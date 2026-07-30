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Mixer Jar Cleaning Tips: बिना रगड़े 2 मिनट में चमकेगा मिक्सर जार! मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की आसान ट्रिक से गायब होगी जमी चिकनाहट और गंदगी

Mixer Jar Cleaning Tips: मिक्सर या ब्लेंडर जार के ब्लेड के पास जमी चिकनाहट और गंदगी हटाने में परेशानी होती है? मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की बताई बर्फ और लिक्विड सोप वाली आसान ट्रिक अपनाकर आप बिना ज्यादा मेहनत के मिनटों में मिक्सर जार को अंदर तक साफ कर सकते हैं. इसके साथ ही ये चमकदार भी बनता है. इतना ही नहीं ये ट्रिक बदबू कम करने का काम भी करती है.

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मिक्सर जार को साफ करने के लिए बर्फ वाली ट्रिक काम आसान कर सकती है. (Photo: ITG)
मिक्सर जार को साफ करने के लिए बर्फ वाली ट्रिक काम आसान कर सकती है. (Photo: ITG)

Mixer Jar Cleaning Tips: ब्लेंडर या मिक्सर जार का इस्तेमाल लगभग हर घर में हर रोज होता है. लेकिन जितना आसान इसमें चटनी, शेक या मसाले पीसना होता है, उतना ही मुश्किल इसे अच्छी तरह साफ करना हो जाता है. खासकर जार के ब्लेड के आसपास जमा तेल और चिकनाहट आसानी से नहीं निकलती है. कई बार तो बार-बार धोने के बाद भी जार से बदबू आने लगती है.

अगर आप भी इस परेशानी से जूझते हैं और आपके मिक्सर का जार भी लाख कोशिशें करने पर भी ढंग से साफ नहीं हो पाता तो मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने एक बेहद आसान ट्रिक शेयर की है. इस ट्रिक से बिना ज्यादा मेहनत किए ब्लेंडर जार अंदर तक साफ हो सकता है और ब्लेड के आसपास जमी चिकनाहट भी आसानी से हट सकती है. चलिए जानते हैं क्या है वो तरीका जिसकी मदद से आप बिना रहड़े मिक्सर जार को मिनटों में साफ कर सकते हैं.

क्यों रह जाती है ब्लेंडर जार में चिकनाहट?
मिक्सर जार की सतह को साफ किया जा सकता है, लेकिन इसके ब्लेड के नीचे और आसपास की जगह को हाथ या स्पंज से अच्छी तरह साफ करना बहुत बड़ी सिरदर्दी होता. दरअसल, वहां स्पंज नहीं पहुंच पाता है कि उसे हिस्से को रगड़कर साफ कर दिया जाए. ऐसे में तेल, मसालों और खाने के छोटे-छोटे कण वहीं जमा रह जाते हैं. समय के साथ यही गंदगी बदबू और बैक्टीरिया की वजह भी बन सकती है.

मास्टरशेफ पंकज भदौरिया की आसान ट्रिक
मास्टरशेफ पंकज ने मिक्सर जार को साफ करने के लिए बेहद आसान तरीका बताया है. इसमें ना आपको रगड़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही गंदगी जमेगी. इसके लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होगी.

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  • थोड़ी-सी बर्फ  
  • थोड़ा-सा लिक्विड सोप
  • थोड़ा पानी 

ऐसे करें इस्तेमाल

1. मास्टरशेफ पंकज ने बताया कि मिक्सर जार को साफ करने के लिए सबसे पहले ब्लेंडर जार में 4-5 बर्फ के टुकड़े डालें.
2. अब इसमें थोड़ा-सा लिक्विड सोप डाल दें.
3. चाहें तो एक-दो चम्मच पानी भी मिला सकते हैं.
4. इसके बाद जार का ढक्कन बंद करके 20-30 सेकंड तक ब्लेंड करें.
5. अब जार खोलें और पानी से अच्छी तरह धो लें. आप देखेंगे कि मिक्सर जार बिल्कुल साफ हो जाएगा.


कैसे काम करती है ये ट्रिक?
मिक्सर चलने पर बर्फ के टुकड़े ब्लेड और जार के अंदर के हिस्सा से टकराते हैं. इससे ब्लेड के आसपास जमी चिकनाहट और गंदगी ढीली पड़ने लगती है. वहीं लिक्विड सोप झाग बनाकर तेल और ग्रीस को हटाने में मदद करता है. आखिर में पानी से धोने पर जार पहले जैसा साफ और चमकदार नजर आता है.

इन बातों का भी रखें ध्यान
मिक्सर जार की सफाई करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है.
 

  • बहुत गर्म जार में तुरंत बर्फ न डालें.
  • ब्लेंड करने के बाद जार को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें ताकि उसमें साबुन न रह जाए.

इस ट्रिक का इस्तेमाल जरूरत के अनुसार समय-समय पर किया जा सकता है, खासकर जब जार में ज्यादा चिकनाई जमा हो जाए.

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