Toxic में यश ने कियारा संग इंटीमेट सीन्स से मचाई 'तबाही', कंडोम एड से हुई तुलना, बोले- पैसे लेकर...

यश की अपकमिंग फिल्म टॉक्सिक लगातार चर्चा में बनी हुई है. फिल्म के ट्रेलर और गानों में यश के इंटीमेट सीन्स देखकर हर किसी के होश उड़ गए. 'तबाही' गाने में यश एक्ट्रेस कियारा आडवाणी संग कई इंटीमेट सीन्स देते दिखे. गाना सामने आते ही फैंस के बीच हलचल मच गई. कईयों ने यश और कियारा को ट्रोल भी किया, तो कई लोगों ने उनकी इंटीमेसी की तुलना कंडोम एड से कर डाली.

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ट्रोलिंग पर क्या बोले यश?

यश ने अब उनके इंटीमेट सीन्स पर हो रही ट्रोलिंग पर रिएक्ट किया है. एक्टर ने मजाकिया अंदाज में ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है. हाल ही में 'आप की अदालत' में यश से इस गाने को लेकर हो रही ट्रोलिंग पर सवाल किया गया.

इस दौरान उन्होंने 'कंडोम एड' वाले कमेंट्स पर रिएक्शन देते हुए कहा- अगर कंडोम का एड करना होगा, तो पैसे लेकर करूंगा... ऐसे मुफ्त में थोड़ी न करूंगा. उनका यह जवाब सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग हंस पड़े.

इसके अलावा यश ने फिल्म 'टॉक्सिक' में बोल्ड और स्टीमी सीन्स पर उठ रहे सवालों का जवाब भी दिया. उन्होंने कहा कि उनकी फिल्म में कोई वल्गैरिटी नहीं है. यश बोले- अश्लीलता गलत चीज है. अगर आपने देखा हो तो मैंने तो फिल्म में Kiss भी नहीं की है. हर चीज की एक सीमा होती है और हम उस मर्यादा को अच्छे से समझते हैं. सीन्स को एस्थेटिकली शूट करना पड़ता है, जो स्क्रीन पर खूबसूरत दिखता है. वही सिनेमा का असली जादू है. यह किसी भी क्रिएटर का अपना नजरिया होता है.

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'टॉक्सिक' की बात करें तो फिल्म 26 अगस्त 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म को गीतू मोहनदास ने डायरेक्ट किया है. इसमें कियारा आडवाणी, नयनतारा, तारा सुतारिया, हुमा कुरैशी और रुक्मिणी वसंत मुख्य भूमिका में नजर आएंगी. फिल्म का दर्शकों के बीच जबरदस्त बज बना हुआ है. देखना दिलचस्प होगा कि इसे रिलीज के बाद कैसा रिस्पॉन्स मिलता है.

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