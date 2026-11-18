मध्य प्रदेश के नीमच जिले की 21 वर्षीय नेहा माली का मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उसे न्याय दिलाने का भरोसा दिया है. मुख्यमंत्री ने बुधवार को नेहा से मुलाकात की और उसकी शिकायत की जांच कराने की बात कही. साथ ही उन्होंने नेहा को एक लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी की.

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नेहा कुकड़ेश्वर की रहने वाली है. उसका आरोप है कि माता-पिता के निधन के बाद रिश्तेदार उसे और उसकी छोटी बहन को पैतृक मकान से बेदखल करने की कोशिश कर रहे हैं. नेहा ने रिश्तेदारों पर पिता की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और दोनों बहनों को परेशान करने का आरोप लगाया है.

CM के काफिले के सामने पहुंचकर मांगा था न्याय

मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नीमच जिले के मनासा दौरे पर थे. इसी दौरान नेहा मुख्यमंत्री से मिलने के लिए उनके काफिले के सामने पहुंच गई. वह रोते हुए अपनी परेशानी बताने और न्याय की गुहार लगाने लगी.

नेहा का कहना था कि उसने पुलिस और संबंधित अधिकारियों को कई बार शिकायत दी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली. घटना के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के कारण वह मुख्यमंत्री तक अपनी बात नहीं पहुंचा पा रही थी. इस घटना का वीडियो भी चर्चा में आया. देखें VIDEO:-

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मुख्यमंत्री ने मिलने के बाद की सहायता की घोषणा

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बुधवार को नेहा माली से मुलाकात की. उन्होंने उसे ढांढस बंधाया और हर संभव मदद का भरोसा दिया. मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर कहा कि नेहा के रिश्तेदारों द्वारा उसके पिता की संपत्ति पर अवैध कब्जा करने और उसे परेशान करने की शिकायत की जांच कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि नेहा को उसका वाजिब हक दिलाने के लिए कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही उन्होंने एक लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की.

छोटी बहन के हक और सुरक्षा का भी सवाल

नेहा की शिकायत सिर्फ पैतृक मकान तक सीमित नहीं है. उसका कहना है कि माता-पिता के निधन के बाद वह और उसकी छोटी बहन मुश्किल हालात से गुजर रही हैं. ऐसे में दोनों बहनों के संपत्ति संबंधी अधिकार और सुरक्षा का सवाल भी अहम है.

अब प्रशासनिक जांच के बाद यह साफ होगा कि संपत्ति पर किसका वैधानिक अधिकार है और नेहा समेत उसकी छोटी बहन को उनका हक दिलाने के लिए क्या कार्रवाई की जाती है.

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