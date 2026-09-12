बिहार का सत्तू-मखाना, ओडिशा की कॉफी और गुजरात का स्टोल... BRICS में खास मीडिया किट

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 18वां BRICS शिखर सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है. सम्मेलन 12 और 13 सितंबर को आयोजित किया जा रहा है, जिसमें BRICS समूह के नेता शामिल होंगे.

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शिखर सम्मेलन में शामिल होने वाले पत्रकारों के लिए तैयार की गई BRICS मीडिया किट में देश के अलग-अलग हिस्सों की पहचान से जुड़े उत्पादों को शामिल किया गया है. इसमें बिहार का सत्तू और मखाना, ओडिशा की कोरापुट कॉफी और गुजरात के हस्तशिल्प शामिल हैं. मीडिया किट में शामिल उत्पाद देश के अलग-अलग राज्यों की क्षेत्रीय पहचान के विभिन्न पहलुओं को सामने लाते हैं.

मीडिया किट में बिहार की ओर से सत्तू और मखाना शामिल किए गए हैं. ये दोनों उत्पाद राज्य की खान-पान की परंपराओं और कृषि क्षेत्र से गहराई से जुड़े हैं. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी इन दोनों उत्पादों को शामिल किए जाने को राज्य के लिए गर्व का क्षण बताया है.

ओडिशा की कोरापुट कॉफी

मीडिया किट में ओडिशा के कोरापुट की कॉफी को भी जगह दी गई है. इसके जरिए पत्रकारों को भारत के उन खाद्य उत्पादों से परिचित कराया जा रहा है, जिनकी पहचान देश के अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़ी है. जानकारी के मुताबिक, विदेश मंत्रालय ने ओडिशा सरकार के साथ मिलकर कोरापुट क्षेत्र में उगाई जाने वाली कॉफी को प्रदर्शित किया है.

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गुजरात का ब्लॉक-प्रिंटेड स्टोल

मीडिया किट में गुजरात का ब्लॉक-प्रिंटेड स्टोल भी शामिल है. यह संग्रह में भारतीय हस्तशिल्प की झलक पेश करता है और खाद्य एवं पेय उत्पादों के साथ एक अलग तरह की स्मृति वस्तु के रूप में शामिल है. रवि के मुताबिक, गुजरात ने राज्य में उपलब्ध कौशल और कारीगरी को सामने लाने के लिए विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प का योगदान दिया है. इसमें कृषि और खान-पान से जुड़े उत्पादों के साथ अलग-अलग क्षेत्रों के कारीगरों की कला और भारत की हस्तशिल्प परंपराओं को भी जगह दी गई है.

दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था टाइट

BRICS शिखर सम्मेलन के पहले औपचारिक सत्र से पहले भारत मंडपम समेत राजधानी में कड़ी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है. दिल्ली पुलिस, CAPFs और NSG कमांडो समेत करीब 25,000 सुरक्षाकर्मी तैनात हैं, जबकि 35 प्रमुख सड़कों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. सुरक्षा में स्नाइपर्स, SWAT, बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड शामिल हैं. दिनभर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कई द्विपक्षीय बैठकें होंगी. दोपहर में BRICS नेताओं का आगमन और बंद सत्र होगा, जबकि शाम को भारत इनोवेट्स प्रदर्शनी, फैमिली फोटो, संयुक्त वृक्षारोपण और मोदी-शी जिनपिंग की बैठक होगी. रात 7:30 बजे गाला डिनर आयोजित किया जाएगा.

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