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Keyboard के F और J बटन पर क्यों बना होता है ये खास निशान? जानिए इसका काम

कंप्यूटर और लैपटॉप के कीबोर्ड में F और J बटन पर छोटी सी उभरी हुई लाइन क्यों होती है? क्या यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है या इसके पीछे कोई खास वजह है? जानिए इन निशानों का काम और कैसे इनकी मदद से बिना कीबोर्ड देखे तेजी से टाइपिंग की जा सकती है.

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कंप्यूटर और लैपटॉप के ज्यादातर फिजिकल कीबोर्ड में F और J पर ये निशान देखने को मिलते हैं. ( Photo: ITG)
कंप्यूटर और लैपटॉप के ज्यादातर फिजिकल कीबोर्ड में F और J पर ये निशान देखने को मिलते हैं. ( Photo: ITG)

आपने कंप्यूटर या लैपटॉप का कीबोर्ड तो इस्तेमाल किया ही होगा. अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपको कीबोर्ड के F और J बटन पर एक छोटी सी उभरी हुई लाइन या निशान दिखाई देगा. यह निशान बाकी बटनों पर नहीं होता. क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इन दो बटनों पर ही ऐसा निशान क्यों बनाया जाता है? क्या यह सिर्फ डिजाइन का हिस्सा है या इसके पीछे कोई खास वजह है? दरअसल, कीबोर्ड पर F और J बटन पर बने ये छोटे निशान टाइपिंग को आसान बनाने के लिए दिए जाते हैं. इनकी मदद से आप बिना कीबोर्ड की तरफ देखे भी सही बटन पर अपनी उंगलियां रख सकते हैं. इसे टच टाइपिंग कहते हैं. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि इन निशानों का क्या काम है और इन्हें क्यों बनाया जाता है.

F और J बटन पर निशान क्यों होते हैं?
कीबोर्ड पर F और J बटन के बीच की जगह को टाइपिंग की सही शुरुआत माना जाता है. जब आप कंप्यूटर पर टाइपिंग करते हैं, तो आपके बाएं हाथ की चार उंगलियां A, S, D और F बटन पर रहती हैं. वहीं, दाएं हाथ की चार उंगलियां J, K, L और सेमीकोलन (;) बटन पर रखी जाती हैं. ऐसे में F और J बटन पर बने उभरे हुए निशान उंगलियों को सही जगह पहचानने में मदद करते हैं. अगर आप टाइप करते समय कीबोर्ड से नजर हटा लेते हैं, तो भी इन निशानों को छूकर पता लगा सकते हैं कि आपकी उंगलियां सही जगह पर हैं या नहीं. यानी इनका मकसद बिना कीबोर्ड को देखे तेजी से और सही टाइपिंग करने में मदद करना है.

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बिना कीबोर्ड देखे टाइपिंग कैसे होती है?
कीबोर्ड पर बने इन निशानों की मदद से टच टाइपिंग करना आसान हो जाता है. इसमें बार-बार स्क्रीन और कीबोर्ड के बीच नजर घुमाने की जरूरत नहीं पड़ती. मान लीजिए, आप कोई आर्टिकल या ईमेल लिख रहे हैं. अगर आपकी उंगलियां सही जगह पर हैं, तो आप बिना कीबोर्ड देखे ही बाकी बटन तक आसानी से पहुंच सकते हैं. इसके लिए आपको बस अपनी उंगलियों को सही जगह रखने की आदत डालनी होती है. शुरुआत में इसमें थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन लगातार अभ्यास करने से आपकी टाइपिंग की स्पीड और गलतियां दोनों बेहतर हो सकती हैं.

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सिर्फ F और J बटन पर ही निशान क्यों दिए जाते हैं?
कीबोर्ड पर F और J बटन दोनों हाथों की इंडेक्स फिंगर के लिए तय किए गए हैं. ये दोनों उंगलियां टाइपिंग के दौरान सबसे ज्यादा काम करती हैं और बाकी बटनों तक पहुंचने में मदद करती हैं. इसी वजह से इन दोनों बटनों पर निशान बनाए जाते हैं, ताकि टाइप करने वाला व्यक्ति आसानी से अपने हाथों की सही स्थिति पहचान सके. कुछ कीबोर्ड में F और J पर छोटी उभरी हुई लाइन होती है, जबकि कुछ में छोटा सा उभरा हुआ बिंदु या दूसरा निशान भी हो सकता है. इन सभी का काम एक ही होता है.

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क्या मोबाइल और दूसरे कीबोर्ड में भी ऐसे निशान होते हैं?
कंप्यूटर और लैपटॉप के ज्यादातर फिजिकल कीबोर्ड में F और J पर ये निशान देखने को मिलते हैं. हालांकि, हर कीबोर्ड का डिजाइन एक जैसा नहीं होता. मोबाइल की टचस्क्रीन पर आमतौर पर ऐसे उभरे हुए निशान नहीं होते, क्योंकि वहां टाइपिंग का तरीका अलग होता है. वहीं, कुछ खास तरह के कीबोर्ड और एक्सेसिबिलिटी डिवाइस में दृष्टिबाधित लोगों की सुविधा के लिए भी ऐसे स्पर्श से पहचाने जाने वाले निशान दिए जाते हैं.

क्या इन निशानों से टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है?
ये निशान टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने में मदद कर सकते हैं. हालांकि, सिर्फ इन निशानों से आपकी स्पीड नहीं बढ़ती, बल्कि सही तरीके से उंगलियां रखने और लगातार अभ्यास करने से टाइपिंग बेहतर होती है. जब आप F और J की मदद से अपनी उंगलियों की सही जगह पहचानना सीख जाते हैं, तो बार-बार कीबोर्ड देखने की जरूरत कम हो जाती है. इससे आप स्क्रीन पर ध्यान रखते हुए आसानी से टाइप कर सकते हैं. यानी कीबोर्ड के F और J बटन पर बनी छोटी सी उभरी हुई लाइन कोई सजावट नहीं है. यह एक छोटा सा डिजाइन है, जो टाइपिंग को आसान, तेज और सुविधाजनक बनाने में बड़ी भूमिका निभाता है.

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