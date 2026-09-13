'मार दिया...', कार से रौंदा युवती का भाई, उसके 2 दोस्तों को भी लील लिया; 3 युवकों की मौत से अलवर में हड़कंप

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर शहर में काली मोरी क्षेत्र के पास बीती रात हुए एक कथित सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि जिसे शुरुआती तौर पर एक्सीडेंट माना जा रहा था, वह दरअसल एक सुनियोजित हत्याकांड था.

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मुख्य आरोपी सचिन मीणा ने अपनी प्रेमिका के भाई की सगाई दूसरी जगह तय होने और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए युवती के भाई और उसके दो दोस्तों को तेज रफ्तार कार से रौंदकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद आरोपी ने मृतक के परिजनों को फोन कर बेखौफ अंदाज में कहा, ''हमने तुम्हारे बेटे को मार दिया है.''

क्या है पूरा विवाद? प्रेम-प्रसंग और मारपीट से बढ़ी रंजिश



पुलिस पड़ताल के अनुसार, मुख्य आरोपी सचिन मीणा और मृतक युवक आपस में दोस्त थे. इस दौरान सचिन को अपने ही दोस्त की बहन से प्यार हो गया. जब परिजनों ने युवती का रिश्ता किसी अन्य युवक से तय कर दिया, तो सचिन ने युवती के मंगेतर को फोन कर मामले की जानकारी दे दी. इस बात से गुस्साए युवती के भाइयों ने कुछ दिन पहले शहर के घोड़ाफेर चौराहे पर सचिन मीणा की पिटाई कर दी थी. इसी मारपीट का बदला लेने के लिए सचिन मौके की तलाश में था.

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मंदिर से लौटते वक्त बाइक सवारों को कार से उड़ाया



बीती रात मृतक युवक अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर मंदिर दर्शन करने गया था. लौटते समय काली मोरी क्षेत्र के पास आरोपी सचिन मीणा और उसके साथियों ने उन्हें देख लिया और अपनी कार से उनकी बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया.

आरोपी ने कार से बाइक को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक दूर जाकर गिरे और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान जितेंद्र राजपूत उर्फ छोटू (21), युवराज सैनी (22) और हिमांशु (21) के रूप में हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार मौके पर ही छोड़कर साथियों के साथ बाइक से फरार हो गए.

अस्पताल में परिजनों का धरना, बुलडोजर कार्रवाई की मांग



घटना से आक्रोशित मृतकों के परिजन और समाज के लोग रविवार सुबह राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे और धरने पर बैठ गए. परिजनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने, मुआवजे और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. मौके पर पहुंचे SDM और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत कराया और FIR दर्ज की.

DSP राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. परिजनों की शिकायतों के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

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