Old Socks Reuse: मोजे में हो गया छेद? रोने की जगह हंसिए! यही फटा मोजा बिना 1 रुपया खर्च किए चमकाएगा पूरा घर

How To Reuse Old Socks: घर में ऐसे कई सामान होते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर सीधे कूड़ेदान में डाल देते हैं. इनमें पुराने, छेद हुए और ऐसे मोजे भी शामिल होते हैं जिनका एक पैर खो चुका होता है. एक मोजा कहीं गायब हो गया या मोजे में छेद हो गया तो अक्सर उसका कोई काम नहीं रह जाता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही पुराने मोजे घर की सफाई के काम को काफी आसान बना सकते हैं?

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क्लीनिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मोजों का फैब्रिक ऐसा होता है, जो सफाई के काम को बहुत आसान बना सकता है. कॉटन के साथ-साथ मोजे कईं तरह के फैब्रिक की मिलती है, जो ऐसी बहुत सी जगहों पर पहुंच सकते हैं जहां हाथ से सफाई नहीं की जा सकती है. यानी अगली बार कोई मोजे में छेद हो जाए या उसका एक पैर खो जाए तो उसे फेंकने के बजाय घर में सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.



1. धूल साफ करने के लिए बनाएं डस्टिंग ग्लव: पुराने मोजे को हाथ में पहन लें और इससे घर की उन जगहों की धूल साफ करें, जहां कपड़े से सफाई करना मुश्किल होता है. बेसबोर्ड, ब्लाइंड्स, लैम्प, बुकशेल्फ और डेकोरेटिव सामान पर जमा धूल हटाने में ये तरीका काफी काम आ सकता है.

पौधों की पत्तियों पर जमी धूल साफ करने के लिए भी मोजे का इस्तेमाल किया जा सकता है. हाथ में मोजा पहनकर सफाई करने का एक फायदा ये है कि आपके हाथ की पकड़ बनी रहती है और डेलिकेट चीजों को साफ करते समय ज्यादा कंट्रोल मिलता है.

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2. क्लीनिंग के लिए महंगा कपड़ा खरीदने की जरूरत नहीं: रसोई का काउंटर, शीशा या खिड़की साफ करनी हो तो पुराने मोजे को कपड़े की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. मोजा हाथ में आसानी से फिट हो जाता है, इसलिए इससे किसी भी सतह को आसानी से साफ किया जा सकता है. खासकर ऐसे मोजे जिनका कपड़ा थोड़ा मोटा हो, वो सफाई के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं.

3. पोछे के कवर का काम करेगा पुराना मोजा: अगर आपके पोछे का कवर गंदा या खराब हो गया है तो तुरंत नया खरीदने की जरूरत नहीं. एक पुराना मोजा पोछे के कवर की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है. मोजे को पोछे के सिर वाले हिस्से पर चढ़ाकर फर्श साफ करें. सफाई के बाद इसे निकालकर धो लें और दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, मोजे का मोटा कपड़ा पानी और गंदगी को अच्छी तरह सोखने में मदद कर सकता है.

4. सीलिंग फैन और ऊंची जगहों की सफाई होगी आसान: घर की ऊंची जगहों पर जमी धूल और जाले साफ करना अक्सर मुश्किल होता है. ऐसे में एक पुराना मोजा आपके काम आ सकता है. एक झाड़ू के हैंडल के ऊपर मोजा चढ़ाकर उससे छत के कोनों और ऊंची जगहों की धूल या जाले साफ किए जा सकते हैं.

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सीलिंग फैन के लिए लंबे मोजे, जैसे ट्यूब सॉक्स, ज्यादा उपयोगी हो सकते हैं. फैन बंद करने के बाद मोजे को ब्लेड के ऊपर लगाकर धीरे-धीरे खींचें. इससे ब्लेड पर जमा काफी धूल एक साथ निकल सकती है.

5. पालतू जानवरों के पंजे को कवर करने में आएगा काम: अगर आपका डॉग या कैट बाहर घूमकर घर आता है तो उसके पंजों के साथ मिट्टी और गंदगी भी अंदर आ सकती है. इससे फर्श बार-बार गंदा होता है. ऐसे में दरवाजे के पास पुराने मोजे रख सकते हैं. बाहर से आने के बाद मोजे से उसके पंजे हल्के हाथ से साफ कर दें. इसके साथ ही आप मोजों को उसके पंजे के कवर्स की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं.



इससे पंजों की गंदगी घर के अंदर फैलने से काफी हद तक रोकी जा सकती है. मोजा आपके पातलू जानवर को पैरों में भी आसानी से फिट हो जाएगा.

फेंकने से पहले एक बार जरूर सोचें

पुराने या अकेले पड़े मोजे भले ही पहनने लायक न हों, लेकिन घर की सफाई में उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ है. इन्हें डस्टिंग, सतहों की सफाई, पोछे, सीलिंग फैन और पालतू जानवरों के पंजे साफ करने जैसे कई कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है. इस छोटे से जुगाड़ से एक तरफ पुराने मोजों का दोबारा इस्तेमाल हो जाएगा, वहीं बार-बार नए क्लीनिंग कपड़े या पोछे के कवर खरीदने का खर्च भी कम किया जा सकता है.

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