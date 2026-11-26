आजकल बाजार में मिलने वाले पैकेटबंद आटों में मिलावट, प्रिजर्वेटिव्स और स्टार्च की मिलावट की शिकायतें अक्सर सामने आती रहती हैं. इसके अलावा पैकेज्ड आटा लंबे समय तक स्टोर रहने की वजह से अपने प्राकृतिक पोषक तत्व भी खो देता है. अगर आप डायबिटीज, वजन बढ़ने या पाचन की समस्या से परेशान हैं और अपनी डाइट में ग्लूटेन-फ्री ज्वार का आटा शामिल करना चाहते हैं तो इसे बाजार से खरीदने के बजाय घर पर बनाना ही सबसे सुरक्षित और सेहतमंद विकल्प है.

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घर पर बना ज्वार का आटा न केवल 100% शुद्ध और ताजा होता है, बल्कि इससे बनी रोटियां भी बेहद सॉफ्ट बनती हैं. आइए जानते हैं साबुत ज्वार से घर पर ही आसानी से बारीक आटा तैयार करने की पूरी विधि और सीक्रेट टिप्स...

आवश्यक सामग्री:

साबुत ज्वार के दाने: 500 ग्राम या 1 किग्रा (अच्छी क्वालिटी के)

पानी: ज्वार को धोने के लिए

सूती कपड़ा: सुखाने के लिए

मिक्सी का ग्राइंडिंग जार / मिक्सी (या नजदीकी आटा चक्की)

आटा छानने वाली बारीक छलनी

घर पर परफेक्ट ज्वार का आटा बनाने के 5 सीक्रेट टिप्स:

साबुत ज्वार को पीसने से पहले उसमें मौजूद कंकड़, धूल या भूसी को बीनकर अच्छी तरह साफ कर लें.

ज्वार को 2-3 बार साफ पानी से धोएं ताकि ऊपर जमा धूल-मिट्टी निकल जाए. इसके बाद इसे सूती कपड़े पर फैलाकर कड़क धूप में 5-6 घंटे के लिए पूरी तरह सुखाएं. ज्वार में बिल्कुल भी नमी नहीं रहनी चाहिए, वरना आटा जल्दी खराब हो जाएगा.

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अगर धूप कम है, तो सुखाने के बाद ज्वार के दानों को कढ़ाई में 2-3 मिनट के लिए धीमी आंच पर ड्राई रोस्ट कर लें. इससे दाने कुरकुरे हो जाते हैं और मिक्सी में बेहद बारीक पिसते हैं.

मिक्सी में पीसते समय जार को लगातार चलाने के बजाय रुक-रुक कर चलाएं. इससे जार गरम नहीं होगा और आटे के पोषक तत्व सुरक्षित रहेंगे.

पिसे हुए आटे को बहुत बारीक छलनी (मलमल के कपड़े या फाइन मेष छलनी) से छानें. बचा हुआ मोटा दरदरा हिस्सा दोबारा मिक्सी में डालकर पीस लें.

बनाने की स्टेप-बाय-स्टेप विधि:

साफ की हुई ज्वार को धोकर धूप में एकदम कड़क सुखा लें.

पूरी तरह सूखे हुए ज्वार के दानों को मिक्सी के सूखे जार में आधा भरें और बारीक पाउडर बनने तक पीस लें.

तैयार आटे को बारीक छलनी से छान लें ताकि रोटियां बनाते समय आटा फटे नहीं.

तैयार शुद्ध ज्वार के आटे को कांच या एयरटाइट स्टील के डिब्बे में भरकर रखें. यह आटा 1-2 महीने तक बिल्कुल ताजा रहता है और खराब नहीं होता.

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