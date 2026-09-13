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Maruti Dzire की दुश्मन... अचानक 100% बढ़ी सेल, अगस्त में हुई बंपर बिक्री

होंडा कार्स इंडिया के लिए अगस्त का महीना अच्छा रहा है. कंपनी की कुल डिस्पैच में पिछले साल के मुकाबले 40 परसेंट की ग्रोथ है. कंपनी की इस ग्रोथ में सबसे बड़ा हाथ होंडा अमेज का है, जो ब्रांड की फिलहाल सबसे सस्ती कार है. इस कार को 7.65 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकता है. आइए जानते हैं इस कार की कितनी बिक्री हुई है.

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Honda Amaze की अगस्त में बिक्री 100 परसेंट बढ़ी है. (Photo: ITG)
Honda Amaze की अगस्त में बिक्री 100 परसेंट बढ़ी है. (Photo: ITG)

होडा कार्स इंडिया की भारतीय बाजार में स्थिति बेहतर हुई है. अगस्त महीने में कंपनी के सेल्स आंकड़ों पर नजर डालें, तो कंपनी ने कुल 5385 यूनिट्स को डिस्पैच किया है. पिछले साल अगस्त यानी 2025 अगस्त में कंपनी ने 3850 यूनिट्स को डिस्पैच किया था. ईयर-ऑन-ईयर कंपनी की सेल्स में 40 परसेंट की ग्रोथ है. 

हालांकि, मंथ-ऑन-मंथ होंडा कार्स की सेल्स 10 परसेंट कम हुई है. जुलाई 2026 में कंपनी ने कुल 6,014 यूनिट्स बेची थी. फिलहाल कंपनी के पोर्टफोलियो में अमेज, एलिवेट, सिटी और जेडआर-वी शामिल हैं. होंडा की सेल्स में आई तेजी की एक वजह अमेज की सेल्स का बेहतर होना है. 

किस कार की कितनी हुई बिक्री? 

अमेज (Honda Amaze) होंडा की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है. अगस्त में कंपनी ने इसकी 3,512 यूनिट्स को बेचा है. पिछले साल इसकी 1,753 यूनिट्स अगस्त में बिकी थीं. यानी ईयर-ऑन-ईयर इसकी सेल्स में 100 परसेंट का इजाफा हुआ है. हालांकि, जुलाई के मुकाबले अगस्त में ग्रोथ सिर्फ 2 परसेंट की है. जुलाई में कंपनी ने 3,436 अमेज बेची थीं. 

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यह भी पढ़ें: ऑटो सेक्टर में हुआ बड़ा खेल... HERO-HONDA से आगे निकली ये कंपनी

होंडा एलिवेट की सेल्स में गिरावट आई है. कंपनी ने अगस्त में 1,326 यूनिट्स को बेचा है, जबकि पिछले साल अगस्त में कंपनी ने 1,660 यूनिट्स को बेचा था. यानी ईयर-ऑन-ईयर सेल्स में 20 परसेंट की गिरावट है. वहीं जुलाई में एलिवेट की 1,949 यूनिट्स बिकी थी. मंथ-ऑन-मंथ कार की सेल्स 32 परसेंट कम हुई है. 

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होंडा सिटी की सिर्फ 514 यूनिट्स अगस्त में बिकी हैं. जबकि ZR-V की सिर्फ 33 यूनिट्स बिकी हैं. ये दोनों ही कंपनी की हाल में लॉन्च हुई गाड़ियां हैं. जहां होंडा सिटी फेसलिफ्ट को कुछ बदलाव के साथ कंपनी ने लॉन्च किया था. वहीं जेडआर-वी ब्रांड की फ्लैगशिप एसयूवी है. ये कार सीबीयू (कंप्लीट बिल्ट अप यूनिट) रूट के जरिए आती है. 

होंडा अमेज की कीमत और दूसरी खास बातें 

अमेज होंडा की सब-फोर मीटर सेडान है, जिसका मार्केट में सीधा मुकाबला मारुति सुजुकी डिजायर से है. इस कार की कीमत 7.65 लाख रुपये एक्स शोरूम से शुरू होती है. ये 5 स्टार बी-एनकैप (B-NCAP) रेटिंग के साथ आती है. कार में 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 89 बीएचपी की पावर और 110 एनएम का टॉर्क प्रोड्यूस करता है. 

यह भी पढ़ें: Honda का धांसू स्कूटर लॉन्च, 85% इथेनॉल पर भी दौड़ेगा, कीमत है इतनी

इसके साथ 5 स्पीड मैन्युअल और 7 स्पीड सीवीटी ट्रांसमिशन का विकल्प मिलता है. कार का क्लेम्ड माइलेज 19.46 किलोमीटर प्रति लीटर का है. ये कार 416 लीटर के बूट स्पेस और 172 एमएम के ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आती है. इसके साथ कंपनी रेट्रो फिटमेंट सीएनजी का विकल्प भी देती है.

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