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छत्तीसगढ़: उफनते नाले पर जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचे बच्चे, पिकअप से लटकते दिखे छात्र

जशपुर में तेज बारिश के बीच स्कूली बच्चों का वीडियो सामने आया है. इसमें दर्जनों बच्चे पिकअप से उफनते नाले का रपटा पार करते दिख रहे हैं. कुछ छात्र वाहन से बाहर लटके नजर आए. वीडियो वायरल होने के बाद बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

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उफनते नाले के बीच पिकअप में लटकते दिखे स्कूली छात्र. (Photo: ITG)
उफनते नाले के बीच पिकअप में लटकते दिखे स्कूली छात्र. (Photo: ITG)

छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में लगातार बारिश के बीच स्कूली बच्चों का एक वीडियो सामने आया है. इसमें बच्चे उफनते नाले को पिकअप से पार करते दिख रहे हैं. कुछ छात्र वाहन के बाहर लटके नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद बच्चों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं.

मामला सन्ना इलाके का बताया जा रहा है. यहां तेज बारिश के कारण नदी-नाले उफान पर हैं. इसी दौरान एक पिकअप में सवार बच्चों को नाले के रपटे से गुजरते देखा गया. पानी का बहाव तेज था, फिर भी वाहन को वहां से निकाला गया.

वीडियो में पिकअप के भीतर बड़ी संख्या में बच्चे बैठे दिखाई दे रहे हैं. कुछ छात्र बाहर लटके हुए नजर आते हैं. ऐसी स्थिति में वाहन का संतुलन बिगड़ने पर बड़ा हादसा हो सकता था.

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सन्ना थाने से करीब एक किलोमीटर दूर

बताया जा रहा है कि यह रपटा सन्ना थाना क्षेत्र से करीब एक किलोमीटर की दूरी पर है. घटना के दौरान नाले में पानी का बहाव तेज था. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बच्चों को इस रास्ते से गुजरने से रोकने के लिए कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया.

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बारिश के दिनों में रपटे पर पानी बढ़ने का खतरा रहता है. बहाव अचानक तेज होने पर वाहन फंस सकता है. पिकअप के साथ ऐसा होने पर उसमें बैठे बच्चों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती थी.

पिकअप में लटके दिखे बच्चे

वीडियो में जिस तरह बच्चे पिकअप में सफर करते नजर आ रहे हैं, उससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. वाहन में क्षमता से अधिक बच्चे सवार थे या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, बाहर लटके छात्रों का दिखना अपने आप में गंभीर सवाल खड़ा करता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक, बारिश के दौरान इस इलाके में रास्तों पर पानी भर जाता है. ऐसे में बच्चों को स्कूल लाने-ले जाने के लिए सुरक्षित रास्ते की जरूरत है.

वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद बच्चों की सुरक्षा को लेकर चर्चा शुरू हो गई है. लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि बारिश के दौरान खतरनाक रपटों पर निगरानी की व्यवस्था क्यों नहीं थी.

मामले में जिम्मेदार अधिकारियों से प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल इस घटना पर कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है. अब देखना होगा कि वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है.

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