'इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा...', मौत से पहले 16 लाख फॉलोअर्स वाली स्टार निधि तिवारी का आखिरी दर्दभरा स्टेटस

16 लाख से ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स वाली इन्फ्लुएंसर और ब्यूटी क्वीन निधि तिवारी की खुदकुशी चर्चा में है. इस बीच मामले में एक नया और बेहद भावुक मोड़ सामने आया है. अपने घर में फांसी लगाने से पहले निधि तिवारी का लिखा एक वॉट्सएप स्टेटस अब तेजी से वायरल हो रहा है, जो उसके भीतर चल रही मानसिक कशमकश और अकेलेपन की ओर इशारा कर रहा है.

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निधि तिवारी का लिखा गया सोशल मीडिया स्टेटस अब उसके फैंस और पुलिस जांच के लिए अहम माना जा रहा है. वायरल पोस्ट में निधि ने लिखा, ''इस अधूरे दिल को किसी ने पूरा नहीं किया, मैंने खुद से पूरा कर दिया... इसलिए कहा जाता है खुद से प्यार करो, किसी और से नहीं. खुद में खुद को तलाश करो, किसी और में आखिर कब तक तलाशोगे खुद को..."

30 साल की निधि तिवारी यह पंक्तियां इस बात का साफ संकेत दे रही हैं कि वे किसी रिश्ते में भावनात्मक रूप से बेहद आहत थीं. देखें एक VIDEO:-

यह भी लगा है कि यह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर खुद को अकेला महसूस कर रही थी.

कॉल के दौरान बिगड़ा मामला, मां को आया सोनू सिंह का फोन



मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के मोरवा थाना इलाके का यह मामला है. मामले की जानकारी के अनुसार, शनिवार रात करीब 8:20 बजे निधि अपने कमरे में थी और पंजाब निवासी सोनू सिंह से फोन पर बातचीत कर रही थी.

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परिजनों का दावा है कि बातचीत के दौरान किसी बात पर दोनों के बीच तीखी बहस या नाराजगी हुई. इसके बाद सोनू सिंह ने तुरंत निधि की मां हेमलता तिवारी के मोबाइल पर कॉल करके बताया कि निधि कमरे में फांसी लगाने की कोशिश कर रही है.

दरवाजा तोड़कर निकाला, अस्पताल में डॉक्टरों ने घोषित किया मृत



सोनू सिंह की सूचना के बाद निधि की मां और बहनें तुरंत ऊपरी मंजिल के कमरे की तरफ भागीं, लेकिन दोनों दरवाजे अंदर से बंद थे. आनन-फानन में दामाद नीलेश मिश्रा को बुलाया गया. परिजनों ने दरवाजा तोड़कर देखा तो निधि सीलिंग फैन से दुपट्टे के सहारे लटकी हुई थी. गले का फंदा काटकर उन्हें तुरंत एनसीएल अस्पताल सिंगरौली ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

16 लाख फॉलोअर्स और ब्यूटी कॉन्टेस्ट्स में कई खिताब



30 साल की निधि तिवारी क्षेत्र का जाना-माना डिजिटल चेहरा थी. उसके फेसबुक पर 9 लाख और इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोअर्स थे. वह स्थानीय सांस्कृतिक मंचों की स्टार और कई ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स की विनर थी.

थाना प्रभारी बोले- हर एंगल से हो रही पड़ताल



मोरवा थाना प्रभारी डॉ. ज्ञानेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है.

पुलिस अधिकारी ने बताया कि वायरल सोशल मीडिया स्टेटस, फोन कॉल रिकॉर्ड्स और सोनू सिंह से हुई बातचीत के आधार पर आत्महत्या के पीछे की वास्तविक वजहों की गहराई से पड़ताल की जा रही है.

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