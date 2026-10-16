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MP: बैतूल के भीमपुर में 32 बच्चों की अचानक बिगड़ी तबीयत, दूध-केला खाने के बाद शुरू हुईं उल्टियां

MP के बैतूल में दूध और केला खाने के बाद 32 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई. उल्टियां होने पर सभी बच्चों को भीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. फिलहाल सभी की हालत स्थिर है और दूध का सैंपल जांच के लिए लिया गया है.

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एजुकेशन सोसाइटी की कुटीर संस्था से मिले दूध, केले, बरबटी के बीज.(Photo:ITG)
एजुकेशन सोसाइटी की कुटीर संस्था से मिले दूध, केले, बरबटी के बीज.(Photo:ITG)

मध्य प्रदेश के बैतूल में दूध और किला का सेवन करने के बाद 32 बच्चों की तबीयत खराब हो गई है. बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है. परिजनों का कहना है कि उनके बच्चों को परिवार एजुकेशन सोसायटी की कुटीर संस्था से मिला दूध, केले, बरबटी के बीज दिया गया था.

मामला बैतूल के भीमपुर क्षेत्र का है जहां एक साथ 32 बच्चों की तबीयत बिगड़ने से हड़कंप मच गया. दूध और केले का सेवन करने के बाद बच्चों को अचानक उल्टियां होने लगीं, जिसके बाद सभी को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया.

भीमपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत चिखली के ग्राम भाडरी का है. यहां परिवार एजुकेशन सोसायटी की कुटीर संस्था से मिला दूध, केले,.बरबटी के बीज दिया गया था. इनके सेवन के बाद 32 बच्चों की तबीयत बिगड़ने की जानकारी सामने आई है. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया.

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SDM और CMHO सहित सीनियर अधिकारी भीमपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और बच्चों के उपचार की जानकारी ली. राहत की खबर यह है कि फिलहाल सभी बच्चों की हालत स्थिर बताई जा रही है.

बैतूल सीएमएचओ संजीव शर्मा का कहना है कि परिवार एजुकेशन सोसायटी की कुटीर संस्था से मिला दूध, केले, बरबटी के बीज दिए गए थे.  

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इसके सेवन के बाद बच्चों को उल्टियां होने लगीं, उन्हें भी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भर्ती कराया गया है. फिलहाल सभी की स्थिति स्थिर है और दूध का सैंपल ले लिया गया है.

अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे सुमरत कास्दे का कहना है कि उसका बच्चा कुटीर गया था, जहां उसे दूध और केला दिया गया था. इसके बाद स्कूल गया, वहां उसने कुछ नहीं खाया और स्कूल से पता चला कि बच्चों को उल्टियां हो रही हैं तो उन्हें अस्पताल लेकर आए.

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