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सागर शराब कांड: आरोपी शिवंजय राजपूत का एनकाउंटर, 30 हजार का था इनाम

मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अवैध शराब त्रासदी मामले के 30 हजार रुपये के इनामी आरोपी शिवंजय राजपूत को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान आरोपी ने फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने गोली चलाई. आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

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सागर शराब कांड मामले के दिए गए हैं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश. (File Photo: ITG)
सागर शराब कांड मामले के दिए गए हैं मजिस्ट्रियल जांच के आदेश. (File Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के सागर में पुलिस ने एनकाउंटर के बाद अवैध शराब त्रासदी मामले में फरार चल रहे 30 हजार रुपये के इनामी आरोपी शिवंजय राजपूत को गिरफ्तार किया है. पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस के मुताबिक शिवंजय राजपूत की लंबे समय से तलाश की जा रही थी. उसके खिलाफ अवैध शराब त्रासदी मामले में कार्रवाई चल रही थी और उस पर 30 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस टीम ने आरोपी को पकड़ने के लिए घेराबंदी की थी. इसी दौरान पुलिस और आरोपी के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी.

पुलिस ने देसी पिस्तौल और कारतूस भी किया जब्त
गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके कब्जे से एक देसी पिस्तौल, तीन जिंदा कारतूस, तीन खाली कारतूस, एक मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल बरामद की है. फिलहाल आरोपी का अस्पताल में इलाज चल रहा है. पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और अवैध शराब त्रासदी मामले में उसकी भूमिका की जांच की जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई जारी है.

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आपको बता दें कि सागर जिले के बंडा में जहरीली शराब पीने की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई थी. जबकि 40 से ज्यादा लोग अस्पताल में भर्ती कराए गए थे. इस मामले में मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश दिए गए हैं. बीते सोमवार को घटना के दूसरे दिन उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा सागर पहुंचे.

उन्होंने मृतक के परिवारों और बीमार हुए मरीजों से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने बताया कि जहरीली शराब के मामले में अब तक 30 लोगों पर मामला दर्ज हो चुका है, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है. इस तरह की कठोर कार्रवाई की जाएगी, जो प्रदेश में नजीर बनेगी. 

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