Bal Mithai Tips: मार्केट का चक्कर छोड़ें, घर में खोया और चीनी से बनाएं टेस्टी बाल मिठाई, ये देसी चॉकलेट बच्चों को आएगी खूब पसंद

उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र की प्रसिद्ध बाल मिठाई अपनी अनूठी बनावट, चॉकलेट जैसे गहरे भूरे रंग और ऊपर लिपटी सफेद चीनी की छोटी-छोटी बॉल्स के लिए पूरे देश में मशहूर है. इसका मावा और चॉकलेट जैसा रिच स्वाद हर किसी को दीवाना बना देता है. लेकिन बाजार में असली पहाड़ी स्वाद और शुद्धता मिलना मुश्किल होता है.

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इस बार त्योहार या किसी खास मौके पर बाजार से महंगी मिठाई लाने के बजाय, घर में रखे शुद्ध खोये और दूध से बिल्कुल पारंपरिक और स्वादिष्ट बाल मिठाई घर पर ही बनाएं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

खोया (मावा): 500 ग्राम (बिल्कुल ताजा और शुद्ध)

चीनी: 1.5 कप (मावे के लिए और चाशनी के लिए अलग-अलग)

कोको पाउडर या भुनी हुई कैरेमेल चीनी: 2 बड़े चम्मच (चॉकलेटी रंग के लिए)

पानी: आधा कप

सजावट के लिए: खसखस या सफेद चीनी की छोटी गोलियां

शुद्ध देसी घी: 2 चम्मच

उत्तराखंडी बाल मिठाई बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

मावे को कैरेमलाइज करना: बाल मिठाई का असली चॉकलेटी रंग और सोंधा स्वाद मावे को धीमी आंच पर लगातार भूनने से आता है, जिससे वह प्राकृतिक रूप से भूरा हो जाता है.

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चीनी की कोटिंग: मिठाई के ऊपर सफेद दानों की कोटिंग करने के लिए चाशनी का तार सही होना जरूरी है, तभी चीनी ठंडी होकर अच्छे से जमती है.

बनाने की विधि:

खोया भूनें: एक भारी तले की कड़ाही में 2 चम्मच घी गर्म करें और उसमें 500 ग्राम खोया डालें. इसे मध्यम से धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए तब तक भूनें जब तक कि मावा अपना रंग बदलकर हल्का भूरा न होने लगे.

चॉकलेटी रंग दें: अगर आप पारंपरिक तरीका अपना रही हैं, तो थोड़ी सी चीनी को अलग पैन में पिघलाकर कैरेमेल बना लें और उसे भुने हुए मावे में मिला दें (या आसानी के लिए 2 चम्मच कोको पाउडर मिला लें). इससे मावे का रंग बिल्कुल डार्क चॉकलेट जैसा हो जाएगा.

चीनी मिलाएं: अब इसमें 1 कप चीनी और थोड़ा सा पानी डालकर तब तक पकाएं जब तक मिश्रण कड़ाही के किनारे न छोड़ने लगे और एक गाढ़ा डो न बन जाए.

बर्फी की तरह जमाएं: एक थाली या ट्रे में घी लगाकर चिकना करें. इस भूरे मावे के मिश्रण को उसपर समान रूप से फैला दें और ठंडा होने के लिए रख दें.

कटिंग करें: जब मिश्रण थोड़ा सेट हो जाए, तो इसे चाकू की मदद से चौकोर या आयताकार टुकड़ों में काट लें.

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चीनी की कोटिंग (बाल मिठाई फिनिश): एक अलग बर्तन में चीनी और पानी डालकर एक तार की चाशनी बनाएं. अब कड़े किए गए मिठाई के टुकड़ों को इस चाशनी में डुबोएं और तुरंत बाहर निकालकर खसखस या सफेद चीनी की छोटी गोलियों (बॉल्स) से चारों तरफ से कोट कर लें.

आपकी उत्तराखंड की प्रसिद्ध और स्वादिष्ट बाल मिठाई तैयार है! इसे ठंडा करके सर्व करें.

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