13 महीने बाद लौटे और मचा दिया तहलका... जोश हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में पूरे किए 300 विकेट, स्टार्क-कमिंस-लायन संग बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया के स्टार तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड ने चोट से उबरकर टेस्ट क्रिकेट में शानदार वापसी की है. बांग्लादेश के खिलाफ डार्विन में खेले जा रहे टेस्ट मैच में हेजलवुड ने कंगारू टीम के लिए पहली पारी में 89 रन देकर 6 विकेट झटके. इसके साथ ही हेजलवुड ने टेस्ट क्रिकेट में अपने 300 विकेट पूरे कर लिए. वह इस उपलब्धि तक पहुंचने वाले ऑस्ट्रेलिया के नौवें गेंदबाज बन गए हैं. बता दें कि हेजलवुड 13 महीने बाद टेस्ट मैच खेलने उतरे है. इससे पहले उन्होंने आखिरी टेस्ट जुलाई 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला था.

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मरारा क्रिकेट ग्राउंड में जारी इस मुकाबले के तीसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 426 रनों पर समाप्त हुई. हेजलवुड इस टेस्ट की शुरुआत से पहले 300 विकेट से पांच कदम दूर थे. उन्होंने छह विकेट लेकर ना सिर्फ यह आंकड़ा पार किया, बल्कि लंबे समय बाद टेस्ट टीम में अपनी वापसी को भी यादगार बना दिया.

जोळ हेजलवुड ने अपना 300वां टेस्ट विकेट बांग्लादेश के ऑलराउंडर मेहदी हसन मिराज के रूप में हासिल किया. 65 रन बनाकर खेल रहे मिराज ने ऑफ स्टम्प के बाहर जाती गेंद पर बल्ला लगाया और विकेटकीपर एलेक्स कैरी ने कैच लपक लिया. इसके बाद हेजलवुड ने इबादत हुसैन को भी कैरी के हाथों कैच कराकर बांग्लादेश की पारी समेट दी. यह उनके टेस्ट करियर का 14वां पांच विकेट हॉल रहा. साथ ही ये चौथा मौका रहा, जब उन्होंने एक पारी में छह विकेट लिए. इससे पहले उन्होंने 2017 में भारत के खिलाफ बेंगलुरु टेस्ट मैच के दौरान पारी में छह विकेट लिए थे.

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डार्विन की पिच से तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद नहीं मिल रही थी. इसके बावजूद जोश हेजलवुड ने लगातार सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करके बल्लेबाजों को परेशान किया. उन्हें पहला विकेट और जल्दी मिल सकता था, लेकिन नाथन लायन ने तंजीद हसन तमीम का कैच छोड़ दिया. इसका फायदा उठाते हुए तमीम ने 101 रनों की पारी खेली. बाद में हेजलवुड ने मोमिनुल हक को आउट कर उनकी तमीम के साथ खतरनाक होती साझेदारी तोड़ी. नई गेंद से उन्होंने कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को 84 रन पर पवेलियन भेजा. इसके बाद हेजलवुड ने हसन महमूद को एलबीडब्ल्यू आउट किया और तैजुल इस्लाम को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच कराया.

ऑस्ट्रेलिया की इस चौकड़ी ने रच दिया इतिहास

हेजलवुड के 300 विकेट पूरे होते ही ऑस्ट्रेलिया की मौजूदा गेंदबाजी यूनिट के नाम भी खास उपलब्धि दर्ज हो गई. हेजलवुड के साथ नाथन लायन, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस भी टेस्ट क्रिकेट में 300 से ज्यादा विकेट ले चुके हैं. टेस्ट इतिहास में पहली बार किसी टीम की प्लेइंग-11 में ऐसी गेंदबाजी चौकड़ी एक साथ खेल रही है, जिसके चारों सदस्यों के नाम पर 300 या उससे ज्यादा विकेट हैं. लायन ने 568 विकेट झटके हैं. जबकि स्टार्क ने 435 और कमिंस ने 316 टेस्ट विकेट अपने नाम किए हैं.

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कप्तान पैट कमिंस ने भी माना था कि बोलैंड और हेजलवुड में से किसी एक को चुनना आसान फैसला नहीं था. आखिरकार टीम मैनेजमेंट ने हेजलवुड के अनुभव पर भरोसा जताया और उन्होंने छह विकेट लेकर इस फैसले को सही साबित किया. हालांकि उनकी शानदार गेंदबाजी के बावजूद बांग्लादेश ने पहली पारी में 426 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया पर 228 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली. अब मेजबान टीम के सामने मैच में वापसी करने की मुश्किल चुनौती है.

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