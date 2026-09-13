scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मार दिया...', कार से रौंदा युवती का भाई, उसके 2 दोस्तों को भी लील लिया; 3 युवकों की मौत से अलवर में हड़कंप

Alwar Triple Murder News: अलवर में प्रेमिका के भाई और उसके 2 दोस्तों को कार से कुचलकर मार डाला. रंजिश में दिया वारदात को अंजाम, परिजनों का अस्पताल में धरना. पढ़ें पूरी रिपोर्ट.

Advertisement
X
पुरानी रंजिश में बाइक सवार दोस्तों को कार से मारी टक्कर.(Photo:ITG)
पुरानी रंजिश में बाइक सवार दोस्तों को कार से मारी टक्कर.(Photo:ITG)

Rajasthan News: राजस्थान के अलवर शहर में काली मोरी क्षेत्र के पास बीती रात हुए एक कथित सड़क हादसे ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. पुलिस जांच में सामने आया है कि जिसे शुरुआती तौर पर एक्सीडेंट माना जा रहा था, वह दरअसल एक सुनियोजित हत्याकांड था.

मुख्य आरोपी सचिन मीणा ने अपनी प्रेमिका के भाई की सगाई दूसरी जगह तय होने और पुरानी रंजिश का बदला लेने के लिए युवती के भाई और उसके दो दोस्तों को तेज रफ्तार कार से रौंदकर मौत के घाट उतार दिया. वारदात के बाद आरोपी ने मृतक के परिजनों को फोन कर बेखौफ अंदाज में कहा, ''हमने तुम्हारे बेटे को मार दिया है.''

क्या है पूरा विवाद? प्रेम-प्रसंग और मारपीट से बढ़ी रंजिश

पुलिस पड़ताल के अनुसार, मुख्य आरोपी सचिन मीणा और मृतक युवक आपस में दोस्त थे. इस दौरान सचिन को अपने ही दोस्त की बहन से प्यार हो गया. जब परिजनों ने युवती का रिश्ता किसी अन्य युवक से तय कर दिया, तो सचिन ने युवती के मंगेतर को फोन कर मामले की जानकारी दे दी. इस बात से गुस्साए युवती के भाइयों ने कुछ दिन पहले शहर के घोड़ाफेर चौराहे पर सचिन मीणा की पिटाई कर दी थी. इसी मारपीट का बदला लेने के लिए सचिन मौके की तलाश में था. 

सम्बंधित ख़बरें

Alwar Principal video
अलवर में प्रिंसिपल का छात्राओं संग नहाते हुए वीडियो वायरल
Borewell While Chasing Kit
पतंग लूटने दौड़ा 10 साल का बच्चा बोरवेल में गिरा, 50-55 फीट गहराई में फंसा
Alwar Protest
न टीचर हैं, न स्कूल की बिल्डिंग पढ़ने लायक... छात्रों ने स्कूल पर लगाया ताला
Alwar Road Accident
राजस्थान के अलवर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो पलटी
अलवर से जयपुर के लिए किया गया था रेफर. (Photo: ITG)
एंबुलेंस बनी डिलीवरी रूम, दो महिलाओं ने रास्ते में दिया बच्चों को जन्म
Advertisement

मंदिर से लौटते वक्त बाइक सवारों को कार से उड़ाया

बीती रात मृतक युवक अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर मंदिर दर्शन करने गया था. लौटते समय काली मोरी क्षेत्र के पास आरोपी सचिन मीणा और उसके साथियों ने उन्हें देख लिया और अपनी कार से उनकी बाइक का पीछा करना शुरू कर दिया.

आरोपी ने कार से बाइक को जोरदार टक्कर मारी. टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक दूर जाकर गिरे और मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया. मृतकों की पहचान जितेंद्र राजपूत उर्फ छोटू (21), युवराज सैनी (22) और हिमांशु (21) के रूप में हुई है. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी कार मौके पर ही छोड़कर साथियों के साथ बाइक से फरार हो गए.

अस्पताल में परिजनों का धरना, बुलडोजर कार्रवाई की मांग

घटना से आक्रोशित मृतकों के परिजन और समाज के लोग रविवार सुबह राजीव गांधी सामान्य अस्पताल पहुंचे और धरने पर बैठ गए. परिजनों ने आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चलाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामला चलाने, मुआवजे और जल्द गिरफ्तारी की मांग की है. मौके पर पहुंचे SDM और पुलिस अधिकारियों ने समझाइश कर मामला शांत कराया और FIR दर्ज की.

DSP राजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले में FIR दर्ज कर ली गई है. परिजनों की शिकायतों के आधार पर आरोपियों की तलाश के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं, जल्द ही सभी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    दिल्ली से 6000 KM दूर समंदर में एक्सरसाइज, भारत-अमेरिका-जापान-ऑस्ट्रेलिया आए साथ |
    जम्मू-कश्मीर: बिस्तर पर आया सांप, सोते वक्त दो मासूम बहनों को डसा, राजौरी में दो मासूमों की मौत |
    टोयोटा का काफिला... हूती समर्थक जनजातियों का मारिब की ओर कूच |
    'मुझे गोली मारने की साजिश, लेकिन मैं...', बोले मनोज जरांगे, मुंबई मार्च की नहीं मिली परमिशन |
    सऊदी समर्थक सेना ने हूतियों पर हमले का जारी किया वीडियो, देखें वर्ल्ड न्यूज |
    जुल्मी मां, शोहरत और दर्द! बेटी की कमाई प्रेमी पर लुटाई, 10 साल की उम्र में दो बार आत्महत्या की कोशिश |
    सऊदी पर फिर बरसीं हूती मिसाइलें, मस्जिद को नुकसान, सैन्य अड्डा तबाह, अबतक 500 मौतों का दावा! |
    'गोवा फर्स्ट' के नाम से मैदान में उतरेंगी आम आदमी पार्टी और GFP, केजरीवाल बोले- BJP-कांग्रेस का विकल्प बनेंगे |
    Delhi: दल्लूपुरा के प्लाई गोदाम में लगी भीषण आग, आसमान में छाया काला धुआं |
    Hing Jeera Matar: बाजार की नमकीन खरीदना छोड़िए, शाम की चाय के साथ खाएं हींग-जीरे वाली चटपटी हरी मटर, लोग पूछेंगे रेसिपी
    Advertisement