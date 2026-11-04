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दिवाली पर घर को दें Gen Z टच, सजावट के ये 5 तरीके आएंगे काम

दिवाली पर घर को सजाने के लिए अब सिर्फ दीये और झालर ही काफी नहीं हैं. जेन जी को ऐसी सजावट पसंद है, जो मॉडर्न होने के साथ बजट में भी हो और सोशल मीडिया पर भी अच्छी दिखे. फेयरी लाइट्स से लेकर DIY डेकोर और फोटो-फ्रेंडली सेल्फी कॉर्नर तक, जानिए घर को नया लुक देने के 5 आसान तरीके.

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दिवाली की सजावट को कैसे दें जेन जी टच?
दिवाली की सजावट को कैसे दें जेन जी टच?

दिवाली आते ही घर की सफाई और सजावट शुरू हो जाती है. कोई घर में रंगोली बनाता है, तो कोई लाइट्स और फूलों से घर को सजाता है. लेकिन जेन जी के लिए सजावट सिर्फ दीये और झालर लगाने तक सीमित नहीं है. उन्हें ऐसी सजावट पसंद है, जो देखने में सुंदर हो, थोड़ी अलग हो और जिसकी तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर अच्छी लगें. अगर आप भी इस दिवाली अपने घर को थोड़ा मॉडर्न और ट्रेंडी लुक देना चाहते हैं, तो ये 5 तरीके आजमा सकते हैं.

1. फेयरी लाइट्स से बनाएं कोजी कॉर्नर

नॉर्मल झालरों की जगह फेयरी लाइट्स का इस्तेमाल करें. इन्हें कमरे की दीवार, खिड़की, बालकनी या शीशे के आसपास लगा सकते हैं. गर्म पीली रोशनी घर को आरामदायक और खूबसूरत लुक देती है.

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2. रंगोली को दें मॉडर्न टच

इस बार सिर्फ पारंपरिक रंगोली बनाने के बजाय फूलों, पंखुड़ियों और रंगीन दीयों से अलग डिजाइन बनाएं. ज्योमेट्रिक पैटर्न या छोटे-छोटे फूलों वाली रंगोली भी अच्छी लगेगी. आप रंगोली के बीच में कुछ दीये रखकर इसे और खास बना सकते हैं.

3. पुराने सामान से बनाएं DIY डेकोर

जेन जी को चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना पसंद है. ऐसे में पुराने कांच के जार, बोतल और डिब्बों को सजाकर इस्तेमाल कर सकते हैं. जार में फेयरी लाइट्स डालें या पुराने डिब्बों को रंगकर उनमें फूल रखें. इससे कम खर्च में घर को नया लुक मिलेगा.

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यह भी पढ़ें: "South Korea Book Reading Trend: K-Drama, रील्स छोड़ इस ट्रेंड के दीवाने हुए कोरिया के Gen-Z!

4. फूलों से सजाएं एंट्री और बालकनी

गेंदे और गुलाब के फूलों से घर के दरवाजे, बालकनी और खिड़कियों को सजाएं. फूलों की लड़ियां या छोटी-छोटी फूलों की सजावट घर को त्योहार वाला लुक देती है. इसके साथ कुछ दीये रखकर सजावट को पूरा कर सकते हैं.

5. बनाएं फोटो-फ्रेंडली सेल्फी कॉर्नर

घर के किसी एक कोने को खास तरीके से सजाएं. वहां रंगीन कुशन, छोटी लाइट्स, फूल और कुछ दीये रख सकते हैं. चाहें तो एक सुंदर बैकड्रॉप भी तैयार करें. इससे घर की सजावट के साथ दिवाली की तस्वीरों के लिए भी एक अच्छा कोना तैयार हो जाएगा.

सजावट के लिए हर बार नई चीजें खरीदना जरूरी नहीं है. घर में पहले से मौजूद सामान को थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ इस्तेमाल करके भी दिवाली को खास बनाया जा सकता है. बस ध्यान रखें कि दीये और बिजली की लाइट्स को कपड़े, कागज और दूसरी ज्वलनशील चीजों से सुरक्षित दूरी पर रखें.

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