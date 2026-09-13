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जम्मू-कश्मीर: बिस्तर पर आया सांप, सोते वक्त दो मासूम बहनों को डसा, राजौरी में दो मासूमों की मौत

राजौरी के मनमा बरमारी गांव में सांप के डसने से दो सगी बहनों की मौत हो गई. दोनों बहनें परिवार के साथ एक कमरे में सो रही थीं, तभी सांप बिस्तर पर पहुंचा और उन्हें डस लिया.

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सांप के डसने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. (Photo-ITG)
सांप के डसने से दो मासूम बच्चियों की मौत हो गई. (Photo-ITG)

जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले में सांप के डसने से दो सगी बहनों की मौत हो गई. मृत बच्चियों की पहचान अमीबा और अमीजा के रूप में हुई है. अमीबा 5 साल की थी. वहीं अमीजा की उम्र 3 साल थी. दोनों की मौत शनिवार देर रात हुई.

घटना राजौरी जिले के कालाकोट सब डिवीजन के मनमा बरमारी गांव की है. पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनें परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ एक कमरे में सो रही थीं. इसी दौरान एक सांप बिस्तर पर पहुंच गया.

सोते समय सांप ने दोनों बहनों को डसा

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पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों बच्चियां रात में कमरे के अंदर परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सो रही थीं. तभी अचानक बिस्तर पर सांप दिखाई दिया. सांप ने दोनों बच्चियों को डस लिया.

यह भी पढ़ें: सांप ने डसा तो शख्स ने उसे मार दिया, फिर थैली में भरकर पहुंचा अस्पताल... डॉक्टर से कहा- इसी ने काटा है

घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. सांप के डसने से दोनों बच्चियों की हालत बिगड़ गई. परिवार के लोग आनन-फानन में बच्चियों को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे. लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी. दोनों की बीती रात मौत हो गई.

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हादसे के बाद क्षेत्र में मातम पसरा हुआ है. दो छोटी बच्चियों की एक साथ मौत से परिजन सदमे में हैं. गांव में भी इस घटना को लेकर शोक का माहौल है. अमीबा और अमीजा सगी बहनें थीं. दोनों परिवार के साथ उसी कमरे में सो रही थीं. रात में बिस्तर पर पहुंचे सांप ने दोनों को डस लिया.

फिलहाल घटना के बाद परिवार और आसपास के लोग गहरे सदमे में हैं. दो मासूम बच्चियों की एक साथ मौत से गांव में भी दुख का माहौल है.

यह भी पढ़ें: पहले सांप का जहर, फिर सिस्टम की लापरवाही! युवक की मौत के बाद सभी राज्यों को NHRC ने भेजा नोटिस

सांप काटने पर क्या करें और क्या न करें?

अगर किसी को सांप काट ले, तो सबसे पहले मरीज को शांत रखें और उसे बिल्कुल भी पैनिक न होने दें. घबराहट से दिल की धड़कन तेज होती है, जिससे जहर शरीर में और तेजी से फैलता है. घाव को तुरंत साफ पानी या साबुन से धोएं. मरीज के हाथ-पैर से अंगूठी, घड़ी या तंग कपड़े हटा दें क्योंकि सूजन आने पर ये ऑपशंस परेशानी खड़ी कर सकते हैं. प्रभावित अंग को हार्ट लेवल से नीचे रखें और उसे ज्यादा हिलने-डुलने न दें. सबसे जरूरी बात ये है कि बिना समय गंवाए मरीज को तुरंत नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल ले जाएं और मेडिकल सहायता लें.

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