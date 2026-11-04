How to Make Kaju Katli: बाजार की महंगी-मिलावटी मिठाई को कहें बाय! घर में काजू और चीनी से बनाएं हलवाई जैसी केसरिया काजू कतली, बेहद आसान है तरीका

How to Make Kaju Katli: दीवाली और भाई दूज जैसे त्योहारों पर काजू कतली हर किसी की पहली पसंद होती है. इसका नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है. यह एक ऐसी मिठाई है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की ऑल-टाइम फेवरेट होती है. लेकिन बाजार में मिलने वाली काजू कतली न सिर्फ बहुत महंगी होती है, बल्कि उसमें मिलावट (जैसे मूंगफली या अरारोट का पाउडर) का खतरा भी बना रहता है.

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इस बार त्योहार के खास मौके पर बाजार से मिलावटी मिठाई खरीदने के बजाय, घर पर शुद्ध काजू और केसर से बिल्कुल हलवाई जैसी रिच और टेस्टी केसरिया काजू कतली बनाएं. यह खाने में जितनी स्वादिष्ट होती है, उतनी ही शुद्ध और सेहतमंद भी होती है. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स...

आवश्यक सामग्री:

काजू: 250 ग्राम (टूटे हुए या साबुत, साफ किए हुए)

चीनी: 1 कप

पानी: आधा कप

केसर के धागे: 15-20 (एक चम्मच गुनगुने दूध में भिगोए हुए)

शुद्ध देसी घी: 1 छोटा चम्मच

चांदी का वर्क: सजावट के लिए (ऑप्शनल)

परफेक्ट टेक्सचर और शाइन लाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

काजू पीसने की तकनीक: काजू को मिक्सी में एक साथ लगातार न चलाएं, बल्कि पल्स मोड पर रोक-रोक कर पीसें. लगातार मिक्सी चलाने से काजू अपना तेल छोड़ देंगे और पेस्ट गीला हो जाएगा.

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काजू कतली के लिए चाशनी सिर्फ एक तार की होनी चाहिए. चाशनी गाढ़ा होने पर बर्फी कड़क हो सकती है.

बनाने की विधि:

सबसे पहले काजू को मिक्सी में डालकर पल्स मोड पर पीस लें और बारीक पाउडर बना लें. चाहें तो इसे छन्नी से छान लें ताकि कोई बड़ा टुकड़ा न रहे.

एक नॉन-स्टिक पैन में 1 कप चीनी और आधा कप पानी डालकर गैस पर रखें. इसे तब तक उबालें जब तक चीनी पूरी तरह घुल जाए और एक तार की चाशनी न बन जाए.

अब इस उबलती हुई चाशनी में केसर वाला दूध मिला दें, जिससे चाशनी का रंग हल्का पीला और खुशबू शानदार हो जाएगी.

गैस की आंच बिल्कुल धीमी कर दें और पिसा हुआ काजू पाउडर थोड़ा-थोड़ा करके चाशनी में डालते जाएं. इसे लगातार चलाते रहें ताकि गांठें न पड़ें.

मिश्रण को तब तक पकाएं जब तक वह पैन छोड़ने लगे और एक चिकने डो की तरह इकट्ठा न हो जाए. अब इसमें 1 चम्मच घी डालकर अच्छी तरह मिला लें और गैस बंद कर दें.

इस गर्म मिश्रण को एक बटर पेपर या प्लास्टिक शीट पर निकाल लें. जब यह छूने लायक ठंडा हो जाए, तो इसे हाथों से तब तक मलें जब तक यह बिल्कुल चिकना और आटे जैसा नरम न हो जाए.

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अब इसे बटर पेपर के बीच में रखकर बेलन से समान मोटाई में बेल लें. इसके ऊपर चांदी का वर्क लगाएं.

इसे ठंडा होने दें और फिर चाकू की मदद से डायमंड शेप (काजू कतली के आकार) में काट लें.

आपकी शानदार, शुद्ध और शाही केसरिया काजू कतली तैयार है! इसे एयर-टाइट डिब्बे में भरकर स्टोर करें और त्योहार पर मेहमानों को परोसें.

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