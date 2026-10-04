Gwar Phali Ki Sabji: रोज की फीकी दाल को कहें बाय! लंच में साबुत मसाले डालकर बनाएं आलू-ग्वारफली की चटपटी सब्जी

अक्सर दोपहर के खाने में जब रोज-रोज वही सादी दाल या उबाऊ सब्जियां बनती हैं, तो खाने का जायका फीका लगने लगता है. ग्वारफली सेहत के लिहाज से फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर होती है, लेकिन कई बार इसके कड़वेपन या रेशों की वजह से लोग इसे खाना पसंद नहीं करते.

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अगर ग्वारफली को उबले आलू, अजवाइन, हींग और दरदरे पिसे साबुत मसालों (साबुत धनिया और सौंफ) के तड़के के साथ बनाया जाए, तो इसका कड़वापन पूरी तरह खत्म हो जाता है. यह चटाकेदार और सोंधी सब्जी सादे दाल-चावल, रोटी और पराठों के स्वाद में चार चांद लगा देती है. आइए जानते हैं साबुत मसालों के स्वाद वाली आलू-ग्वारफली की यह आसान और लजीज रेसिपी!

सामग्री:

250 ग्राम ग्वारफली (धुली और साफ की हुई)

दो मध्यम आकार के आलू (छिले और लंबे कटे हुए)

दो बड़े चम्मच सरसों का तेल

एक बड़ा चम्मच साबुत धनिया और सौंफ (दरदरा कुटा हुआ)

एक छोटा चम्मच अजवाइन

एक चौथाई छोटा चम्मच हींग

आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर

एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर (खटाई के लिए)

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एक चौथाई छोटा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

दो हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

एक छोटा चम्मच कद्दूकस किया अदरक

बारीक कटा हरा धनिया (सजावट के लिए)

बनाने की विधि:

ग्वारफली को धोकर सुखा लें. अब फली के दोनों सिरों को तोड़ते हुए उसके किनारों के रेशे (धागे) पूरी तरह निकाल दें. ग्वारफली को एक-एक इंच के छोटे टुकड़ों में काट लें.

कुकर में ग्वारफली, आधा कप पानी और चुटकीभर नमक डालकर मध्यम आंच पर 1 सीटी लगाएं. भाप निकलते ही ग्वारफली को पानी से छानकर अलग कर लें. ऐसा करने से ग्वारफली का कड़वापन निकल जाता है और यह जल्दी पकती है.

कड़ाही में दो बड़े चम्मच सरसों का तेल डालकर तेज गर्म करें. आंच धीमी करके इसमें अजवाइन, हींग, दरदरा कुटा साबुत धनिया व सौंफ, हरी मिर्च और अदरक डालें. मसालों के चटकते ही सोंधी खुशबू आने लगेगी.

अब कड़ाही में कटे हुए आलू डालें और मध्यम आंच पर 2 से 3 मिनट तक भूनें. इसके बाद उबली हुई ग्वारफली मिलाएं.

अब हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और स्वादानुसार नमक डालकर अच्छी तरह मिक्स करें. कड़ाही को ढककर धीमी आंच पर 5-6 मिनट तक पकाएं जब तक कि आलू पूरी तरह गल न जाएं.

जब आलू पक जाएं तो ढक्कन हटा दें. इसमें अमचूर पाउडर और गरम मसाला मिलाएं. अब बिना ढके मध्यम आंच पर सब्जी को 2 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनें ताकि मसाले सब्जी पर अच्छी तरह लिपट जाएं और सब्जी हल्की कुरकुरी हो जाए.

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ऊपर से बारीक कटा हरा धनिया छिड़कें. तैयार है आपकी गरमा-गरम, चटाकेदार और मसालेदार आलू-ग्वारफली की सब्जी! इसे लंच में दाल-चावल, रोटी या पराठे के साथ परोसें.

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