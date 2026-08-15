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देश की रक्षा करते हुए जवानों ने ऐसे मनाया स्वतंत्रता दिवस, देखें तस्वीरें

स्वतंत्रता दिवस पर देशभर में सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों ने तिरंगा रैली, मार्च और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए आजादी का जश्न मनाया. इन तस्वीरों में देशभक्ति के साथ जवानों की जिम्मेदारी और शहीदों के सम्मान की झलक भी दिखी.

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देश की हिफाजत में तैनात हमारे वीर जवान. (Photo: X/ @IAF_MCC
देश की हिफाजत में तैनात हमारे वीर जवान. (Photo: X/ @IAF_MCC

कहीं मोटरसाइकिलों पर लहराता तिरंगा, कहीं कदमताल करते जवान तो कहीं सीमा पर देशभक्ति के गीतों के बीच झूमते लोग. 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभर में सुरक्षा बलों और पुलिस के जवानों ने अलग-अलग तरीके से आजादी का जश्न मनाया.

इन तस्वीरों में जश्न के साथ उन जवानों की जिम्मेदारी की झलक भी दिखी, जो देश की सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

दिल्ली में वायुसेना की तिरंगा बाइक रैली

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दिल्ली में भारतीय वायुसेना ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत बाइक रैली निकाली. तिरंगे के साथ निकले जवान राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे. यहां उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी. मोटरसाइकिलों पर निकले जवानों की यह यात्रा देशभक्ति से भरी नजर आई.

Tiranga bike rally
दिल्ली में वायुसेना जवानों ने निकाली तिरंगा बाइक रैली. (Photo: X/  IAF_MCC)

सांबा में दिखा देशभक्ति का रंग

जम्मू-कश्मीर के सांबा में भी स्वतंत्रता दिवस समारोह में देशभक्ति का रंग देखने को मिला. रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में विभिन्न विभागों, एजेंसियों और स्कूलों के दलों ने अनुशासन के साथ मार्च किया. एक साथ उठते कदमों और हाथों में लहराते तिरंगों ने पूरे मैदान का माहौल देशभक्ति से भर दिया.

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Impressive march past at Rani Suchet Singh Stadium in Samba
सांबा में स्वतंत्रता दिवस पर रानी सुचेत सिंह स्टेडियम में हुआ शानदार मार्च (Photo: X/ dcsambaoffice)

रोहिणी में पुलिस ने निकाली तिरंगा रैली

दिल्ली में रोहिणी पुलिस ने भी तिरंगा बाइक रैली निकाली. डीसीपी रोहिणी शशांक जायसवाल के नेतृत्व में हुई इस यात्रा में 150 से ज्यादा पुलिसकर्मी शामिल हुए. रैली डीसीपी कार्यालय से शुरू होकर रोहिणी के सेक्टर 5 से 9 तक गई. रास्ते में पुलिसकर्मियों ने लोगों को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया. साथ ही लोगों को सुरक्षा का भरोसा भी दिलाया.

Rohini Police organises Tiranga bike rally in Delhi
दिल्ली की रोहिणी पुलिस ने निकाली तिरंगा बाइक रैली (Photo: PTI)

बॉर्डर पर झूमते दिखे लोग

अटारी-वाघा बॉर्डर पर स्वतंत्रता दिवस से पहले हजारों लोगों की भीड़ उमड़ी. महिलाएं और बच्चे हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के माहौल में झूमते नजर आए. सीमा का मंच और मुख्य ट्रैक तिरंगे के रंगों से सजा दिखा.

Attari-Wagah border celebrating Independence Day
देशभक्ति के गीतों और तिरंगे के रंगों में डूबा माहौल. (Photo: PTI)

UP पुलिस मुख्यालय में शहीदों को नमन

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय में भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. इस दौरान शहीद जवानों को नमन किया गया. दिवंगत STF निरीक्षक सुनील कुमार के शौर्य को भी याद किया गया. इस मौके पर उन्हें मरणोपरांत कीर्ति चक्र और गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किए जाने पर गौरव जताया गया.

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National flag hoisted at UP Police HQ
यूपी पुलिस मुख्यालय में फहराया गया तिरंगा. (Photo: X/ Uppolice)

असम राइफल्स ने भी मनाया जश्न

असम राइफल्स ने भी ‘वंदे मातरम्’ की 150 साल की गौरवशाली यात्रा को याद किया. इस मौके पर तिरंगा बाइक रैली, तिरंगा रन के साथ विद्यार्थियों के लिए निबंध, कविता और पेंटिंग प्रतियोगिताएं कराई गईं. इन कार्यक्रमों में जवानों के साथ छात्रों और स्थानीय लोगों ने भी हिस्सा लिया. इससे सुरक्षा बलों और आम लोगों के बीच जुड़ाव की तस्वीर देखने को मिली.

इन तस्वीरों में कहीं तिरंगा है, कहीं जवानों का जोश, तो कहीं शहीदों को नमन. आजादी के जश्न के बीच सुरक्षा बलों की मौजूदगी यह भी याद दिलाती है कि देश जब त्योहार मनाता है, तब उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इन जवानों के कंधों पर रहती है.

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