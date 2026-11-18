छठ पूजा मनाने के बाद अब दूसरे राज्यों में लौटने वाले रेल यात्रियों के लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं. बिहार के समस्तीपुर स्टेशन पर यात्रियों के लिए ऐसा आकर्षक पंडाल बनाया गया है, जिसे देखकर पहली नजर में शादी समारोह का पंडाल होने का अहसास होता है. लेकिन यह व्यवस्था छठ के बाद घर लौट रहे यात्रियों की सुविधा और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए की गई है.

और पढ़ें

इस होल्डिंग एरिया में यात्रियों के बैठने के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं. पंडाल में चलने के लिए कालीन बिछाया गया है. पीने के पानी, व्हीलचेयर और मेडिकल टीम की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है. यात्री ट्रेन का इंतजार करते हुए आराम से बैठ सकते हैं और एक ही जगह पर जरूरी जानकारियां हासिल कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें: समस्तीपुर में छठ का प्रसाद झूठा करने पर मां ने 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

पूर्व मध्य रेल के महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग के निर्देश पर समस्तीपुर, जयनगर, दरभंगा, सहरसा, मोतिहारी, बेतिया और मुजफ्फरपुर समेत 44 महत्वपूर्ण स्टेशनों पर ऐसे होल्डिंग एरिया बनाए गए हैं. रेलवे का मकसद यात्रियों की भीड़ को व्यवस्थित करना और उन्हें ट्रेन पकड़ने के दौरान होने वाली परेशानियों से बचाना है.

एक ही पंडाल में मिलेगी ट्रेन से लेकर मेडिकल सुविधा तक की जानकारी

Advertisement

रेलवे ने होल्डिंग एरिया में 'May I Help You' काउंटर भी बनाए हैं. यहां ट्रेन में आरक्षण से जुड़ी जानकारी देने के साथ आरपीएफ के जवान और मेडिकल टीम के सदस्य भी तैनात किए गए हैं. इसके अलावा यात्रियों की मदद के लिए वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जो उन्हें जरूरी जानकारी देने के साथ रास्ता दिखाने में सहायता करेंगे.

स्टेशन परिसर में एक सेंट्रलाइज्ड हाईटेक कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है. यहां से कर्मचारी सीसीटीवी कैमरों के जरिए भीड़ पर नजर रख रहे हैं और क्राउड मैनेजमेंट किया जा रहा है. इससे स्टेशन परिसर और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की आवाजाही को व्यवस्थित करने में मदद मिल रही है.

पंडाल में यात्रियों के मनोरंजन का भी ध्यान रखा गया है. यहां छठ पूजा के गीत बजाए जा रहे हैं, ताकि घर लौटने के इंतजार के दौरान उन्हें त्योहार का माहौल महसूस होता रहे. रेलवे ने कोशिश की है कि यात्रियों को ट्रेन आने तक इधर-उधर भटकना न पड़े और जरूरी सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएं.

​

25 लाख से ज्यादा यात्री मनाने आए थे छठ, अब वापसी की चुनौती

पूर्व मध्य रेल के अलग-अलग स्टेशनों पर छठ पूजा मनाने के लिए दूसरे राज्यों से 25 लाख से अधिक यात्री बिहार पहुंचे थे. पर्व समाप्त होने के बाद इतनी बड़ी संख्या में लोगों के वापस लौटने की संभावना को देखते हुए रेलवे ने यह विशेष व्यवस्था की है. रेलवे अधिकारियों का प्रयास है कि यात्रियों को भीड़ के कारण किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

Advertisement

महाप्रबंधक डिम्पी गर्ग ने पटना, हाजीपुर, मोतिहारी, जनकपुर धाम समेत कई महत्वपूर्ण स्टेशनों का जायजा लिया है. उन्होंने सोनपुर, समस्तीपुर और दानापुर मंडल के प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण कर छठ पर्व के दौरान यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए की गई तैयारियों को भी बारीकी से देखा.

निरीक्षण के दौरान जीएम ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए. उन्होंने व्यवस्था को दुरुस्त रखने और यात्रियों की सुविधा पर विशेष ध्यान देने को कहा. आरपीएफ की टीम को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वापसी के दौरान स्टेशन पर किसी तरह की अव्यवस्था न हो.

आरपीएफ की अपील- ट्रैक पार न करें, फुट ओवर ब्रिज का करें इस्तेमाल

छठ के बाद यात्रियों की भीड़ को देखते हुए आरपीएफ के जवान लगातार स्टेशनों पर गश्त कर रहे हैं. माइक के जरिए यात्रियों को जागरूक किया जा रहा है. उनसे ओवरब्रिज पर भीड़ नहीं लगाने, प्लेटफॉर्म पर सावधानी बरतने और रेलवे ट्रैक पार करने के बजाय फुट ओवर ब्रिज (FOB) का इस्तेमाल करने की अपील की जा रही है.

यात्रियों को ट्रेन आने तक पीली लाइन के पीछे खड़े रहने और निर्धारित ठहराव स्थल पर ही इंतजार करने की सलाह दी जा रही है. साथ ही पायदान या ट्रेन की छत पर सफर नहीं करने, चलती गाड़ी में चढ़ने की कोशिश नहीं करने और बिना वजह अलार्म चेन नहीं खींचने को कहा जा रहा है.

Advertisement

रेलवे ने यात्रियों को ज्वलनशील सामान जैसे गैस सिलेंडर और पटाखे साथ नहीं ले जाने की हिदायत दी है. सफर के दौरान अनजान लोगों से खाने-पीने की चीजें नहीं लेने और अपने सामान को जंजीर व ताले से सुरक्षित रखने की भी अपील की जा रही है. रेलवे की इन तैयारियों का मकसद छठ के बाद घर लौट रहे लाखों यात्रियों का सफर सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है.

---- समाप्त ----