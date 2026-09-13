How to Make Collagen Serum: महंगी सीरम को कहें बाय, घर पर बनाएं नेचुरल कोलेजन सीरम, झुर्रियों और ढीली स्किन की होगी छुट्टी

बढ़ती उम्र के साथ चेहरे का कोलेजन कम होने लगता है, जिससे स्किन में ढीलापन, झुर्रियां और फाइन लाइन्स दिखाई देने लगती हैं. बाजार में मिलने वाले महंगे कोलेजन सीरम हर किसी के बजट में नहीं आते और उनमें केमिकल्स होने का डर भी रहता है. ऐसे में आप अपनी रसोई में मौजूद कुदरती चीजों की मदद से घर पर ही 100% नेचुरल और केमिकल-फ्री कोलेजन सीरम बना सकते हैं. यह सीरम त्वचा को अंदर से पोषण देकर कोलेजन के उत्पादन को बढ़ाता है, जिससे स्किन टाइट, चमकदार और जवां नजर आती है.

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होममेड कोलेजन सीरम की सामग्री:

अलसी के बीज- 2 बड़े चम्मच

पानी - 1 कप

ताजा या बाजार का एलोवेरा जेल - 2 बड़े चम्मच

विटामिन E कैप्सूल - 2

गुलाब जल - 1 बड़ा चम्मच

जोजोबा तेल या बादाम का तेल - 1/2 छोटा चम्मच

बनाने की विधि:

अलसी का जेल बनाएं: एक पैन में 1 कप पानी और 2 चम्मच अलसी के बीज डालकर 5 से 7 मिनट तक मध्यम आंच पर उबालें. जब पानी गाढ़ा और चिपचिपा (जेल जैसा) होने लगे, तो गैस बंद कर दें.

जेल को छानें: गरम-गरम मिश्रण को ही किसी सूती कपड़े या बारीक छलनी की मदद से छानकर अलसी का जेल अलग कर लें.

सामग्री मिलाएं: एक साफ कटोरी में 2 चम्मच तैयार अलसी का जेल, 2 चम्मच एलोवेरा जेल और 1 चम्मच गुलाब जल डालें.

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ऑयल और विटामिन जोड़ें: अब इसमें विटामिन E कैप्सूल का तेल और जोजोबा या बादाम का तेल मिलाएं.

सीरम तैयार करें: सभी चीजों को चम्मच से 2-3 मिनट तक अच्छी तरह फेंटें ताकि यह पतले और स्मूथ सीरम के टेक्सचर में आ जाए.

स्टोर करें: तैयार सीरम को कांच की ड्रॉपर बोतल में भर लें. इसे फ्रिज में रखकर 10 से 15 दिनों तक इस्तेमाल किया जा सकता है.

उपयोग का तरीका: रोज रात को चेहरा धोने के बाद 3-4 बूंदें चेहरे और गर्दन पर लगाकर हल्के हाथों से ऊपर की दिशा में मसाज करें.

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