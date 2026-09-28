बैंकिंग में पांच दिन का सप्ताह

बैंक कर्मचारियों की पांच दिन के सप्ताह की मांग एक बार फिर चर्चा में है. कर्मचारियों का तर्क है कि जब देश के अधिकांश संगठित क्षेत्र में पांच दिन का सप्ताह सामान्य होता जा रहा है, तो बैंकिंग क्षेत्र को इससे अलग रखने का कोई ठोस कारण नहीं है. दूसरी ओर, बैंकिंग जैसी आवश्यक वित्तीय सेवा में कामकाजी दिनों की संख्या घटाने से ग्राहकों, खासकर छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाले असर को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता. इसलिए यह बहस केवल कर्मचारियों की छुट्टी बढ़ाने या काम के घंटे घटाने की नहीं, बल्कि बैंकिंग व्यवस्था को अधिक आधुनिक, उत्पादक और ग्राहक-केंद्रित बनाने की है.

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बैंक कर्मचारियों के लिए पांच दिन का सप्ताह कोई अचानक उठी मांग नहीं है. लंबे समय से बैंक यूनियनें दूसरे और चौथे शनिवार के साथ-साथ सभी शनिवार और रविवार को अवकाश घोषित करने की मांग करती रही हैं. उनका कहना है कि बैंकिंग में तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल ने काम करने के तौर-तरीके बदल दिए हैं. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम, यूपीआई और डिजिटल भुगतान सेवाओं के कारण ग्राहकों का बैंक शाखाओं पर निर्भर रहना पहले की तुलना में काफी कम हुआ है. ऐसे में सप्ताह में छह दिन शाखा खोलना पुराने कार्य ढांचे की निशानी माना जा सकता है.

कर्मचारियों के पक्ष में एक और महत्वपूर्ण तर्क कार्य-जीवन संतुलन का है. बैंकिंग क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लगातार बढ़ता काम का दबाव, लक्ष्य आधारित कार्यसंस्कृति, डिजिटल सेवाओं की निगरानी और ग्राहकों से जुड़े काम का बोझ किसी से छिपा नहीं है. सप्ताह में दो लगातार अवकाश मिलने से कर्मचारियों को आराम, परिवार और निजी जिम्मेदारियों के लिए अधिक समय मिल सकता है. इससे कर्मचारियों की उत्पादकता और मानसिक संतुलन पर भी सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है.

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लेकिन इस मांग का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है. बैंक केवल एक सामान्य कार्यालय नहीं हैं. वे अर्थव्यवस्था की बुनियादी सेवाओं से जुड़े संस्थान हैं. किसानों, छोटे कारोबारियों, पेंशनभोगियों, वरिष्ठ नागरिकों और ऐसे ग्राहकों की बड़ी संख्या अब भी है, जिन्हें डिजिटल बैंकिंग की सुविधा सहज नहीं लगती. ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंक शाखा आज भी वित्तीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है. यदि सप्ताह में दो दिन शाखाएं बंद रहती हैं तो सवाल उठना स्वाभाविक है कि इसका असर उन ग्राहकों पर कितना पड़ेगा जो डिजिटल माध्यमों का इस्तेमाल नहीं कर सकते.

हालांकि, इस तर्क को भी स्थायी आधार नहीं बनाया जा सकता कि ग्राहक सेवा के नाम पर कर्मचारियों को हमेशा छह दिन काम करना चाहिए. असली सवाल यह है कि क्या बैंकिंग सेवाओं को पांच दिन के सप्ताह के अनुरूप इस तरह व्यवस्थित किया जा सकता है कि ग्राहक सुविधा प्रभावित न हो. आज तकनीक ने इसका बड़ा हिस्सा संभव कर दिया है. डिजिटल भुगतान चौबीसों घंटे हो सकता है. एटीएम और मोबाइल बैंकिंग सेवाएं लगातार उपलब्ध हैं. कई बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन खाता खोलने से लेकर ऋण आवेदन और निवेश तक की सुविधा डिजिटल माध्यम से दे रहे हैं.

इसलिए पांच दिन के सप्ताह की चर्चा को केवल 'एक दिन की अतिरिक्त छुट्टी' के रूप में देखना उचित नहीं होगा. इसे बैंकिंग क्षेत्र में उत्पादकता और सेवा वितरण के पुनर्गठन से जोड़कर देखना चाहिए. यदि सप्ताह में पांच दिन काम होता है तो उन पांच दिनों में काम के घंटे और कार्यक्षमता किस तरह बढ़ाई जाएगी, शाखाओं में ग्राहकों की भीड़ कैसे नियंत्रित होगी और डिजिटल सेवाओं की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित की जाएगी, इन सवालों का स्पष्ट समाधान जरूरी है.

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इसके साथ ही बैंक प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों को इस बात पर भी सहमत होना होगा कि ग्राहक सेवा से कोई समझौता नहीं होगा.सप्ताहांत में शाखाएं बंद होने की स्थिति में जरूरी सेवाओं के लिए वैकल्पिक व्यवस्था, डिजिटल सहायता, ग्राहक हेल्पलाइन और सीमित आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सकती है. विशेष रूप से पेंशन, सरकारी भुगतान, ग्रामीण बैंकिंग और नकद लेनदेन पर निर्भर ग्राहकों के लिए अतिरिक्त व्यवस्था की जरूरत होगी.

यह भी ध्यान रखना होगा कि बैंकिंग क्षेत्र में काम के घंटे केवल शाखा खुलने के समय से तय नहीं होते. बैंक कर्मचारी शाखा बंद होने के बाद भी कई प्रशासनिक और परिचालन कार्य करते हैं. इसलिए पांच दिन का सप्ताह लागू करने से पहले वास्तविक कार्यभार, कर्मचारी संख्या, शाखाओं की स्थिति और क्षेत्रीय जरूरतों का वैज्ञानिक आकलन होना चाहिए. केवल अवकाश बढ़ाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि काम के बेहतर वितरण की जरूरत होगी.

दरअसल, यह बहस भारत के बदलते कार्य-संस्कृति की भी तस्वीर पेश करती है. दुनिया भर में उत्पादकता को केवल काम किए गए घंटों से नहीं, बल्कि काम की गुणवत्ता और परिणाम से जोड़कर देखा जा रहा है. बैंकिंग भी तेजी से डिजिटल हो रही है. ऐसे में भविष्य की बैंकिंग व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें कर्मचारी को बेहतर कार्य-परिस्थितियां मिलें और ग्राहक को सप्ताह के सातों दिन जरूरी वित्तीय सेवाएं उपलब्ध रहें.

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