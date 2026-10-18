Why Snakes Enter House: घर में सांप क्यों आते हैं? किन चीजों से खिंचे चले आते हैं अंदर, सेफ रहना है तो करें ये काम

गर्मी, बरसात या मौसम बदलने के दौरान अक्सर घरों के अंदर, बगीचों में या स्टोर रूम में सांप निकलने की खबरें सामने आती हैं. घर में अचानक सांप का आ जाना किसी भी इंसान के लिए बेहद खौफनाक और खतरनाक हो सकता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सांप इंसानी बस्तियों या घर के अंदर क्यों दाखिल होते हैं.

और पढ़ें

दरअसल, सांप बिना वजह किसी घर में प्रवेश नहीं करते, बल्कि घर में मौजूद कुछ खास चीजें, गंदगी, नमी, भोजन की तलाश और छिपने की सुरक्षित जगहें उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती हैं. अगर आप जान लें कि घर में रखी किन चीजों की वजह से सांप खिंचे चले आते हैं, तो आप समय रहते सही सावधानी बरतकर अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं. आइए जानते हैं घर में सांप आने के मुख्य कारण और बचाव के तरीके!

इन 5 वजहों और चीजों से घर में खिंचे चले आते हैं सांप

चूहे और छिपकलियों की मौजूदगी (सांपों का भोजन): सांप के घर में आने की सबसे बड़ी वजह चूहे (Rats), छिपकलियां और मेंढक हैं. अगर आपके घर या किचन में चूहे ज्यादा हैं तो उनका शिकार करने के चक्कर में सांप अपने आप घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं.

Advertisement

कबाड़ और लकड़ी का ढेर (छिपने का ठिकाना): घर के स्टोर रूम, आंगन या छत पर पड़ा पुराना कबाड़, गत्ते के डिब्बे, ईंटों का ढेर और सूखी लकड़ियां सांपों के छिपने के लिए सबसे आरामदायक जगहें होती हैं. अंधेरी और शांत जगहों पर सांप आसानी से घर बना लेते हैं.

पानी का भराव और सीलन: घर के आसपास रुका हुआ पानी, गमलों के नीचे की नमी, बाथरूम या बेसमेंट की सीलन सांपों को पानी पीने और ठंडक पाने के लिए आकर्षित करती है. गर्म मौसम में सांप नमी वाली जगहों की ओर तेजी से भागते हैं.

घनी झाड़ियां और ऊंची घास: अगर आपके घर के बगीचे या बालकनी में बहुत घने पौधे, अनसटं की झाड़ियां या लंबी घास उगी हुई है, तो सांप वहां आसानी से छिप जाते हैं और वहीं से घर की दरारों के जरिए अंदर आ जाते हैं.

दीवारों की दरारें और जाली-रहित नालियां: दरवाजे के नीचे की खाली जगह, दीवारों की पुरानी दरारें, खिड़कियों के छेद और बिना जाली वाली नालियों से सांप बहुत आसानी से रेंगकर घर के भीतर घुस जाते हैं.

सांपों को दूर रखने के आसान बचाव टिप्स

घर में पेस्ट कंट्रोल कराएं ताकि चूहे और कीड़े-मकौड़े न रहें. भोजन स्रोत खत्म होते ही सांप अपने आप आना बंद कर देंगे.

Advertisement

घर के आसपास या स्टोर रूम में पुरानी लकड़ियों, ईंटों और फालतू गत्तों का ढेर न लगाएं. बगीचे की घास और पौधों की समय-समय पर छंटाई करें.

मुख्य द्वार के नीचे स्नेक-गार्ड या रबर सील लगाएं. दीवारों और नालियों के निकास पर बारीक लोहे की जाली लगाएं.

घर के प्रवेश द्वारों और खिड़कियों पर फिनोल, मिट्टी का तेल या लहसुन-सरसों के तेल के मिश्रण का छिड़काव करें. इनकी तेज गंध से सांप दूर रहते हैं.

---- समाप्त ----