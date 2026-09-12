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Dahi Paneer Sandwich Recipe: नाश्ते में शेफ कुणाल स्टाइल में बनाएं दही-पनीर सैंडविच, मजे से खाएंगे सब, 10 मिनट में हो जाएगा तैयार!

शेफ कुणाल कपूर ने दही-पनीर सैंडविच की रेसिपी शेयर की है, जो सुबह और शाम नाश्ते में बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है. बच्चे से लेकर बड़े सभी इस सैंडविच को पसंद करते हैं और इसे बनाने में भी ज्यादा समय नहीं लगता है. आइए आपको इसकी आसान रेसिपी बताते हैं.

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प्रोटीन के लिए पनीर से बनी चीजें खानी चाहिए. (Photo:ITG)
प्रोटीन के लिए पनीर से बनी चीजें खानी चाहिए. (Photo:ITG)

Dahi Paneer Sandwich Recipe: सुबह के नाश्ते में पराठा, पोहा और चीला रोज-रोज खाकर आपकी फैमिली भी मुंह बनाने लगी है तो अब कुछ नया ट्राई करने का समय है. अगर आप भी झटपट बनने वाली ब्रेकफास्ट रेसिपी की तलाश में हैं तो आप सैंडविच से बेहतरीन कुछ नहीं होने वाला है. मगर सिंपल सैंडविच नहीं बल्कि आप खास दही-पनीर सैंडविच बना सकते हैं, जिसे बनाने में न तो ज्यादा समय लगता है और बच्चे से लेकर बड़े सभी इसको पसंद करते हैं. 

पनीर में प्रोटीन होता है और दही पेट को ठंडा रखता है, इसलिए मौसम भरे मौसम में दही-पनीर सैंडविच एकदम बेस्ट ऑप्शन है. शेफ कुणाल कपूर ने इस सैंडविच की आसान रेसिपी शेयर की है, जिसे आप फॉलो करके घर पर मिनटों में तैयार कर सकते हैं. आइए दही-पनीर वाला सैंडविच बनाने का तरीका जानते हैं. 

दही-पनीर सैंडविच के लिए सामग्री

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क्रीमी फिलिंग के लिए

  • 100 ग्राम पनीर, क्रम्बल किया हुआ
  • ¾ कप गाढ़ा दही या हंग कर्ड
  • 2 चम्मच लाल शिमला मिर्च, बारीक कटी
  • 2 चम्मच हरी शिमला मिर्च, बारीक कटी
  • 2 चम्मच पीली शिमला मिर्च, बारीक कटी
  • 3 चम्मच प्याज, बारीक कटा
  • 2 चम्मच गाजर, कद्दूकस की हुई
  • 3-4 चम्मच उबला हुआ स्वीट कॉर्न
  • 1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी
  • 1½ चम्मच लहसुन, बारीक कटा
  • थोड़ी सी हरी धनिया
  • 2 चम्मच चिली फ्लेक्स
  • 1 चम्मच भुना जीरा पाउडर
  • ¾ चम्मच काला नमक
  • स्वादानुसार सामान्य नमक
  • 2 चम्मच पानी

सैंडविच के लिए

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  • 6-8 ब्रेड स्लाइस
  • जरूरत के अनुसार मक्खन

कैसे बनाएं दही-पनीर सैंडविच?

  1. सबसे पहले एक बड़े कटोरे में गाढ़ा दही और क्रम्बल किया हुआ पनीर डालें. दोनों चीजों को अच्छी तरह मिला लें, ताकि एक क्रीमी बेस तैयार हो जाए.
  2. अब इसमें बारीक कटी लाल, हरी और पीली शिमला मिर्च, प्याज, कद्दूकस की हुई गाजर और उबला हुआ स्वीट कॉर्न डालें. इसके साथ हरी मिर्च, कटा हुआ लहसुन और हरी धनिया भी मिला दें.
  3. अब इस मिक्सर में चिली फ्लेक्स, भुना जीरा पाउडर, काला नमक और स्वादानुसार सामान्य नमक डालें. सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें.
  4. अगर मिक्सर बहुत गाढ़ा लग रहा है तो इसमें करीब 2 चम्मच पानी डालकर मिलाएं. ध्यान रखें कि फिलिंग इतनी गाढ़ी हो कि ब्रेड पर आसानी से फैल जाए, लेकिन बहुत ज्यादा पतली न हो.
  5. इसके बाद एक ब्रेड स्लाइस लें और उस पर तैयार दही-पनीर की फिलिंग की अच्छी लेयर लगाएं. ऊपर से दूसरी ब्रेड स्लाइस रखकर सैंडविच बंद कर दें.
  6. अब तवा या पैन गर्म करें. ब्रेड के दोनों बाहरी हिस्सों पर मक्खन लगाएं और सैंडविच को मीडियम-लो आंच पर दोनों तरफ से सेंकें. जब ब्रेड बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी हो जाए तो इसे तवे से उतार लें.
  7. गर्मागर्म सैंडविच को तिरछा काटकर आधा कर लें. इसे हरी धनिया-पुदीने की चटनी या टोमैटो केचअप के साथ सर्व करें.

नाश्ते में क्यों पसंद आएगा ये सैंडविच?

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इसमें पनीर और दही के साथ शिमला मिर्च, गाजर और स्वीट कॉर्न जैसी चीजें डाली जाती हैं. इसलिए एक ही सैंडविच में कई तरह के स्वाद और टेक्सचर मिलते हैं. ऊपर से बाहर से क्रिस्पी और अंदर से क्रीमी फिलिंग इसे बच्चों और बड़ों दोनों के लिए एक मजेदार नाश्ता बना देती है और इसे आप बच्चों के स्कूल टिफिन में भी दे सकते हैं. 

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