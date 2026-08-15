थिएटर में फैंस के बीच पहुंचे इमरान हाशमी, 'आवारापन 3' का कर दिया ऐलान! दिया बड़ा हिंट

इमरान हाशमी के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. साल 2007 में आई उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'आवारापन' के सीक्वल 'आवारापन 2' ने रिलीज होते ही सिनेमाघरों में तहलका मचा दिया है. फिल्म को दर्शकों से मिल रहे जबरदस्त प्यार और रिस्पॉन्स के बीच इमरान हाशमी ने अब 'आवारापन 3' को लेकर भी बड़ा इशारा दे दिया है.
मुंबई के एक थिएटर में अपनी को-एक्ट्रेस दिशा पटानी के साथ पहुंचे इमरान ने फैंस को सरप्राइज देते हुए हिंट दिया कि इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म भी बहुत जल्द आ सकती है.
सिनेमाघरों में छाया 'आवारापन 2' का जलवा
'आवारापन 2' शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और रिलीज के साथ ही इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है. फिल्म की एडवांस बुकिंग से ही इसके क्रेज का अंदाजा लगाया जा रहा था, वहीं पहले दिन थिएटर्स में जुटी भीड़ ने यह साफ कर दिया कि इमरान हाशमी का जादू आज भी बरकरार है. फैंस लंबे समय से शिवम पंडित के किरदार को दोबारा पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे थे, जो अब खत्म हो चुका है.
जब फैंस के बीच पहुंचे इमरान और दिशा
फिल्म को मिल रहे शानदार रिस्पॉन्स का जश्न मनाने के लिए इमरान हाशमी और दिशा पटानी मुंबई के एक थिएटर में पहुंचे. दोनों ने इंटरवल के दौरान थिएटर्स में एंट्री लेकर दर्शकों को चौंका दिया. फैंस से बात करते हुए इमरान ने कहा कि यह फिल्म मेकर्स से ज्यादा फैंस की है. उन्होंने बताया कि इस बार दर्शकों के लिए सफर को और ज्यादा थ्रिलिंग बनाया गया है, जिसमें पहले से कहीं ज्यादा एक्शन और इमोशन देखने को मिलेंगे.
'आवारापन 3' को लेकर दिया बड़ा इशारा
थिएटर में बातचीत के दौरान जब एक एक्साइटेड फैन ने चिल्लाकर कहा कि यह फिल्म सुपर-हिट होगी, तो इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो आधी फिल्म बाकी है और सेकंड हाफ इससे भी ज्यादा शानदार है. इसके तुरंत बाद इमरान ने जो कहा, उसने फैंस की खुशी को दोगुना कर दिया. उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि आप सभी को पूरी फिल्म पसंद आएगी और बहुत जल्द 'आवारापन 3' भी देखने को मिलेगी.
दमदार कहानी और एक्शन से भरपूर है फिल्म
नितिन कक्कड़ के निर्देशन और विशेष फिल्म्स के बैनर तले बनी 'आवारापन 2' की कहानी शिवम पंडित के सफर को आगे बढ़ाती है. पहली फिल्म की घटनाओं से उबरकर शिवम अब एक शांत जिंदगी बिता रहा होता है, लेकिन तभी एक इंटरपोल ऑफिसर उससे मदद मांगता है इसके बाद शिवम बच्चों को किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ाने के एक बेहद खतरनाक मिशन पर निकल पड़ता है.
तगड़ी स्टारकास्ट और बेहतरीन किरदार
यह एक्शन-थ्रिलर फिल्म बाल तस्करी, बदले और प्रायश्चित जैसे गंभीर मुद्दों को उजागर करती है. फिल्म में दिशा पटानी 'जारा' के अहम किरदार में नजर आ रही हैं, जबकि दिग्गज एक्ट्रेस शबाना आजमी ने गैंगस्टर क्वीन 'नफीसा' का खौफनाक रोल निभाया है. इसके अलावा सुविंदर विक्की, विजयंत कोहली और पूरन गब्बी जैसे बेहतरीन कलाकारों ने सपोर्टिंग रोल में अपनी छाप छोड़ी है.