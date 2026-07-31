scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Matka Roti Recipe: गैस पर मटका रखकर बनाएं कागज जैसी पतली 'मटका रोटी', इस 1 ट्रिक से बनेगी होटल जैसी क्रिस्पी

Matka Roti Recipe: रोज की गेहूं के आटे से बनने वाली साधारण रोटियों से कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं? अगर हां, तो मटका रोटी आपके लिए बढ़िया ऑप्शन हो सकती है. इसके लिए आपको सिर्फ गेहूं का आटा और मिट्टी का मटका चाहिए होगा. एक खास तकनीक की मदद से घर पर आसानी से पतली, कुरकुरी और स्वादिष्ट मटका रोटी बना सकते हैं.

Advertisement
X
मटका रोटी बनाने के लिए मटके को अच्छे से गर्म करना होता है. (Photo: ITG)
मटका रोटी बनाने के लिए मटके को अच्छे से गर्म करना होता है. (Photo: ITG)

Matka Roti Recipe: घरों में रोजाना रोटियां बनाई जाती हैं. गेहूं की रोटी दाल से लेकर सब्जी तक के साथ लोग बड़े ही चाव से खाते हैं. लेकिन कई बार एक जैसी रोटी खाते-खाते लोग बोर हो जाते हैं. अगर आप भी उन लोगों में शामिल हैं, जो रोज-रोज एक जैसी रोटियां खाकर बोर हो चुके हैं, तो आप कुछ नया ट्राई कर सकते हैं. इस बार क्यों ना घर पर मटका रोटी बनाई जाए? मटका रोटी का नाम सुनकर आपको थोड़ा अजीब तो लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ही स्वादिष्ट और पापड़ जैसी पतली होती है. 

इन दिनों देसी मटका रोटी की रेसिपी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसकी खासियत है कि ये देखने में बेहद पतली, हल्की कुरकुरी और अंदर से नरम होती है. सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने के लिए तंदूर या किसी महंगी मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है. सिर्फ एक मिट्टी का मटका, गेहूं का आटा और सही तकनीक की मदद से आप घर पर ही होटल जैसी मटका रोटी बना सकते हैं. आइए जानते हैं इसे कैसे घर पर आसानी से बनाया जा सकता है.

मटका रोटी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स 

  • 1 किलो गेहूं का आटा
  • 1 चम्मच नमक
  • जरूरत अनुसार पानी
  • मटके पर लगाने के लिए थोड़ा सा तेल
  • 1 मटका

नोट: अगर आप 4-5 लोगों के लिए बना रहे हैं तो 1 किलो आटा काफी रहेगा.

बनाने का तरीका

1. मटका रोटी बनाने के लिए सबसे पहले गेहूं के आटे में नमक मिलाएं और सामान्य रोटी से ज्यादा मुलायम आटा गूंथ लें. ध्यान रखें कि आटा थोड़ा ज्यादा नरम और गीला होना चाहिए. आटा तैयार होने के बाद इसे लगभग 30 मिनट के लिए ढककर रख दें ताकि ये अच्छी तरह सेट हो जाए.

मटका रोटी के लिए आटा पतला और चिकना होना चाहिए. (Photo: Instagram/@diksha_oye_foodie)

2. 30 मिनट बाद आटे का थोड़ा हिस्सा लें और उसे लगातार 5-10 मिनट तक पटकते रहें. इसके बाद थोड़ा-थोड़ा पानी मिलाकर फिर से 15 मिनट तक अच्छी तरह पटकें.

सम्बंधित ख़बरें

How to Grab Free Air Tickets
IndiGo दे रही 20,000 मुफ्त टिकट! ऐसे उठा सकते हैं ऑफर का फायदा
Chawal-Aloo Fara
रोटी-सब्जी छोड़िए! लंच में मसाला आलू भरकर बनाएं टेस्टी चावल के फरे
How to keep dhaniya fresh
न गलेगा, न पड़ेगा पीला! फ्रिज में कई हफ्तों तक हरा धनिया रहेगा फ्रेश
How to make mini ghewar
बाजार से क्यों लेना, 4 चम्मच देसी से बनाएं रबड़ी वाले मिनी घेवर
how to make dhokla in pressure cooker
बिना सांचे और स्टीमर, कुकर में बनाएं बाजार जैसा स्पंजी ढोकला
Advertisement

3. यही प्रोसेस 3-4 बार दोहरानी होती है. हर बार थोड़ा पानी मिलाएं और आटे को तब तक पटकें, जब तक वो पूरी तरह चिकना, लचीला और स्ट्रेची न हो जाए.

4. आपका आटा तैयार हो गया है इसकी पहचान ये है कि आटा हाथों से ज्यादा चिपके नहीं. आसानी से फैल जाए. खींचने पर टूटे नहीं.
बिल्कुल पतला और इलास्टिक महसूस हो. अगर आपका आटा इस तरह का होगा तो रोटी बिल्कुल परफेक्ट और टेस्टी बनेगी.

5. रोटी बनाने से पहले मटके के बाहर की तरफ अच्छी तरह तेल लगा लें. इससे रोटी मटके पर चिपकेगी नहीं और आसानी से निकल जाएगी.

मटके पर रोटी फैलाने के लिए उस पर पहले तेल लगाया जाता है. (Photo: Instagram/@diksha_oye_foodie)

6. रोटी बनाने के लिए हाथ में थोड़ा सा आटा लें. उसे हल्के-हल्के फैलाकर गोल आकार दें. अब इसे मटके की सतह पर धीरे-धीरे चिपका दें. अगर कहीं रोटी पतली या फटी हुई लगे तो ऊपर से थोड़ा आटा लगाकर उसे ठीक कर दें. आप देखेंगे कि लगभग 1 मिनट में रोटी पक जाती है.

7. जब रोटी पक जाए तो चाकू या किसी पतले बर्तन की मदद से उसे ध्यान से निकाल लें. ध्यान रखें कि मटका गर्म होगा, इसलिए हाथ सीधे न लगाएं.

ये बहुत पतली और क्रिस्पी बनती है. (Photo: Instagram/@diksha_oye_foodie)

गैस पर भी बना सकते हैं मटका रोटी
अगर आपके पास चूल्हा नहीं है तो चिंता की बात नहीं है. आप गैस स्टोव पर भी मटका रखकर ये रोटी बना सकते हैं. हालांकि गैस की आंच पर रोटी पकने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है, इसलिए सबर रखने की जरूरत पड़ेगी.

Advertisement

परफेक्ट मटका रोटी बनाने के आसान टिप्स

  • आटा जितना ज्यादा लचीला होगा, रोटी उतनी ही पतली बनेगी.
  • आटे को बीच-बीच में पटकते रहें, नहीं तो वह पानी छोड़ सकता है.
  • हर रोटी से पहले मटके पर हल्का तेल जरूर लगाएं.
  • रोटी को ज्यादा देर तक न पकाएं, वरना वह सख्त हो सकती है.
  • पहली बार में आकार परफेक्ट न आए तो परेशान न हों, अभ्यास के साथ रोटी आसानी से बनने लगेगी.
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    कांवड़ यात्रा 2026: गोल्डन बाबा, बिच्छू बाबा और मां को कंधे पर ले जाने वाले बेटे की कहानी |
    तमिलनाडु एक्सप्रेस ट्रेन की जनरल बोगी में मिला लावारिस ट्रॉली बैग, मानव अवशेष मिलने से मची सनसनी |
    'अफजल गुरु के लिए रात में कोर्ट खुली, कुत्तों पर भी सुनवाई, हमें भी कुत्ता बनना पड़ेगा.' JPSC छात्रों की SC से गुहार |
    'बंटवारा 1947' के पोस्टर में कनिका को कियारा आडवाणी समझ बैठे लोग, एक्ट्रेस का आया रिएक्शन |
    कभी सोचा है असली सोना 24 कैरेट ही क्यों है... 50, 60, 100 क्यों नहीं? |
    केंद्र सरकार का बड़ा फैसला...गृह सचिव और कैबिनेट सेक्रेटरी का कार्यकाल एक साल बढ़ा |
    Vrat ki Fruit Chaat: व्रत के आलू खाकर हो गए बोर? सावन व्रत में बनाएं ठंडी-ठंडी फ्रूट चाट, पेट भी भरेगा और पोषण भी मिलेगा |
    थाली में जहर! जीरा-लौंग में इंडस्ट्रियल केमिकल, पनीर में यूरिया, हैदराबाद में 247 क्विंटल मिलावटी मसाले जब्त, तीन गिरफ्तार |
    Budh Gochar 2026: कर्क राशि में बुध का प्रवेश, 5 राशियों के लिए वरदान साबित होगी यह चाल |
    हॉस्टल के मेस बिल से सत्ता के तख्तापलट तक... जब छात्रों के प्रोटेस्ट ने हिला दीं सरकारें
    Advertisement