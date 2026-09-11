पक्की सड़क, घर, राशन और फ्री लाइब्रेरी और महिलाएं सुरक्षित... अमेठी के इस गांव में दिखा योगी सरकार के काम का असर

उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के भौसिंहपुर गांव में योगी सरकार के कामकाज को लेकर ग्रामीणों की अलग-अलग राय सामने आई है. गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों ने सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की तारीफ की है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले की तुलना में कई सुविधाओं में सुधार हुआ है और सरकारी योजनाओं का लाभ जरूरतमंद लोगों तक पहुंच रहा है. ग्रामीणों के मुताबिक, गरीब परिवारों को पक्के मकान, राशन और सरकार की दूसरी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. गांव में पक्की सड़कों के साथ बुनियादी सुविधाओं में भी बदलाव देखने को मिला है. कुछ ग्रामीणों का कहना है कि अब गांवों में भी ऐसी सुविधाएं पहुंच रही हैं, जिन्हें पहले शहरों से जोड़कर देखा जाता था.

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भौसिंहपुर गांव के लोगों का कहना है कि पिछले पांच साल में गांव में विकास कार्यों को गति मिली है. ग्रामीणों के मुताबिक, पक्की सड़क और दूसरी सुविधाओं के साथ अब गांव में हाईटेक सुविधाएं भी देखने को मिल रही हैं. गांव के ही रहने वाले अशोक उपाध्याय ने बच्चों की पढ़ाई के लिए निशुल्क लाइब्रेरी की सुविधा का जिक्र किया. उनका कहना है कि ऐसी सुविधाओं से गांव के बच्चों को पढ़ाई और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में मदद मिल रही है. उनके मुताबिक, गांव के बच्चों के लिए पढ़ाई का बेहतर माहौल तैयार होना एक सकारात्मक बदलाव है. ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षा से जुड़ी ऐसी सुविधाएं आगे भी बढ़नी चाहिए.

महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सरकार की तारीफ

गांव की महिलाओं और छात्राओं ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी योगी सरकार की तारीफ की है. ग्रामीणों का कहना है कि मौजूदा समय में महिलाएं पहले की तुलना में खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही हैं. गांव की छात्रा अनन्या ने कहा कि योगी सरकार के पांच साल में काफी विकास हुआ है. उनका कहना है कि अब लड़कियां रात में भी आसानी से बाहर आ-जा सकती हैं और उन्हें पहले जैसी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता. अनन्या के मुताबिक, पुलिस भी अलर्ट रहती है. उन्होंने सरकार के कामकाज की तारीफ करते हुए कहा कि रोजगार के क्षेत्र पर भी थोड़ा और ध्यान दिया जाना चाहिए.

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विकास कार्यों की तारीफ के साथ ग्रामीणों ने सरकार के सामने अपनी एक बड़ी मांग भी रखी है. ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि गांवों में विकास के साथ युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ाए जाने चाहिए. ग्रामीणों का कहना है कि अगर स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे तो युवाओं को काम की तलाश में दूसरे शहरों की ओर जाने की जरूरत कम होगी. उनका कहना है कि विकास के साथ रोजगार भी प्राथमिकता होनी चाहिए. यानी गांव के लोगों की राय में विकास और सुविधाओं के साथ रोजगार का मुद्दा भी उतना ही महत्वपूर्ण है. ग्रामीण सरकार से आने वाले समय में इस दिशा में और काम की उम्मीद कर रहे हैं.

ग्रामीण बोले, गांव में बदलाव दिखाई दे रहा

ग्रामीण अरविंद पांडे ने भी सरकार के कामकाज की सराहना की. उनका कहना है कि सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का असर गांव में दिखाई दे रहा है. उनके मुताबिक, आने वाले समय में विकास और रोजगार के क्षेत्र में और बेहतर काम होने की उम्मीद है. भौसिंहपुर गांव के ब्राह्मण समाज के लोगों की बातचीत में सरकार के विकास कार्यों, गरीब परिवारों को मिल रही सुविधाओं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संतोष नजर आया. वहीं युवाओं के रोजगार को लेकर उनकी उम्मीदें भी सामने आईं.

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ग्रामीणों का कहना है कि पक्के मकान, राशन, सड़क, शिक्षा और सुरक्षा जैसी सुविधाओं में सुधार हुआ है. अब उनकी नजर रोजगार के अवसरों पर है. वे चाहते हैं कि गांव के युवाओं को स्थानीय स्तर पर काम और स्वरोजगार के ज्यादा मौके मिलें. इस तरह भौसिंहपुर गांव में ग्रामीणों की बातचीत में सरकार के कामकाज की तारीफ के साथ आगे की उम्मीदें भी दिखाई दीं. ग्रामीणों के मुताबिक, विकास की रफ्तार बनी रहनी चाहिए और आने वाले समय में रोजगार पर भी उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए.

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