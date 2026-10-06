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2027 से साल में दो बार MPPSC परीक्षाएं... CM मोहन यादव ने 12 मेडिकल कॉलेज खोलने का भी किया ऐलान

CM मोहन यादव ने MP Youth Conclave 2026 में 2027 से साल में दो बार MPPSC परीक्षा, 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 स्किल यूनिवर्सिटी समेत युवाओं के लिए कई बड़े ऐलान किए.

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CM यूथ कॉन्क्लेव-2026 में बोले मोहन यादव.(File Photo:ITG)
CM यूथ कॉन्क्लेव-2026 में बोले मोहन यादव.(File Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने युवाओं के लिए कई योजनाओं का ऐलान किया. इनमें 2027 से साल में दो बार राज्य लोक सेवा आयोग (MPPSC) की परीक्षा आयोजित करना और 12 नए मेडिकल कॉलेज व उतनी ही स्किल यूनिवर्सिटी बनाना शामिल है.

राजधानी भोपाल में 'CM यूथ कॉन्क्लेव-2026' में बोलते हुए यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए रिसर्चर्स का स्टाइपेंड 16000 रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 25000 रुपये किया जाएगा.

उन्होंने कहा कि अगले साल से MPPSC की परीक्षाएं साल में दो बार होंगी और राज्य भर के सरकारी कॉलेजों में कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए फ्री कोचिंग क्लास शुरू की जाएंगी.

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार 12 नए मेडिकल कॉलेज और 12 स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की योजना बना रही है, जहां रोजगार-उन्मुख कोर्स कराए जाएंगे.

इस कॉन्क्लेव में राज्य भर के टैलेंटेड युवा मुख्यमंत्री से बातचीत के लिए इकट्ठा हुए.

एक छात्रा, मायशा खान ने पूछा कि सरकार युवाओं के बीच खेती को कैसे बढ़ावा देने की योजना बना रही है? इस पर यादव ने कहा कि सरकार भविष्य में फूड-प्रोसेसिंग से लेकर खेतों तक एक वैल्यू चेन बनाने की योजना बना रही है.

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उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और स्टार्टअप सेक्टर में सरकार के कामों पर भी जोर दिया. उन्होंने भोपाल में AI सिटी बनाने के काम और स्टार्टअप के लिए युवाओं को दी जाने वाली 5 लाख रुपये की सब्सिडी का जिक्र किया.

CM यादव ने आगे कहा कि 2027 में खेल सरकार की टॉप प्रायोरिटी में होंगे. उन्होंने बताया कि हाल ही में हुए एशियन गेम्स में मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों ने 5 मेडल जीते हैं.

उन्होंने कहा, "हमने खेलों को एक विषय के तौर पर शामिल किया है और कोच के प्रमोशन की व्यवस्था की है. हमारी सरकार हर विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम बनाएगी. अब हम शूटिंग और तीरंदाजी में भी मेडल जीत रहे हैं. 2027 में खेल टॉप प्रायोरिटी बने रहेंगे."

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