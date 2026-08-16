बॉयफ्रेंड दो थे, लड़की प्रेग्नेंट हो गई... बच्चे का पिता कौन? DNA से खुलेगा राज, कानपुर की ये कहानी सन्न कर देगी

कहानी कानपुर के घाटमपुर की है. एक 25 साल की लड़की थी. दो प्रेमी थे, जिनसे उसके रिश्ते थे. फिर लड़की प्रेग्नेंट हुई. उसने दोनों से कहा- अब जिम्मेदारी कौन लेगा? कोई एक शादी कर लो. लेकिन दोनों ने किनारा कर लिया. लड़की की प्रेग्नेंसी आगे बढ़ती रही. गांव में सवाल उठने लगे. लड़की परेशान रहने लगी. फिर एक दिन वह घर से गायब हो गई. अगले दिन उसकी लाश आम के बगीचे में मिली.

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पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि लड़की करीब 7 महीने की प्रेग्नेंट थी. लेकिन मौत कैसे हुई, इसका जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी साफ-साफ नहीं दे सकी. अब पुलिस के सामने दो बड़े सवाल हैं- लड़की की मौत कैसे हुई और उसके पेट में पल रहे बच्चे का पिता कौन था? दूसरे सवाल का जवाब DNA टेस्ट से तलाशा जाएगा.

दो रिश्ते, एक प्रेग्नेंसी और बढ़ता तनाव

घाटमपुर क्षेत्र में आम के बगीचे से लड़की का शव मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक, जांच में लड़की के दो युवकों से संबंध होने की बात सामने आई. इनमें एक युवक गोलू पांडे है. वहीं दूसरा प्रांजल है, जो पास के गांव का रहने वाला है. पुलिस का कहना है कि दोनों के लड़की से काफी समय से संबंध थे. फिर वह प्रेग्नेंट हो गई.

अब उसके सामने सवाल था कि बच्चे की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस के मुताबिक, लड़की दोनों युवकों से शादी और जिम्मेदारी लेने की बात कहती थी. वह दोनों से कहती थी कि उसकी प्रेग्नेंसी के लिए उनमें से कोई एक जिम्मेदार है और पेट में पल रहा बच्चा उसी का है. लेकिन कथित तौर पर दोनों युवक जिम्मेदारी लेने से बचते रहे.

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समय बीतता गया और प्रेग्नेंसी आगे बढ़ती गई. पुलिस के मुताबिक, लड़की के लिए गांव में रहना मुश्किल होता जा रहा था. उसे डर था कि लोगों को उसके रिश्तों और प्रेग्नेंसी के बारे में पता चल जाएगा. पुलिस के अनुसार, वह काफी परेशान रहने लगी थी. परिवार को भी उसके संबंधों के बारे में कुछ अंदाजा था. फिर अचानक वह घर से गायब हो गई.

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परिवार ने तलाश शुरू की, लेकिन कुछ पता नहीं चला. इसके बाद एक आम के बगीचे में उसकी लाश मिली. वह लड़की, जो कुछ समय पहले तक अपने बच्चे के भविष्य को लेकर दोनों युवकों से जवाब मांग रही थी, अब दुनिया में नहीं थी.

शव मिलने के बाद पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया. रिपोर्ट में सामने आया कि लड़की प्रेग्नेंट थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी. घाटमपुर थाना प्रभारी योगेश सिंह के मुताबिक, मौत का कारण जानने के लिए बिसरा सुरक्षित रखा गया है. उसकी जांच के बाद मौत की वजह को लेकर तस्वीर साफ हो सकती है. यानी फिलहाल पुलिस के सामने यह तय नहीं है कि लड़की की मौत किन परिस्थितियों में हुई.

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अब DNA बताएगा बच्चे का पिता कौन?

जांच में सामने आए दोनों युवकों से अब पुलिस पूछताछ कर रही है. दोनों को हिरासत में लिया गया है. पुलिस बच्चे के DNA का मिलान दोनों प्रेमियों के DNA से कराने की तैयारी में है. इसी जांच से पता चलेगा कि लड़की के पेट में पल रहा बच्चा किसका था.

DNA से बच्चे के पिता का पता चल सकता है, लेकिन लड़की की मौत का जिम्मेदार कौन है, यह सिर्फ DNA से तय नहीं होगा. उसके लिए पुलिस को दूसरे सबूत, पोस्टमार्टम और बिसरा जांच के नतीजों का इंतजार करना होगा. युवती के पिता ने गांव के दोनों युवकों पर संदेह जताते हुए पुलिस को तहरीर दी. इसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया.

पुलिस के मुताबिक, दोनों युवकों के खिलाफ लड़की की मौत के लिए उकसाने से जुड़ी धाराओं में कार्रवाई की जा रही है. फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है. पुलिस ने यह भी बताया है कि दोनों की भूमिका और लड़की की मौत से उनके संबंध की जांच की जा रही है.

एक 50 साल का, दूसरा 28 साल का

इस मामले में दोनों संदिग्धों की उम्र अलग-अलग है. पुलिस के मुताबिक, गोलू पांडे की उम्र करीब 50 साल है, जबकि प्रांजल करीब 28 साल का है. दोनों के लड़की से संबंध होने की बात जांच में सामने आई है. अब पुलिस यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि लड़की के दोनों से संबंध कितने समय से थे और उसकी प्रेग्नेंसी के बाद दोनों के साथ उसकी क्या बातचीत हुई थी.

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आम के बगीचे में लड़की का शव मिलना अपने आप में कई सवाल खड़े करता है. पोस्टमार्टम में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है. इसलिए बिसरा जांच बेहद अहम हो गई है. अगर बिसरा रिपोर्ट से मौत की वजह सामने आती है, तो पुलिस की जांच को नई दिशा मिल सकती है. फिलहाल दोनों आरोपी हिरासत में हैं. लड़की की मौत की जांच जारी है. एक तरफ पुलिस सबूत जुटा रही है, दूसरी तरफ DNA सैंपल की जांच का इंतजार है.

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