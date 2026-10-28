फोल्डिंग या स्लाइडिंग कौन बेहतर? बालकनी के लिए दरवाजा चुनते समय इस बात का रखें ध्यान

घर बनवाते समय या पुराने घर को नया लुक देते समय बालकनी के दरवाजे पर भी ध्यान देना जरूरी है. सही दरवाजा न सिर्फ घर को सुंदर बनाता है, बल्कि कमरे में रोशनी आने, जगह बचाने और बालकनी तक आसानी से पहुंचने में भी मदद करता है. आजकल बालकनी के लिए फोल्डिंग डोर और स्लाइडिंग डोर काफी पसंद किए जा रहे हैं. लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है? छोटी बालकनी के लिए कौन-सा दरवाजा बेहतर रहेगा और किसमें ज्यादा जगह खुलती है? दरवाजा लगवाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आइए आसान भाषा में समझते हैं.

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फोल्डिंग डोर क्या होता है?

फोल्डिंग डोर में कांच के कई पैनल यानी हिस्से लगे होते हैं. ये पैनल एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं. जब दरवाजा खोला जाता है, तो सभी पैनल एक तरफ मुड़कर इकट्ठा हो जाते हैं. इसे बाइ-फोल्ड डोर भी कहते हैं. इस दरवाजे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे खोलने पर कमरे और बालकनी के बीच की ज्यादातर जगह खाली हो जाती है. इससे दोनों जगहें एक-दूसरे से जुड़ी हुई लगती हैं और घर में खुलापन महसूस होता है. अगर आपकी बालकनी बड़ी है और आप वहां बैठकर चाय पीना, दोस्तों के साथ समय बिताना या परिवार के साथ छोटी-मोटी पार्टी करना पसंद करते हैं, तो फोल्डिंग डोर एक अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि, इसे लगवाने से पहले यह देखना जरूरी है कि दरवाजा खुलने पर उसके सभी पैनल किस तरफ इकट्ठा होंगे. इसके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए.

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स्लाइडिंग डोर क्या होता है?

स्लाइडिंग डोर में कांच के पैनल एक ट्रैक पर दाएं या बाएं खिसककर खुलते हैं. इन्हें खोलने के लिए दरवाजे को अंदर या बाहर की तरफ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती. इसकी वजह से कमरे में रखे सोफे, टेबल या दूसरे फर्नीचर के लिए ज्यादा जगह बची रहती है. यही कारण है कि छोटी बालकनी और कम जगह वाले कमरों में स्लाइडिंग डोर काफी उपयोगी हो सकते हैं. इन दरवाजों में बड़े कांच के पैनल लगाए जा सकते हैं. इससे बाहर का नजारा साफ दिखाई देता है और दिन के समय प्राकृतिक रोशनी कमरे के अंदर आती है. इनका डिजाइन भी साधारण और मॉडर्न होता है. हालांकि, स्लाइडिंग डोर की एक कमी है. दरवाजा खोलने पर उसका एक पैनल दूसरे पैनल के पीछे चला जाता है. इसलिए पूरी चौड़ाई में रास्ता खाली नहीं होता.

फोल्डिंग और स्लाइडिंग डोर में क्या अंतर है?

फोल्डिंग और स्लाइडिंग डोर में सबसे बड़ा अंतर इनके खुलने के तरीके, जगह की जरूरत और इस्तेमाल का है. फोल्डिंग डोर में कई पैनल होते हैं, जो दरवाजा खोलने पर एक तरफ मुड़कर इकट्ठा हो जाते हैं. इससे कमरे और बालकनी के बीच लगभग पूरी जगह खुल सकती है. वहीं, स्लाइडिंग डोर के पैनल एक ट्रैक पर दाएं या बाएं खिसकते हैं. इन्हें खोलने के लिए दरवाजे को अंदर या बाहर की तरफ घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती.

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जगह की बात करें तो फोल्डिंग डोर के पैनल इकट्ठा होने के लिए एक तरफ कुछ जगह चाहिए. दूसरी ओर, स्लाइडिंग डोर कम जगह वाले कमरों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, क्योंकि इसके पैनल ट्रैक पर खिसकते हैं. हालांकि, स्लाइडिंग डोर खोलने पर एक पैनल दूसरे के पीछे चला जाता है, इसलिए दरवाजे की पूरी चौड़ाई खाली नहीं होती. फोल्डिंग डोर को पूरी तरह खोलने पर आने-जाने के लिए ज्यादा खुली जगह मिल सकती है. लुक के मामले में दोनों दरवाजे घर को मॉडर्न और आकर्षक बना सकते हैं. बड़े कांच वाले स्लाइडिंग डोर से कमरे में प्राकृतिक रोशनी आती है और बाहर का नजारा दिखाई देता है.

वहीं, फोल्डिंग डोर को खोलने पर कमरा और बालकनी एक-दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं. यह विकल्प उन लोगों को पसंद आ सकता है, जो घर में खुलापन चाहते हैं. रखरखाव की बात करें तो स्लाइडिंग डोर के ट्रैक और पहियों की नियमित सफाई जरूरी है, ताकि दरवाजा आसानी से खिसक सके. फोल्डिंग डोर में पैनलों के जोड़, कब्जों और लॉक की जांच करनी चाहिए. दोनों दरवाजों की मजबूती और लंबे समय तक सही तरीके से इस्तेमाल के लिए अच्छी क्वालिटी का फ्रेम, कांच और फिटिंग चुनना जरूरी है. इस तरह, छोटी बालकनी और सीमित जगह वाले घरों के लिए स्लाइडिंग डोर उपयोगी हो सकता है. वहीं, बड़ी बालकनी में ज्यादा खुली जगह पाने के लिए फोल्डिंग डोर अच्छा विकल्प बन सकता है. हालांकि, अंतिम फैसला लेने से पहले बालकनी का माप, दरवाजे की फिटिंग, सुरक्षा और बजट जरूर देख लें.

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छोटी बालकनी के लिए कौन-सा दरवाजा सही रहेगा?

अगर आपके घर में बालकनी छोटी है और कमरे में फर्नीचर भी रखा हुआ है, तो स्लाइडिंग डोर बेहतर विकल्प हो सकता है. इसे खोलने पर दरवाजे का कोई हिस्सा कमरे के अंदर या बाहर की तरफ नहीं घूमता. इससे उपलब्ध जगह का इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है. इसके अलावा, अगर आप बालकनी से बाहर का नजारा देखना चाहते हैं, तो बड़े कांच वाला स्लाइडिंग डोर अच्छा विकल्प हो सकता है. हालांकि, इसमें कांच की सफाई और ट्रैक की देखभाल करना जरूरी है.

बड़ी बालकनी के लिए फोल्डिंग डोर कैसा रहेगा?

अगर आपकी बालकनी चौड़ी है और आप चाहते हैं कि दरवाजा खोलने पर कमरे और बालकनी के बीच ज्यादा से ज्यादा जगह खाली हो जाए, तो फोल्डिंग डोर चुन सकते हैं. इसे पूरी तरह खोलने पर कमरे में ज्यादा खुलापन महसूस होता है. यह उन घरों के लिए उपयोगी हो सकता है, जहां बालकनी का इस्तेमाल बैठने, मेहमानों के साथ समय बिताने या घर की सजावट के लिए किया जाता है. लेकिन ध्यान रखें कि फोल्डिंग डोर के पैनल एक तरफ इकट्ठा होते हैं. इसलिए दरवाजा लगवाने से पहले यह देख लें कि वहां पर्याप्त जगह है या नहीं.

दरवाजा लगवाते समय इन 5 बातों का रखें ध्यान

1. जगह का सही माप लें: दरवाजा लगवाने से पहले बालकनी और कमरे के बीच की चौड़ाई माप लें. इससे सही डिजाइन चुनने में आसानी होगी.

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2. मजबूत कांच चुनें: दरवाजे में इस्तेमाल होने वाले कांच की मजबूती और सुरक्षा पर ध्यान दें. इसके लिए सही प्रकार का सेफ्टी ग्लास चुनने और उसकी फिटिंग की जांच करने के लिए विशेषज्ञ की सलाह लें.

3. लॉक की क्वालिटी देखें: दरवाजे में मजबूत लॉक होना जरूरी है. जरूरत के हिसाब से सेंट्रल लॉकिंग वाला विकल्प भी देख सकते हैं.

4. बारिश और धूल से बचाव: दरवाजे के किनारों पर अच्छी सीलिंग होनी चाहिए, ताकि बारिश का पानी, धूल और गर्म हवा अंदर आने की परेशानी कम हो.

5. फ्रेम और ट्रैक की गुणवत्ता जांचें: एल्युमिनियम फ्रेम एक विकल्प है. दरवाजा खरीदते समय फ्रेम की मजबूती, ट्रैक, पहियों, फिटिंग और रखरखाव की लागत के बारे में भी पूछें.

तो आखिर कौन-सा दरवाजा लगवाना चाहिए?

अगर आपकी बालकनी छोटी है और आप कम जगह में अच्छा डिजाइन चाहते हैं, तो स्लाइडिंग डोर चुन सकते हैं. वहीं, अगर बालकनी बड़ी है और आप दरवाजा खोलकर कमरे और बालकनी के बीच ज्यादा खुली जगह चाहते हैं, तो फोल्डिंग डोर बेहतर विकल्प हो सकता है. दरवाजा चुनते समय सिर्फ उसकी सुंदरता न देखें. उसकी मजबूती, सुरक्षा, सफाई, फिटिंग और बजट का भी ध्यान रखें. सही दरवाजा वही है, जो आपके घर की जगह और रोजाना की जरूरतों के हिसाब से सबसे ज्यादा सुविधाजनक हो.

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