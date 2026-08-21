ईशा अंबानी को जब एकटक देखती रहीं Cardi B, बोलीं- 'बैग नहीं, मेरी नजर तो...', Video वायरल

पेरिस हाउट कूट्योर वीक 2026 में भारतीय फैशन का जलवा देखने को मिला था. राहुल मिश्रा से लेकर मनीष मल्होत्रा जैसे डिजाइनर्स तक ने इस साल अपने एक्सक्लूसिव कलेक्शंस दुनिया के सामने पेश किए थे. दोनों कलेक्शंस ने लोगों का दिल जीता, लेकिन इनके साथ जिस एक चीज ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा वो रहीं मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लाडली बेटी ईशा अंबानी.



जब ईशा अंबानी मशहूर डिजाइनर राहुल मिश्रा के कूट्योर शो में पहुंचीं, तो उनकी मौजूदगी ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. ईशा ने न केवल वहां मौजूद लोगों का, बल्कि ग्रैमी विनिंग रैपर कार्डी बी (Cardi B) को भी इंप्रेस किया. कैसे? तो बता दें, कार्डी बी भी ईशा को बार-बार देखती नजर आईं. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल हो रहा है और लोगों ने दावा कर दिया कि कार्डी बी ईशा के रेयर Birkin Bag को देखकर हैरान थीं. लेकिन अब खुद कार्डी बी ने इस राज पर से पर्दा उठाते हुए खुलासा कर दिया है कि उन्हें ईशा के बैग ने नहीं, बल्कि किसी और चीज ने इंप्रेस किया. चलिए जानते हैं वो क्या है.

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वायरल वीडियो के बाद शुरू हुई चर्चा

राहुल मिश्रा के शो का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में कार्डी बी, ईशा अंबानी की ओर बार-बार देखती दिख रही हैं. इसके बाद कई सोशल मीडिया पेजों ने दावा किया कि कार्डी बी, ईशा के बेहद रेयर और महंगे Birkin Bag को देखकर हैरान थीं. बता दें, ईशा ने जो मिनी बैग कैरी किया वो 17 करोड़ रुपये का है और उसमें करीब 3000 हीरे जड़े हैं. ईशा से पहले ये बैग उनकी मां नीता अंबानी लिए दिख चुकी हैं.



कार्डी बी ने खुद बताया क्या देख रही थीं

जब एक इंस्टाग्राम पेज ने लिखा कि कार्डी बी की नजर ईशा के Birkin Bag पर थी, तो रैपर ने तुरंत कमेंट कर सच्चाई बता दी. कार्डी बी ने लिखा, 'मैं उनके Birkin Bag को नहीं देख रही थी. मैं उनके गले के शानदार डायमंड नेकलेस और बालों में लगे बड़े-बड़े हीरों को देख रही थी. वो इस तरह चमक रहे थे जैसे बिल्कुल साफ पानी चमकता है.' कार्डी बी का ये कमेंट देखते ही देखते वायरल हो गया और इसे करीब 1.8 लाख लाइक्स मिले.

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ईशा की जूलरी को निहार रही थीं कार्डी बी.



ईशा अंबानी के लुक में क्या था खास?

राहुल मिश्रा के कूट्योर शो में ईशा अंबानी ने खास तौर पर उनके लिए कस्टमाइज किया गया स्टोन-ग्रे रंग का स्कल्प्चरल गाउन पहना था. उन्होंने अपने लुक को एक शानदार डायमंड नेकलेस, बालों में जड़े बड़े डायमंड और अपनी मां नीता अंबानी के कलेक्शन से लिए गए रेयर Birkin Bag के साथ कंप्लीट किया था. वो इस लुक में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. हालांकि कार्डी बी का कहना है कि उनका पूरा ध्यान ईशा की जूलरी पर था, बैग पर नहीं.

ईशा अंबानी (Photo: Instagram/@rahulmishra_7)

पेरिस फैशन वीक में ईशा का दूसरा लुक भी रहा चर्चा में

राहुल मिश्रा के शो के अलावा ईशा अंबानी ने पेरिस हाउट कूट्योर वीक में मनीष मल्होत्रा के डेब्यू शो में भी हिस्सा लिया. इस मौके पर उन्होंने मनीष मल्होत्रा द्वारा डिजाइन की गई गोल्डन हॉल्टर-नेक ड्रेस पहनी थी, जिसे उन्होंने डायमंड इयररिंग्स और रिंग के साथ स्टाइल किया था. उनका ये लुक भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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