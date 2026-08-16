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LPG e-KYC Rule: तो महंगा पड़ेगा LPG सिलेंडर, आज ही निपटा लें ये जरूरी काम

LPG e-KYC Last Date: एलपीजी यूजर्स के लिए अपने सिलेंडर की ई-केवाईसी पूरा करने के लिए आज आखिरी मौका है. LPG प्रोवाइडर सरकारी कंपनियां चेतावनी दे चुकी हैं कि ये काम न करने पर घरेलू रेट पर गैस सिलेंडर पाना मुश्किल हो सकती है.

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16 अगस्त तक निपटाना है एलपीजी से जुड़ा ये काम. (Photo: ITG)
16 अगस्त तक निपटाना है एलपीजी से जुड़ा ये काम. (Photo: ITG)

क्या आपने एलपीजी सिलेंडर की ई-केवाईसी (LPG e-KYC) कर ली है. अगर नहीं, तो फिर ये काम निपटाने का आज (16 अगस्त) आखिरी मौका है. ऐसा न करने पर आपका इंडेन (Inden), एचपी (HP) या फिर भारत गैस (Bharat Gas) कनेक्शन सस्पेंड किया जा सकता है और घरेलू रेट पर ये पाना मुश्किल हो सकता है. एलपीजी मुहैया कराने वाली सरकारी कंपनियां लगातार ग्राहकों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल नंबर पर मैसेज के जरिए सिलेंडर की ई-केवाईसी का अलर्ट भेज रही थीं. इस काम को करना बेहद आसान है और घर बैठे इस प्रोसेस को आसानी से पूरा कर सकते हैं. 

कल से घरेलू रेट पर सिलेंडर नहीं!
गैस प्रोवाइडर कंपनियों द्वारा एलपीजी ग्राहकों को भेजे जा रहे अलर्ट पर गौर करें, तो इनके द्वारा साफ चेतावनी दी जाती रही है, कि 16 अगस्त तक LP e-KYC हर हाल में पूरा कर लें. अगर तय की गई लास्ट डेट तक ये जरूरी काम नहीं किया जाता, तो फिर एलपीजी सिलेंडर मिलने में दिक्कत पेश आ सकती है.

गैस प्रोवाइडर कंपनियों द्वारा सलाह के साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि डेडलाइन के बाद एलपीजी सिलेंडर पाने में दिक्कत हो सकती है और अधिसूचित घरेलू रेट्स पर LPG Cylinder नहीं खरीद पाएंगे यानी महंगी दरों पर खरीदना पड़ सकता है. ऐसे में साफ है कि सब काम काज छोड़कर सबसे पहले LPG e-KYC कर डालें, नहीं तो ये लापरवाही आपकी रसोई के बजट में इजाफा कर सकती है. 

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घरेलू सिलेंडर का क्या है रेट? 
फिलहाल की बात करें, तो 14 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर का दाम (14 Kg LPG Cylinder Price) दिल्ली में 942 रुपये है. वहीं कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर (Kolkata LPG Cylinder Price) 968 रुपये और मुंबई में 941.50 रुपये (Mumbai LPG Cylinder Price) का मिल रहा है.

वहीं चेन्नई की बात करें, तो यहां पर घरेलू सिलेंडर की कीमत (LPG Cylinder Price In Chennai) 957.50 रुपये है. इन रेट्स से अलग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के करोड़ों लाभार्थियों को हर साल चार एलपीजी सिलेंडर की रिफिल पर 300 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) दिया जा रहा है.

घर बैठे ऐसे करें ई-केवाईसी  
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने LPG-eKYC को लेकर सिर्फ अलर्ट ही नहीं किया है, बल्कि यूजर्स को घर बैठे इस काम को आसानी से पूरा करने का तरीका भी बताया है. इंडियन ऑयल ग्राहकों के लिए बात करें, तो वे इंडियनऑयल वन ऐप (Indian Oil One App) के माध्यम से ये प्रोसेस पूरा कर सकते हैं. या फिर अपने एलपीजी डिस्ट्रिब्यूटर के पास जाकर या सिलेंडर डिलीवरी कर्मी के जरिए ई-केवाईसी करा सकते हैं. 

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