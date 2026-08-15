Palak Paratha Recipe: लंच और नाश्ते में बनाकर खाएं ये हरा-भरा पराठा, पालक न खाने वाले भी रोज किलो भर खरीदकर लाएंगे, दही संग लगेगा टेस्टी

हरी पत्तेदार सब्जियों में पालक को सेहत का पावरहाउस माना जाता है. आयरन, विटामिन-A, C और फाइबर से भरपूर पालक शरीर को मजबूती देने के साथ-साथ खून की कमी दूर करने में बेहद मददगार होती है. लेकिन अक्सर बच्चे ही नहीं, बड़े भी पालक का नाम सुनते ही मुंह बनाने लगते हैं या इसे खाने में नखरे दिखाते हैं. अगर आपके घर में भी कोई पालक खाने से बचता है, तो इस बार उन्हें साधारण पालक आलू की सब्जी के बजाय हरा-भरा मसालेदार पालक पराठा बनाकर खिलाएं.

और पढ़ें

लहसुन, हरी मिर्च, भुने जीरे और चुटकीभर मसालों के स्वाद से भरपूर यह पराठा बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बेहद सॉफ्ट बनता है. एक बार इस पराठे का स्वाद चखने के बाद पालक न पसंद करने वाले भी रोज किलो-किलो पालक खरीदकर लाएंगे. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि.

आवश्यक सामग्री:

ताजा पालक: 250 ग्राम (अच्छे से धुली हुई)

गेहूं का आटा: 2 कप

बेसन: 2 बड़े चम्मच (पराठे को क्रिस्पी और स्वादिष्ट बनाने के लिए)

लहसुन: 6-7 कलियां (बारीक कटी हुई या पिसी हुई)

हरी मिर्च: 2 (बारीक कटी हुई)

अदरक: 1 छोटा चम्मच (कद्दूकस किया हुआ)

अजवाइन: 1/2 छोटा चम्मच (हाथों से क्रश की हुई)

सफेद तिल: 1 बड़ा चम्मच (ऐच्छिक)

भुना जीरा पाउडर: 1/2 छोटा चम्मच

गरम मसाला: 1/4 छोटा चम्मच

हींग: 1 चुटकी

Advertisement

नमक: स्वादानुसार

देसी घी या तेल: मोयन और पराठा सेकने के लिए

बनाने की विधि:

सबसे पहले पालक के पत्तों को उबलते पानी में 1 मिनट ब्लैंच करें, फिर तुरंत ठंडे/बर्फ वाले पानी में डाल दें. इससे पालक का हरा रंग बरकरार रहता है. अब इसे हरी मिर्च और अदरक के साथ मिक्सी में पीसकर स्मूथ प्यूरी बना लें.

एक परात में गेहूं का आटा और बेसन निकालें. इसमें कटी/पिसी हुई पालक, बारीक कटा लहसुन, अजवाइन, सफेद तिल, हींग, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला, 1 चम्मच घी और स्वादानुसार नमक मिलाएं.

अब पालक प्यूरी की मदद से पराठे का नरम और चिकना आटा गूंद लें. गूंदने के बाद इसे 10 मिनट के लिए ढककर सेट होने दें.

आटे से मध्यम आकार की लोइयां तोड़ें. थोड़ा-सा सूखा आटा लगाकर लोई को गोल बेलें. अगर आप लेयर्ड/तिकोना पराठा बनाना चाहते हैं तो बीच में थोड़ा-सा घी लगाकर मोड़ें और तिकोना बेल लें.

तवे को मध्यम आंच पर गरम करें. बेला हुआ पराठा तवे पर डालें. जब एक तरफ से हल्का सिक जाए तो पलट दें.

दोनों तरफ थोड़ा-सा देसी घी या मक्खन लगाएं और कलछी से हल्का दबाते हुए दोनों तरफ से सुनहरा और क्रिस्पी होने तक सेक लें.

गरमा-गरम हरा-भरा पालक पराठा तैयार है. इसे घर के बने मक्खन, ताजे दही, आम के अचार या तीखी हरी चटनी के साथ परोसें.

---- समाप्त ----