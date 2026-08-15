7.5 करोड़ का सोना और बस में सफर... रतलाम की लूट वाली कहानी में 300 ग्राम सोने ने बढ़ाया सस्पेंस

रतलाम में सोने की एक ऐसी लूट की कहानी सामने आई है, जिसमें रकम सुनकर ही मामला बड़ा लगने लगता है. करीब 5 किलो सोना. कीमत करीब 7.5 करोड़ रुपये. सफर बस का. रास्ता फोरलेन का... और फिर बीच सड़क पर बैग छीनकर बदमाश फरार हो गए. कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है.

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पुलिस इस वारदात को संदिग्ध मानकर जांच कर रही है. पुलिस घटना का रिक्रिएशन भी कर रही है, ताकि यह समझा जा सके कि आखिर उस रात बस में हुआ क्या था. जांच के दौरान एक और बात सामने आई है. बताया जा रहा है कि व्यापारी के ही एक दोस्त के पास से 300 ग्राम सोना मिला है. अब पुलिस के सामने सवालों की एक पूरी लिस्ट है. सोना कहां से आया? 5 किलो सोना वास्तव में था कितना? बस में क्या हुआ? और अगर लूट हुई, तो लूट की पूरी कहानी क्या है?

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कहानी बड़नगर से शुरू होती है. मामला सराफा व्यापारी अर्पित चौरडिया से जुड़ा है. अर्पित बड़नगर में आधा दर्जन से ज्यादा व्यापारियों से कारोबार कर वापस रतलाम लौट रहे थे. साथ में सोना था. पुलिस के मुताबिक, सोने का कुल वजन करीब 5 किलो और कीमत लगभग 7.5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. अर्पित बस से रतलाम के लिए निकले थे.

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बस जब फोरलेन पर रेन फंटे के पास पहुंची, तभी उसे रुकवाया गया. आरोप है कि बस में पहले से दो-तीन बदमाश सवार थे. मौका मिलते ही बदमाशों ने अर्पित का बैग छीना और वहां से फरार हो गए. बैग में कथित तौर पर करीब 5 किलो सोना था. यानी कुछ ही पलों में करीब 7.5 करोड़ रुपये का सोना गायब. घटना की सूचना पुलिस तक पहुंची तो जांच शुरू हुई.

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो सिर्फ बदमाशों की तलाश पर फोकस नहीं किया. बल्कि पूरी कहानी को शुरुआत से समझने की कोशिश की जा रही है. कौन-कौन से व्यापारी से अर्पित मिले थे? किससे सोना लिया गया? बस में उनके साथ कौन था? बस को किसने रुकवाया? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस घटना का रीक्रिएशन कर रही है.

जांच के दौरान पुलिस को व्यापारी के एक दोस्त के पास से करीब 300 ग्राम सोना मिलने की बात सामने आई है. अब पुलिस इस सोने के बारे में भी जानकारी जुटा रही है. ये सोना कहां से आया? क्या इसका इस मामले से कोई संबंध है? या फिर इसका लूट की घटना से कोई लेना-देना नहीं? फिलहाल इन सवालों का जवाब जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा.

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अर्पित बड़नगर के आधा दर्जन से ज्यादा व्यापारियों से कारोबार कर लौटे थे. इसलिए पुलिस अब उन सभी व्यापारियों से एक-एक करके बात कर रही है. जांच का मकसद ये पता लगाना है कि अर्पित ने किससे कितना सोना लिया था और उनके पास रतलाम लौटते वक्त कुल कितनी मात्रा में सोना मौजूद था. पुलिस घटना से जुड़े हर पहलू को जोड़ने की कोशिश कर रही है.

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