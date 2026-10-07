Moong Dal Dhokla: बाजार से महंगा ढोकला खरीदना छोड़ें! मूंग दाल से बनाएं टेस्टी स्पंजी ढोकला, सूजी और पोहे से बनेगा जालीदार

सुबह के नाश्ते में अक्सर जब ढोकला बनाने की बात आती है, तो हम वही बेसन या चावल का पारंपरिक ढोकला बनाने लगते हैं. लेकिन कई बार चावल का ढोकला पचने में भारी होता है और बेसन का ढोकला गले में अटकने लगता है. इस बार नाश्ते में कुछ नया, हल्का और सुपर प्रोटीन से भरपूर ट्राई करें. मूंग दाल, पोहा और सूजी का जालीदार स्पंजी ढोकला.

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मूंग दाल में थोड़ी-सी सूजी और भीगा हुआ पोहा मिलाकर पीसने से ढोकला अंदर से बेहद रुई जैसा सॉफ्ट, जालीदार और सुपाच्य बनता है. पोहे का मॉइश्चर ढोकले को सूखने नहीं देता और सूजी इसे एकदम परफेक्ट दानेदार स्पंज देती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की झटपट और आसान विधि!

सामग्री:

1 कप धुली पीली मूंग दाल (2 घंटे भीगी हुई)

1/2 कप पोहा (पानी से धोकर 5 मिनट भीगा हुआ)

1/4 कप सूजी (रवा)

1/2 कप ताजा दही

1 बड़ा चम्मच अदरक-हरी मिर्च का पेस्ट

1 बड़ा चम्मच तेल (बैटर में मिलाने के लिए)

1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

1 छोटा चम्मच फ्रूट सॉल्ट (इनो) या 1/2 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा

स्वादानुसार नमक

तड़के के लिए:

1 बड़ा चम्मच तेल

1 छोटा चम्मच राई (सरसों के दाने)

1 बड़ा चम्मच सफेद तिल

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8-10 कढ़ी पत्ते और 3-4 हरी मिर्च (लंबी कटी)

1/2 कप पानी और 1 छोटा चम्मच चीनी (रसीला बनाने के लिए)

गार्निशिंग के लिए बारीक हरा धनिया व ताजा कद्दूकस नारियल

बनाने का तरीका

मिक्सी के जार में भीगी हुई मूंग दाल, भीगा पोहा, सूजी, दही, अदरक-हरी मिर्च पेस्ट और थोड़ा-सा पानी डालकर बारीक पीस लें. इस बैटर को एक बाउल में निकालें.

बैटर में हल्दी पाउडर, 1 चम्मच तेल और नमक डालकर 2-3 मिनट एक ही दिशा में अच्छी तरह फेंटें. 5 मिनट रेस्ट दें.

ढोकला टिन या थाली को तेल से ग्रीस करें. ढोकला स्टीमर या कड़ाही में पानी उबलने रखें.

बैटर में इनो या बेकिंग सोडा डालें और ऊपर 1 चम्मच पानी डालकर हल्के हाथों से मिक्स करें. तुरंत बैटर को ग्रीस की हुई थाली में डालें और तेज आंच पर 12-15 मिनट के लिए भाप में पकाएं.

ठंडा होने पर ढोकले को चौकोर आकार में काटें. पैन में तेल गर्म करके राई, तिल, कढ़ी पत्ता और हरी मिर्च भूनें. फिर 1/2 कप पानी व चीनी डालकर उबालें और यह तड़का कटे हुए ढोकले पर फैलाएं. ऊपर से हरा धनिया छिड़ककर हरी चटनी के साथ सर्व करें!

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