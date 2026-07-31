Matka Roti Recipe: गैस पर मटका रखकर बनाएं कागज जैसी पतली 'मटका रोटी', इस 1 ट्रिक से बनेगी होटल जैसी क्रिस्पी

Matka Roti Recipe: घरों में रोजाना रोटियां बनाई जाती हैं. गेहूं की रोटी दाल से लेकर सब्जी तक के साथ लोग बड़े ही चाव से खाते हैं. लेकिन कई बार एक जैसी रोटी खाते-खाते लोग बोर हो जाते हैं. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो रोज-रोज एक जैसी रोटियां खाकर बोर हो चुके हैं, तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. इस बार क्यों ना घर पर मटका रोटी बनाई जाए? मटका रोटी का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और पापड़ जैसी पतली होती है.



इन दिनों देसी मटका रोटी की रेसिपी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसकी खासियत है कि ये देखने में बेहद पतली, हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने के लिए तंदूर या किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है. सिर्फ एक मिट्टी का मटका, गेहूं का आटा और सही तकनीक की मदद से आप घर पर ही होटल जैसी मटका रोटी बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे कैसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है.



मटका रोटी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स

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1 किलो गेहूं का आटा

1 चम्मच नमक

जरूरत अनुसार पानी

मटके पर लगाने के लिए थोड़ा सा तेल

1 मटका

नोट: अगर आप 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 किलो आटा काफी रहेगा.



बनाने का तरीका



1. मटका रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक मिलाएं और सामान्य रोटी से ज्यादा मुलायम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा थोड़ा ज्यादा नरम और गीला होना चाहिए. आटा तैयार होने के बाद इसे लगभग 30 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए.

मटका रोटी के लिए आटा पतला और चिकना होना चाहिए. (Photo: Instagram/@diksha_oye_foodie)

2. 30 मिनट बाद आटे का थोड़ा हिस्सा लें और उसे लगातार 5-10 मिनट तक पटकते रहें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर फिर से 15 मिनट तक अच्छी तरह पटकें.

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3. यही प्रोसेस 3-4 बार दोहरानी होती है. हर बार थोड़ा पानी मिलाएं और आटे को तब तक पटकें, जब तक वो पूरी तरह चिकना, लचीला और स्ट्रेची न हो जाए.

4. आपका आटा तैयार हो गया है इसकी पहचान ये है कि आटा हाथों से ज्यादा चिपके नहीं. आसानी से फैल जाए. खींचने पर टूटे नहीं.

बिल्कुल पतला और इलास्टिक महसूस हो. अगर आपका आटा इस तरह का होगा तो रोटी बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनेगी.

5. रोटी बनाने से पहले मटके के बाहर की तरफ अच्छी तरह तेल लगा लें. इससे रोटी मटके पर चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी.

मटके पर रोटी फैलाने के लिए उस पर पहले तेल लगाया जाता है. (Photo: Instagram/@diksha_oye_foodie)

6. रोटी बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा आटा लें. उसे हल्के-हल्के फैलाकर गोल आकार दें. अब इसे मटके की सतह पर धीरे-धीरे चिपका दें. अगर कहीं रोटी पतली या फटी हुई लगे तो ऊपर से थोड़ा आटा लगाकर उसे ठीक कर दें. आप देखेंगे कि लगभग 1 मिनट में रोटी पक जाती है.



7. जब रोटी पक जाए तो चाकू या किसी पतले बर्तन की मदद से उसे ध्यान से निकाल लें. ध्यान रखें कि मटका गर्म होगा, इसलिए हाथ सीधे न लगाएं.

ये बहुत पतली और क्रिस्पी बनती है. (Photo: Instagram/@diksha_oye_foodie)

गैस पर भी बना सकते हैं मटका रोटी

अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो चिंता की बात नहीं है. आप गैस स्टोव पर भी मटका रखकर ये रोटी बना सकते हैं. हालांकि गैस की आंच पर रोटी पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए सबर रखने की जरूरत पड़ेगी.

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परफेक्ट मटका रोटी बनाने के आसान टिप्स

आटा जितना ज्यादा लचीला होगा, रोटी उतनी ही पतली बनेगी.

आटे को बीच-बीच में पटकते रहें, नहीं तो वह पानी छोड़ सकता है.

हर रोटी से पहले मटके पर हल्का तेल जरूर लगाएं.

रोटी को ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना वह सख्त हो सकती है.

पहली बार में आकार परफेक्ट न आए तो परेशान न हों, अभ्यास के साथ रोटी आसानी से बनने लगेगी.

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