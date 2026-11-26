गुजरात के दाहोद में खेतों के अंदर करोड़ों रुपये की गांजे की खेती का खुलासा हुआ है. यहां एक-दो नहीं, बल्कि तीन खेतों में गांजे के 378 पौधे उगाए गए थे. पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी SOG ने छापा मारा तो 450 किलो से ज्यादा गांजे के पौधे मिले. इनकी कीमत 2 करोड़ 30 लाख रुपये से अधिक आंकी गई है.

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पुलिस ने खेती करने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. SOG के ASI दिनुभाई धीरूभाई को इस मामले की गुप्त सूचना मिली थी. इसके बाद टीम ने जानकारी की पुष्टि की और छापेमारी की तैयारी की.

SOG की टीम सरकारी गवाहों और सूचना देने वाले व्यक्ति को साथ लेकर आरोपी के तीन खेतों में पहुंची. तलाशी के दौरान वहां गांजे के हरे पौधे मिले. पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक साइंस लैब के अधिकारी को बुलाया. जांच में पौधों के गांजा होने की पुष्टि हुई.

450 किलो से ज्यादा गांजा, कीमत 2.30 करोड़

पुलिस ने तीनों खेतों से कुल 378 पौधे जब्त किए. इनका वजन 450.830 किलोग्राम निकला. जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 2 करोड़ 30 लाख 41 हजार 500 रुपये बताई गई है. पुलिस ने सभी पौधों को कब्जे में लेकर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. उसकी पहचान कोलाभाई विराभाई जाते बारीया के रूप में हुई है. वह दुधामली गांव के स्टेशन फलिया का रहने वाला है.

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NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज

आरोपी के खिलाफ धानपुर पुलिस स्टेशन में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है. पंचमहल रेंज के DIG विधि चौधरी और दाहोद के SP रविराजसिंह जाडेजा के निर्देश पर जिले में नशीले पदार्थों की अवैध खेती और कारोबार के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है. इसी अभियान के तहत एसओजी ने यह कार्रवाई की.

अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आरोपी कब से गांजे की खेती कर रहा था और तैयार पौधों की सप्लाई कहां की जानी थी. साथ ही इस अवैध खेती से जुड़े संभावित नेटवर्क की भी जांच की जा रही है.

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