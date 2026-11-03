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सड़कों पर रेंगती गाड़ियां, चोक हुए फ्लाईओवर... दिवाली से पहले दिल्ली-NCR की सड़कों पर लगा भीषण ट्रैफिक जाम

एक तरफ जहां दिवाली के मद्देनजर खरीदारी जारी है तो वहीं राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिला. त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ के चलते कई इलाकों में लोग घंटों तक फंसे रहे.

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दिल्ली में कई स्थानों पर भीषण जाम लगा हुआ है
दिल्ली में कई स्थानों पर भीषण जाम लगा हुआ है

एक तरफ जहां दिवाली के मद्देनजर खरीदारी जारी है तो वहीं राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर भीषण ट्रैफिक जाम देखने को मिला. त्योहारों की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ के चलते कई इलाकों में लोग घंटों तक फंसे रहे. सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं, जिससे यातायात प्रभावित हुआ.

दिल्ली के धौला कुआं इलाके में मंगलवार रात भारी ट्रैफिक जाम देखने को मिला. रात 9 बजकर 31 मिनट पर सामने आए विजुअल्स में सड़क पर बड़ी संख्या में वाहन नजर आए. त्योहारों की खरीदारी के कारण सड़कों पर बढ़ी भीड़ को ट्रैफिक जाम की वजह बताया जा रहा है.

यह खबर शुरुआती सूचनाओं के साथ प्रकाशित की गई है. जल्द नए अपडेट्स जोड़े जाएंगे.

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