई. निधि की छोटी बहन शीतल की शादी सिंगरौली निवासी नीलेश मिश्रा से हो गई. वहीं निधि अविवाहित थी. पिता अशोक तिवारी नौकरी से रिटायर होने के बाद अपने गृह जिले मैनपुरी चले गए. सिंगरौली के घर में उनकी पत्नी और बेटियां रह रही थीं.

शनिवार रात आया सोनू का फोन

शनिवार रात करीब 8:20 बजे निधि की मां हेमलता के मोबाइल पर सोनू सिंह का फोन आया. बताया जा रहा है कि सोनू ने उन्हें सूचना दी कि निधि ऊपर वाले कमरे में आत्महत्या करने जा रही है. यह सुनकर मां अपनी बेटियों के साथ ऊपर पहुंचीं, लेकिन कमरे का दरवाजा बंद था.

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परिजनों और रिश्तेदारों ने दरवाजा तोड़ा तो निधि फांसी के फंदे पर लटकी मिली. उसे तुरंत नीचे उतारकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

निधि तिवारी के सोशल मीडिया पर थे लाखों फॉलोअर. (Photo: ITG)

कौन है सोनू सिंह?

पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनू सिंह पंजाब का रहने वाला है. वह एनसीएल में काम करने वाली एक आउटसोर्सिंग कंपनी में इंजीनियर के तौर पर तैनात था. नौकरी के सिलसिले में उसका सिंगरौली और आसपास के इलाकों में आना-जाना होता था. इसी दौरान निधि से उसकी जान-पहचान हुई और दोनों के बीच बातचीत होने लगी.

निधि सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थी. अब उसकी मौत के बाद सोनू का नाम इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी के तौर पर सामने आया है. खास बात यह है कि घटना से ठीक पहले सोनू ने निधि की मां को फोन कर उसकी हालत के बारे में बताया था.

मौत के बाद मोबाइल बंद, सोनू गायब

निधि की मौत के बाद से सोनू का मोबाइल बंद बताया जा रहा है. वह फिलहाल पुलिस की पकड़ से बाहर है. पुलिस ने सोनू के बारे में कई जानकारियां जुटाई हैं और उसकी तलाश की जा रही है.

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हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निधि ने आत्महत्या क्यों की और सोनू को घटना से पहले इसकी जानकारी कैसे हुई. निधि और सोनू के बीच किस तरह का संबंध था, घटना से पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई और सोनू को निधि की स्थिति के बारे में कैसे पता चला, ऐसे कई सवालों के जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएंगे.

फिलहाल निधि की मौत ने उसके परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया है, जबकि सोनू के गायब होने से इस मामले का रहस्य और गहरा गया है.

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