scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

पक्की सड़क, घर, राशन और फ्री लाइब्रेरी और महिलाएं सुरक्षित... अमेठी के इस गांव में दिखा योगी सरकार के काम का असर

अमेठी के भौसिंहपुर गांव में ब्राह्मण समाज के ग्रामीणों ने योगी सरकार के पांच साल के कामकाज की तारीफ की है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पक्के मकान, राशन, सड़क और दूसरी सुविधाओं में सुधार हुआ है. महिलाओं ने सुरक्षा बेहतर होने की बात कही. हालांकि ग्रामीणों ने युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने की मांग भी की है.

Advertisement
X
अमेठी के गांव में योगी सरकार के विकास की ग्रामीणों ने बताई कहानी. (Photo: ITG)
अमेठी के गांव में योगी सरकार के विकास की ग्रामीणों ने बताई कहानी. (Photo: ITG)

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के भौसिंहपुर गांव में योगी सरकार के कामकाज को लेकर ग्रामीणों की अलग-अलग राय सामने आई है. गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की तारीफ की है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले की तुलना में कई सुविधाओं में सुधार हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, गरीब परिवारों को पक्के मकान, राशन और सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. गांव में पक्की सड़कों के साथ बुनियादी सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिला है. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अब गांवों में भी ऐसी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिन्हें पहले शहरों से जोड़कर देखा जाता था.

भौसिंहपुर गांव के लोगों का कहना है कि पिछले पांच साल में गांव में विकास कार्यों को गति मिली है. ग्रामीणों के मुताबिक, पक्की सड़क और दूसरी सुविधाओं के साथ अब गांव में हाईटेक सुविधाएं भी देखने को मिल रही हैं. गांव के ही रहने वाले अशोक उपाध्याय ने बच्चों की पढ़ाई के लिए निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा का जिक्र किया. उनका कहना है कि ऐसी सुविधाओं से गांव के बच्चों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल रही है. उनके मुताबिक, गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई का बेहतर माहौल तैयार होना एक सकारात्मक बदलाव है. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा से जुड़ी ऐसी सुविधाएं आगे भी बढ़नी चाहिए.

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तारीफ

सम्बंधित ख़बरें

राहुल अखिलेश में सीटों को लेकर ठनी, अमेठी पर अड़ी सपा
akhilesh yadav and congress mp rahul gandhi
86-115 का फेर! सपा-कांग्रेस में अटका सीट शेयरिंग का फ़ॉर्मूला
amethi keshav prasad maurya
अमेठी दौरे पर अखिलेश-राहुल पर बरसे केशव मौर्य
Keshav Prasad Maurya targets akhilesh yadav
'मुंगेरीलाल के सपने', केशव मौर्य का अखिलेश पर तंज, बोले- नहीं बनेंगे CM
लोकसभा चुनाव में हार के बाद जब स्मृति ईरानी ने मांगा था काम. (Photo: ITG)
'मैं बेरोजगार हूं... कुछ काम दे दो', जब स्मृति ईरानी ने लगाया था फोन

गांव की महिलाओं और छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार की तारीफ की है. ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा समय में महिलाएं पहले की तुलना में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं. गांव की छात्रा अनन्या ने कहा कि योगी सरकार के पांच साल में काफी विकास हुआ है. उनका कहना है कि अब लड़कियां रात में भी आसानी से बाहर आ-जा सकती हैं और उन्हें पहले जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता. अनन्या के मुताबिक, पुलिस भी अलर्ट रहती है. उन्होंने सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि रोजगार के क्षेत्र पर भी थोड़ा और ध्यान दिया जाना चाहिए.

Advertisement

विकास कार्यों की तारीफ के साथ ग्रामीणों ने सरकार के सामने अपनी एक बड़ी मांग भी रखी है. ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि गांवों में विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाने चाहिए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे तो युवाओं को काम की तलाश में दूसरे शहरों की ओर जाने की जरूरत कम होगी. उनका कहना है कि विकास के साथ रोजगार भी प्राथमिकता होनी चाहिए. यानी गांव के लोगों की राय में विकास और सुविधाओं के साथ रोजगार का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ग्रामीण सरकार से आने वाले समय में इस दिशा में और काम की उम्मीद कर रहे हैं.

ग्रामीण बोले, गांव में बदलाव दिखाई दे रहा

ग्रामीण अरविंद पांडे ने भी सरकार के कामकाज की सराहना की. उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का असर गांव में दिखाई दे रहा है. उनके मुताबिक, आने वाले समय में विकास और रोजगार के क्षेत्र में और बेहतर काम होने की उम्मीद है. भौसिंहपुर गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों की बातचीत में सरकार के विकास कार्यों, गरीब परिवारों को मिल रही सुविधाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संतोष नजर आया. वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर उनकी उम्मीदें भी सामने आईं.

Advertisement

ग्रामीणों का कहना है कि पक्के मकान, राशन, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा जैसी सुविधाओं में सुधार हुआ है. अब उनकी नजर रोजगार के अवसरों पर है. वे चाहते हैं कि गांव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम और स्वरोजगार के ज्यादा मौके मिलें. इस तरह भौसिंहपुर गांव में ग्रामीणों की बातचीत में सरकार के कामकाज की तारीफ के साथ आगे की उम्मीदें भी दिखाई दीं. ग्रामीणों के मुताबिक, विकास की रफ्तार बनी रहनी चाहिए और आने वाले समय में रोजगार पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    UP में कांस्टेबल से बदसलूकी करना युवक को पड़ा भारी, पुलिस हिरासत में आते ही हाथ जोड़कर मांगी माफी |
    स्टेडियम नहीं मिला तो ₹10 लाख में लेनी पड़ी नई जगह... इंदौर में राहुल गांधी के कार्यक्रम पर सियासत गरम, कांग्रेस का BJP पर हमला |
    'हनुमान अंश' एक्टर की बदली किस्मत, सलमान-शाहरुख की फिल्मों में मिला काम, हुआ गदगद |
    पक्की सड़क, घर, राशन और फ्री लाइब्रेरी और महिलाएं सुरक्षित... अमेठी के इस गांव में दिखा योगी सरकार के काम का असर |
    एक भी रन नहीं, दोनों पारियों में विकेट... इस भारतीय क्रिकेटर ने रच दिया इतिहास, 131 साल बाद हुआ ऐसा |
    बंगाल में TMC नेता का घर ब्लास्ट में उड़ा! सिलेंडर फटा या बम? पुलिस जांच जारी |
    How To Set Small Rented Room: किराए का छोटा कमरा भी दिखेगा बड़ा और आलीशान! बस ऐसे करें फर्नीचर और सामान की सेटिंग, मेहमान करेंगे तारीफ |
    मणिपुर के CM से मिले सर्जियो गोर, इम्फाल के कंगला फोर्ट का किया दौरा |
    7 साल बाद भारत आएंगे शी जिनपिंग, क्या कम होगा ट्रेड डेफिसिट? देखें विशेष |
    BRICS vs G7: पुतिन ने गिनाई आर्थिक ताकत, पश्चिम पर लगाया आरोप
    Advertisement