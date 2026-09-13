'सैयारा' वाले मोहित सूरी के साथ फिल्म बनाएंगे राम गोपाल वर्मा, लौटेगा गैंगस्टर-लव स्टोरी का दौर! किया ऐलान

मोहित सूरी बॉलीवुड में पिछले कई सालों से थे. लेकिन उन्हें अपने करियर की सबसे बड़ी सक्सेस पिछले साल 2025 में फिल्म सैयारा से मिली. दो नए एक्टर्स को लेकर उन्होंने अपनी फिल्म बनाई, जो लोगों के दिलों में उतर गई. बॉक्स ऑफिस पर इसने 500 करोड़ रुपये का बिजनेस किया, जो अभी तक के बॉलीवुड इतिहास की सबसे बड़ी रोमांटिक फिल्म बनी.

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सैयारा के बाद मोहित का अगला प्रोजेक्ट

सैयारा के बाद, मोहित के अगले प्रोजेक्ट्स पर सबकी नजरें हैं. वो सैयारा वाले लीड एक्टर्स अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ तो एक और लव स्टोरी फिल्म बनाने ही वाले हैं. मगर उसके बाद वो गैंगस्टर ड्रामा फिल्में बनाने वाले फिल्ममेकर राम गोपाल वर्मा संग एक पिक्चर बनाएंगे, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने खुद की है.

राम गोपाल वर्मा और मोहित सूरी ने अपनी एक सेल्फी शेयर करते हुए इस कोलैब की घोषणा की. RGV ने इस फिल्म को ‘लव डिश फुल ऑफ गैंगस्टर करी’ यानी ‘गैंगस्टर वाली करी से भरपूर प्यार की डिश’ बताया. दूसरी तरफ मोहित ने भी राम गोपाल वर्मा संग जुड़ने पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर की.

Me and #Saiyaara ‘s @mohit11481 for his NEXT film , are COOKING together a LOVE DISH full of GANGSTER CURRY .. Details to be SERVED VERY VERY SOON🔥🔥🔥 pic.twitter.com/igz96f45tR — Ram Gopal Varma (@RGVzoomin) September 13, 2026

मोहित ने लिखा- इनकी फिल्में देखकर फिल्ममेकर बनने का सपना देखने से लेकर, अब इन्हीं के साथ फिल्म बनाने तक का सफर... वो भी इंडस्ट्री के ओरिजिनल गैंगस्टर कहे जाने वाले राम गोपाल वर्मा के साथ. कुछ सफर सच में वहीं आकर पूरा होते हैं, जहां से उन्होंने शुरुआत की थी. ये फिल्म सीधे दिल से निकली है.

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राम गोपाल वर्मा का कमबैक

राम गोपाल वर्मा बॉलीवुड में कई सारी गैंगस्टर फिल्में बनाकर फेमस हो चुके हैं. 90s और 2000 के दशक में उनकी फिल्में छाई रहती थीं. सत्या, कंपनी, सरकार- ये वो फिल्में रहीं जिससे RGV का नाम बना. हालांकि फिर उन्होंने कई सालों तक हिंदी में कोई फिल्म नहीं बनाई. लेकिन अब राम गोपाल वर्मा जल्द ही तीन फिल्में बनाने वाले हैं. पहली हर्षवर्धन राणे के साथ गैंगस्टर फिल्म पुलिस कंपनी बना रहे हैं, जिसकी इस समय शूटिंग भी जारी है.

फिर मनोज बाजपेयी के साथ पुलिस स्टेशन में भूत बनाएंगे, जो एक हॉरर फिल्म बताई जा रही है. इसके बाद राम गोपाल वर्मा धुरंधर स्टाइल में एक फिल्म सिंडीकेट पर काम करेंगे, जिसकी अनाउंसमेंट उन्होंने इसी साल की थी.

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