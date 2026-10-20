Homemade Neem Face Wash: ग्लोइंग स्किन के लिए घर पर बनाएं नीम का फेस वॉश, तरीका है बेहद आसान

Homemade Neem Face Wash: स्किन को साफ और हेल्दी रखने के लिए रोजाना चेहरे की सफाई करना जरूरी है. धूल-मिट्टी, पसीने और एक्स्ट्रा ऑयल की वजह से चेहरे पर गंदगी जमा हो सकती है, जिससे पिंपल्स और त्वचा से जुड़ी दूसरी परेशानियां हो सकती हैं. ऐसे में लोग चेहरे को साफ रखने के लिए बाजार में मिलने वाले फेस वॉश का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन अगर आप घर पर कुछ आसान और नेचुरल तरीके से स्किन की देखभाल करना चाहते हैं तो नीम की मदद ले सकते हैं. आज हम आपको घर पर नीम से नेचुरल फेस वॉश बनाना बताएंगे जो स्किन से जुड़ी समस्याओं को दूर कर ग्लोइंग स्किन पाने में आपकी मदद करेगा.

और पढ़ें

नीम और एलोवेरा से बनाएं फेस वॉश

एलोवेरा जेल चेहरे को नमी देने में मदद करता है. वहीं, नीम पाउडर का इस्तेमाल स्किन की सफाई के लिए किया जाता है. इन दोनों को मिलाकर आप घर पर एक आसान मिश्रण तैयार कर सकते हैं.

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

1 छोटी चम्मच नीम पाउडर

2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल

फेस वॉश बनाएं कैसे?

फेस वॉश बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कटोरी में नीम पाउडर और एलोवेरा जेल डालें. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिलाकर पेस्ट बना लें. अब चेहरे को पानी से साफ करें और इस मिश्रण को हल्के हाथों से लगाएं. आंखों के आसपास की त्वचा से इसे दूर रखें. कुछ मिनट बाद चेहरे को अच्छी तरह पानी से धो लें और साफ तौलिए से थपथपाकर सुखा लें.

नीम और हल्दी से बनाएं क्लीनिंग पेस्ट

हल्दी का इस्तेमाल भी स्किन की देखभाल के लिए किया जाता है. नीम और हल्दी को मिलाकर बनाया गया पेस्ट चेहरे की सफाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. हालांकि, हल्दी कुछ लोगों की त्वचा में जलन पैदा कर सकती है और चेहरे पर पीला रंग भी छोड़ सकती है.

Advertisement

इंग्रेडिएंट्स (Ingredients)

2 छोटी चम्मच नीम पाउडर

एक चौथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटी चम्मच गुलाब जल

फेस वॉश बनाएं कैसे?

एक कटोरी में नीम पाउडर और हल्दी पाउडर डालकर अच्छी तरह मिला लें. अब इसमें गुलाब जल मिलाएं. जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी डालकर पेस्ट तैयार कर सकते हैं. चेहरे को पानी से साफ करने के बाद इस पेस्ट की पतली परत लगाएं. इसे कुछ मिनट तक रहने दें और फिर अच्छी तरह पानी से धो लें. अगर चेहरे पर जलन, खुजली या लालिमा महसूस हो तो तुरंत इसे धो लें.

इन बातों का रखें ध्यान

नीम से बने घरेलू मिश्रण को रोजाना फेस वॉश की तरह इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है. पहले त्वचा के छोटे हिस्से पर पैच टेस्ट करें और जलन या एलर्जी होने पर इसका इस्तेमाल न करें. मिश्रण को आंखों और होंठों के आसपास न लगाएं और इसे लंबे समय तक चेहरे पर न छोड़ें. ताजा मिश्रण बनाकर इस्तेमाल करना बेहतर है.

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें. अगर किसी तरह की जलन या एलर्जी महसूस हो तो इसका इस्तेमाल बंद कर दें.

---- समाप्त ----