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बेटी की मौत की खबर बताकर कमरे में गया पिता, फिर दोनों की मिली लाश

केरल के कासरगोड के चेमनाड में 48 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 16 वर्षीय बेटी की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के मुताबिक पिता ने पड़ोसियों को बताया था कि बेटी ने फांसी लगा ली है. इसके बाद वह कमरे में गया और दरवाजा बंद कर कथित तौर पर खुद भी फांसी लगा ली.

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पिता-बेटी की सुसाइड से पड़ोसियों में हड़कंप. (Photo: Representational )
पिता-बेटी की सुसाइड से पड़ोसियों में हड़कंप. (Photo: Representational )

केरल के कासरगोड जिले के चेमनाड में एक व्यक्ति और उसकी 16 वर्षीय बेटी की कथित आत्महत्या का मामला सामने आया है. पुलिस के अनुसार दोनों के शव घर के एक ही कमरे में फंदे से लटके मिले. घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस मामले की जांच कर रही है और अभी तक आत्महत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है. इस बात की जानकारी एक पुलिस अधिकारी ने एक न्यूज एजेंसी को दी.

बेटी की आत्महत्या से आहत था व्यक्ति
मेलपरम्बा पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि घटना की जानकारी स्थानीय लोगों से मिली. पड़ोसियों के अनुसार, 48 वर्षीय व्यक्ति ने उन्हें बताया था कि उसकी 16 वर्षीय बेटी ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है. इसके बाद वह घर के अंदर चला गया और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया. कुछ समय बाद पड़ोसियों को आशंका हुई कि उसने भी कोई कदम उठा लिया है.

पुलिस के मुताबिक जब मामले की जानकारी मिली तो जांच शुरू की गई. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पिता ने कथित तौर पर उसी कमरे में फांसी लगा ली, जहां उसकी बेटी का शव था. पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू की.

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पुलिस ने आत्महत्या के पीछे की वजहों की शुरू की जांच
अधिकारी ने बताया कि घटना के समय व्यक्ति की पत्नी घर पर मौजूद नहीं थी. वह होम नर्स के तौर पर काम करती है. पुलिस अब परिवार और पड़ोसियों से पूछताछ कर रही है, ताकि घटना से पहले की परिस्थितियों और कथित आत्महत्या के संभावित कारणों का पता लगाया जा सके.

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पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है. फिलहाल किसी संभावित वजह या अन्य पहलू की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. जांच पूरी होने के बाद ही घटना के कारणों के बारे में स्पष्ट जानकारी सामने आ सकेगी.

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