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राजस्थान: उद्घाटन के डेढ़ महीने में ही भरभराकर गिरी ब्रिज की दीवार

राजस्थान के बारां में डेढ़ महीने पहले बने हाई लेव ब्रिज की एक तरफ की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. PWD विभाग के अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. ब्रिज की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है.

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बारां में ब्रिज की दीवार का एक हिस्सा गिरा
बारां में ब्रिज की दीवार का एक हिस्सा गिरा

बारां में उद्घाटन के डेढ़ महीने बाद ही हाई लेव ब्रिज की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए. जलवाड़ा गांव के पास पार्वती नदी पर बने इस हाई लेवल ब्रिज की एक तरफ की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. गनीमत रही कि उस वक्त वहां कोई वाहन या व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया. 

जलवाड़ा गांव के पास पार्वती नदी पर बने हाई लेवल ब्रिज की दीवार गिरने से मौके पर मलबा फैल गया है. इस घटना में किसी के घायल होने की जानकारी नहीं है. ग्रामीणों का कहना है कि जलवाड़ा के पास पार्वती नदी पर बने इस हाई लेवल ब्रिज का उद्घाटन 28 जून को किया गया था. उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने वर्चुअल माध्यम से इस ब्रिज का उद्घटान किया था.

इस ब्रिज के कारण अटरू-बारां से मध्यप्रदेश की सीमा तक आवागमन बहुत आसान हो गया था. लेकिन उद्घाटन के डेढ़ महीने में ही ब्रिज की एक तरफ की दीवार गिर गई. घटना की सूचना तुंरत लोक निर्माण विभाग(PWD) को दी गई. PWD के अधिकारियों ने फौरन मौके पर पहुंचकर क्षतिग्रस्त हिस्से का निरीक्षण किया. फिलहाल दीवार गिरने के कारणों की जांच की जा रही है. दीवार गिरने के कारण मौके पर मलबा फैला हुआ है. PWD विभाग द्वारा मरम्मत का कार्य किया जा रहा है.

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यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़: भारी बारिश में बह गया 10 करोड़ का पुल, ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाए आरोप

ठेकेदार द्वारा रात में ही निर्माण कार्य में काम आने वाली चीज़ें मौके पर पहुंचा दी गई थी. विभाग का कहना है कि क्षतिग्रस्त दीवार की जल्द से जल्द मरम्मत कर दी जाएगी. हालांकि डेढ़ महीने में ही पुल की दीवार गिरने से निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं.
 
PWD के सहायक इंजीनियर संदीप कुमार ने बताया कि क्षतिग्रस्त दीवार का काम जल्द से जल्द कराया जा रहा है. संदीप कुमार का कहना है कि बारिश के कारण यह हादसा हुआ. हालांकि मरम्मत का कार्य जारी है. 

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