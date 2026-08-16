Onion Juice vs Oil: प्याज का रस या प्याज का तेल? जावेद हबीब ने बताया नए बाल उगाने और हेयर फॉल के लिए क्या लगाना सही

बालों के झड़ने और टूटने की समस्या से आजकल हर दूसरा व्यक्ति परेशान है. जब भी हेयर फॉल रोकने के देसी नुस्खों की बात आती है तो प्याज का नाम सबसे पहले लिया जाता है. लेकिन अक्सर लोग इस उलझन में रहते हैं कि सिर में प्याज का ताजा रस लगाना ज्यादा फायदेमंद है या फिर प्याज का तेल. हालांकि सैलून एक्सपर्ट्स और हेयर स्टाइलिस्ट का कहना है कि दोनों ही चीजों के अपने अलग-अलग फायदे होते हैं.

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अगर आप भी अपने झड़ते बालों को रोककर उन्हें घना और मजबूत बनाना चाहते है तो यहां हम आपको जावेद हबीब का बताया तरीका बता रहे हैं. उन्होंने कुछ समय पहले बताया था कि आपके बालों की सेहत के लिए प्याज का जूस और प्याज का तेल में से कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर और असरदार है.

बालों के लिए प्याज कितना असरदार?

अमेरिका की हेल्थ वेबसाइट 'हेल्थलाइन' के अनुसार, कुछ मामलों में प्याज का रस बालों के झड़ने की समस्या में असरदार हो सकता है. यह बालों की चमक और रौनक भी लौटा सकता है. प्याज का रस बालों को समय से पहले सफेद होने से रोक सकता है और डैंड्रफ का इलाज भी कर सकता है.

ये सिर की सूजी हुई स्किन, सूखी या खुजली वाली स्कैल्प, बालों का झड़ना, डैंड्रफ, बालों का पतला होना, रूखे या कमजोर बाल, समय से पहले बालों का सफेद होना, स्कैल्प का इन्फेक्शन जैसी दिक्कतों में असरदार होता है.

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प्याज का तेल vs प्याज का रस... जावेद हबीब ने क्या बताया

जावेद हबीब ने अपने एक वीडियो में कुछ समय पहले बताया था कि हेयरफॉल के लिए प्याज का रस ज्यादा असरदार होता है. उन्होंने कहा था कि नए बालों की ग्रोथ के लिए ताजा प्यार का रस निकालें और बालों में लगा लें.

बालों के लिए प्याज का रस कितना फायदेमंद?

'हेल्थलाइन' की रिपोर्ट में आगे बताया गया कि विज्ञान के अनुसार, प्याज का रस बालों के झड़ने की समस्या में कई तरह से मदद है. एक तो प्याज में डाइटरी सल्फर भरपूर मात्रा में होता है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व है.

1- सल्फर अमीनो एसिड में पाया जाता है जो प्रोटीन के कंपोनेंट होते हैं. मजबूत बाल उगाने के लिए प्रोटीन और खासकर केराटिन, जिसमें सल्फर भरपूर होता है, की जरूरत होती है.

2-बालों और स्कैल्प पर लगाने से प्याज का रस मजबूत और घने बालों को एक्स्ट्रा सल्फर दे सकता है जिससे बाल झड़ना रुकता है और बालों की ग्रोथ बढ़ती है.

3-प्याज से मिलने वाला सल्फर कोलेजन के उत्पादन को भी बढ़ावा दे सकता है. कोलेजन बदले में स्वस्थ स्किन सेल्स और बालों की ग्रोथ में मदद करता है.

4- यह भी माना जाता है कि प्याज ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकता है. बालों और स्कैल्प पर प्याज का रस लगाने से हेयर फॉलिकल्स तक ब्लड सप्लाई बढ़ सकती है, जिससे बालों की ग्रोथ बेहतर होती है.

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हाल की कई स्टडीज और बालों के झड़ने के नैचुरल इलाज के रिव्यू में इस स्टडी का जिक्र एक भरोसेमंद सबूत के तौर पर किया गया है कि प्याज का रस मददगार हो सकता है.

लेकिन प्याज के रस को एलोपेसिया या पैटर्न बाल्डनेस जैसी बालों के झड़ने की समस्याओं का इलाज नहीं माना जाना चाहिए. यह मौजूदा बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देने और उन्हें सुरक्षित रखने में मदद कर सकता है लेकिन बालों के झड़ने से जुड़ी किसी बीमारी को ठीक करने के लिए इसे नहीं जाना जाता है.

प्याज का जूस vs प्याज का तेल

प्याज में भरपूर मात्रा में सल्फर, एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं जो स्कैल्प को इंफेक्शन से बचाते हैं और कोलेजन उत्पादन को बढ़ाकर नए बाल उगाने में मदद करते हैं. इसलिए दोनों ही अपनी जगह फायदेमंद होते हैं. यह आपकी जरूरत और तरीके पर निर्भर करता है.

प्याज का ताजा रस सीधे स्कैल्प के पोर्स में अवशोषित होता है जो नए बाल उगाने में तेजी से काम करता है. लेकिन इसे लंबे समय तक बनाकर स्टोर नहीं किया जा सकता. इसकी गंध बहुत तेज होती है और संवेदनशील स्कैल्प वाले लोगों को इससे जलन या खुजली हो सकती है. इसे सिर पर 20-30 मिनट से ज्यादा नहीं रखना चाहिए.

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वहीं, प्याज के तेल में प्याज के अर्क के साथ-साथ नारियल, तिल या बादाम का तेल भी मिला होता है. यह बालों की जड़ों को पोषण देने के साथ-साथ रूखे और बेजान बालों को मॉइस्चराइज और कंडीशन करता है.

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