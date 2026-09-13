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Hing Jeera Matar: बाजार की नमकीन खरीदना छोड़िए, शाम की चाय के साथ खाएं हींग-जीरा वाली चटपटी हरी मटर, लोग पूछेंगे रेसिपी

Hing Jeera Matar: अगर आप भी शाम की चाय के साथ खाने के लिए बाजार से तली-भुनी नमकीन खरीद रहे हैं तो रुक जाइए. यहां हम आपको क्रिस्पी और कुरकुरी हींग जीरे वाली हरी मटर की नमकीन तैयार करने का तरीका बता रहे हैं जो खाने में टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी है.

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हींग-जीरे वाली हरी मटर (Photo: ITG)
हींग-जीरे वाली हरी मटर (Photo: ITG)

शाम की चाय के साथ अगर कुछ कुरकुरा और चटपटा खाने को मिल जाए, तो चाय का मज़ा दोगुना हो जाता है. अक्सर हम बाजार से पैकेटबंद और प्रिजर्वेटिव्स वाली नमकीन खरीद लाते हैं, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं होती. अगर आप चाय के साथ बिना किसी मिलावट के कुछ सेहतमंद, तीखा और चटपटा खाना चाहते हैं तो घर पर ही हींग-जीरे के तड़के वाली मसालेदार हरी मटर बनाएं. हींग और जीरे का पाचक तड़का इस नमकीन को बेहतरीन खुशबू और जायका देता है, जिसे खाकर हर कोई आपसे इसकी रेसिपी पूछेगा.

सामग्री:

हरी मटर (ताजा या फ्रोजन) - 2 कप

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हींग - 1/4 छोटा चम्मच (पाचन और बढ़िया फ्लेवर के लिए)

जीरा - 1 छोटा चम्मच

हरी मिर्च - 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक - 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

चाट मसाला - 1 छोटा चम्मच

आमचूर पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

भुना जीरा पाउडर - 1/2 छोटा चम्मच

लाल मिर्च पाउडर / कश्मीरी मिर्च - 1/2 छोटा चम्मच

काला नमक व सफेद नमक - स्वादानुसार

नींबू का रस - 1 छोटा चम्मच

तेल या घी - 2 बड़े चम्मच

हरा धनिया - बारीक कटा हुआ

बनाने का तरीका

अगर आप ताजा हरी मटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसे गरम पानी में 2-3 मिनट उबालकर छान लें. (फ्रोजन मटर है तो उसे सीधे पानी से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं).

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एक कढ़ाई में तेल या देसी घी गरम करें. तेल गरम होते ही इसमें हींग और जीरा डालकर चटकाएं.

अब इसमें कद्दूकस किया अदरक और बारीक कटी हरी मिर्च डालकर 30 सेकंड के लिए भूनें.

अब छानी हुई हरी मटर कढ़ाई में डालें. मध्यम आंच पर 3-4 मिनट तक चलाएं ताकि मटर का मॉइस्चर खत्म हो जाए और वह हल्की क्रिस्पी होने लगे.

अब आंच धीमी करें और इसमें हल्दी (ऑप्शनल), लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और सफेद नमक मिलाएं. 2 मिनट तक अच्छी तरह चलाएं ताकि मसाले मटर पर एकसमान लिपट जाएं.

गैस बंद करें, ऊपर से नींबू का रस और कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिलाएं.

आपकी गरमा-गरम, क्रिस्पी और चटपटी हींग-जीरा हरी मटर तैयार है. इसे शाम की कड़क चाय के साथ सर्व करें.

---- समाप्त ----
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