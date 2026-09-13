scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'सैयारा' वाले मोहित सूरी के साथ फिल्म बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, लौटेगा गैंगस्टर-लव स्टोरी का दौर! किया ऐलान

मोहित सूरी ने पिछले साल सैयारा जैसी ब्लॉकबस्टर लव स्टोरी फिल्म दी थी. अब उनका मन एक गैंगस्टर-लव स्टोरी फिल्म बनाने का है, जिसे वो राम गोपाल वर्मा संग बनाने वाले हैं. दोनों फिल्ममेकर्स ने खुद इसकी घोषणा की है.

Advertisement
X
गैंगस्टर-लव स्टोरी टाइप फिल्मों का लौटेगा दौर? (Photo: X@RGV/YRF)
गैंगस्टर-लव स्टोरी टाइप फिल्मों का लौटेगा दौर? (Photo: X@RGV/YRF)

मोहित सूरी बॉलीवुड में पिछले कई सालों से थे. लेकिन उन्हें अपने करियर की सबसे बड़ी सक्सेस पिछले साल 2025 में फिल्म सैयारा से मिली. दो नए एक्टर्स को लेकर उन्होंने अपनी फिल्म बनाई, जो लोगों के दिलों में उतर गई. बॉक्स ऑफिस पर इसने 500 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जो अभी तक के बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बनी. 

सैयारा के बाद मोहित का अगला प्रोजेक्ट

सैयारा के बाद, मोहित के अगले प्रोजेक्ट्स पर सबकी नजरें हैं. वो सैयारा वाले लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ तो एक और लव स्टोरी फिल्म बनाने ही वाले हैं. मगर उसके बाद वो गैंगस्टर ड्रामा फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा संग एक पिक्चर बनाएंगे, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने खुद की है. 

सम्बंधित ख़बरें

Mohit Suri becomes emotional ahead awarapan 2 release
आवारापन 2 पर इमोशनल हुआ OG डायरेक्टर, पार्ट 2 नहीं बनाने का मलाल?
Ahaan Panday, Aneet Padda, Mohit Suri
फिर साथ आ रहे 'सैयारा' स्टार अहान पांडे-अनीत पड्डा
Shahrukh and Mohit
डायरेक्टर मोहित सूरी के फैन हुए शाहरुख खान
Mohit Suri,Ranbir Kapoor Movie
रणबीर के साथ काम करने को बेताब मोहित सूरी, सैयारा डायरेक्टर ने वजह भी बताई
Mohit Suri reveals he was removed from Aashiqui 3
'आशिकी 3 से मेरे परिवार वालों ने ही निकाला', बोले 'सैयारा' बनाने वाले मोहित सूरी

राम गोपाल वर्मा और मोहित सूरी ने अपनी एक सेल्फी शेयर करते हुए इस कोलैब की घोषणा की. RGV ने इस फिल्म को ‘लव डिश फुल ऑफ गैंगस्टर करी’ यानी ‘गैंगस्टर वाली करी से भरपूर प्यार की डिश’ बताया. दूसरी तरफ मोहित ने भी राम गोपाल वर्मा संग जुड़ने पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की. 

मोहित ने लिखा- इनकी फिल्में देखकर फिल्ममेकर बनने का सपना देखने से लेकर, अब इन्हीं के साथ फिल्म बनाने तक का सफर... वो भी इंडस्ट्री के ओरिजिनल गैंगस्टर कहे जाने वाले राम गोपाल वर्मा के साथ. कुछ सफर सच में वहीं आकर पूरा होते हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी. ये फिल्म सीधे दिल से निकली है. 

Advertisement
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Mohit Suri (@mohitsuri)

राम गोपाल वर्मा का कमबैक

राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड में कई सारी गैंगस्टर फिल्में बनाकर फेमस हो चुके हैं. 90s और 2000 के दशक में उनकी फिल्में छाई रहती थीं. सत्या, कंपनी, सरकार- ये वो फिल्में रहीं जिससे RGV का नाम बना. हालांकि फिर उन्होंने कई सालों तक हिंदी में कोई फिल्म नहीं बनाई. लेकिन अब राम गोपाल वर्मा जल्द ही तीन फिल्में बनाने वाले हैं. पहली हर्षवर्धन राणे के साथ गैंगस्टर फिल्म पुलिस कंपनी बना रहे हैं, जिसकी इस समय शूटिंग भी जारी है. 

फिर मनोज बाजपेयी के साथ पुलिस स्टेशन में भूत बनाएंगे, जो एक हॉरर फिल्म बताई जा रही है. इसके बाद राम गोपाल वर्मा धुरंधर स्टाइल में एक फिल्म सिंडीकेट पर काम करेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने इसी साल की थी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज पर भद्रा का साया, जानें पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का समय |
    'मैं माफ कर सकती हूं, लेकिन भूलती कभी नहीं!', स्मृति मंधाना का छलका दर्द, कहा- मुझे बेचारी मत समझो |
    ब्लड टेस्ट रिपोर्ट में बढ़ा हुआ आया है थायरॉइड? डॉक्टर से जानें क्या है इसका इलाज, कब दवा है जरूरी |
    शिव महापुराण कथा में रायबरेली पहुंचे CM योगी, 2027 चुनाव से पहले बीजेपी का हिंदू आउटरीच तेज |
    iPhone Duo का फोल्ड इफेक्ट हुआ कॉपी! Galaxy Z Fold 8 के इस डेमो ने इंटरनेट पर मचा दी हलचल |
    सत्य निकेतन हादसा: कोर्ट ने PG संचालकों को 12 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा |
    गोरखपुर में डंपर और कार की जोरदार टक्कर, डंपर ने 2 किमी तक घसीटी कार |
    'नंबर-1 इकोनॉमी बनेगा भारत...', एक्सपर्ट ने बताया- कब US को भी छोड़ देगा पीछे! |
    दहेज में 30 लाख और Scorpio-N की मांग, शादी के 6 महीने बाद छत से गिरकर विवाहिता की मौत, पति गिरफ्तार |
    कोल्डप्ले के बाद अब दिलजीत दोसांझ की बारी, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करेंगे अगला कॉन्सर्ट
    Advertisement