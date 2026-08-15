Grahan Yog: पिता और भाई-बहन के साथ मतभेद! जानें कितना खतरनाक नवम भाव का ग्रहण योग

नवम भाव को धर्म, भाग्य, पिता, गुरु, उच्च शिक्षा, तीर्थ यात्रा, संस्कार और आध्यात्मिक चिंतन का महत्वपूर्ण भाव माना गया है. सूर्य नवम भाव में महत्वपूर्ण कारक ग्रह है, लेकिन राहु के साथ आने पर सूर्य के स्वाभाविक शुभ प्रभाव में कमी आ सकती है. ऐसे में व्यक्ति धर्म और आध्यात्मिकता से जुड़ा दिखाई दे सकता है, लेकिन उसके व्यवहार में दिखावा, आडंबर या प्रतिष्ठा पाने की इच्छा हावी होने की आशंका रहती है. हालांकि किसी कुंडली में इस योग का अंतिम फल केवल इसी आधार पर तय नहीं किया जा सकता. राशि, सूर्य-राहु की स्थिति, अन्य ग्रहों की दृष्टि और दशा-अंतर्दशा को भी देखना आवश्यक होता है.

और पढ़ें

कैसे बनता है यह योग?

जब जन्मकुंडली के नवम भाव में सूर्य और राहु एकसाथ स्थित हों, तब सूर्य-राहु की युति से ग्रहण योग की स्थिति बनती है. सूर्य आत्मविश्वास, पिता, सम्मान, नेतृत्व और जीवन-मूल्यों का प्रतिनिधित्व करता है. जबकि राहु भ्रम, असामान्य सोच, महत्वाकांक्षा, छल-प्रपंच और भौतिक आकर्षण से जुड़ा माना जाता है. दोनों की युति होने पर व्यक्ति के भीतर धर्म और प्रतिष्ठा को लेकर द्वंद्व पैदा हो सकता है. वह धार्मिक गतिविधियों में सक्रिय रहते हुए भी उनके वास्तविक उद्देश्य से भटक सकता है.

पिता और गुरु से जुड़े संकेत

नवम भाव पिता और गुरु का भी प्रतिनिधित्व करता है. इसलिए ऐसी स्थिति में पिता से वैचारिक मतभेद, दूरी या पिता के जीवन में किसी प्रकार की परेशानी देखने को मिल सकती है. कई बार व्यक्ति को पिता का अपेक्षित मार्गदर्शन नहीं मिल पाता. इसी प्रकार गुरु के मामले में भी व्यक्ति को योग्य मार्गदर्शक मिलने में विलंब हो सकता है या फिर वह किसी अच्छे गुरु की सलाह को महत्व न दे. धार्मिक ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद व्यवहार में उसका सही उपयोग न कर पाना भी इस योग की एक चुनौती मानी जा सकती है.

Advertisement

नवम भाव से तीसरे भाव पर सूर्य की सीधी दृष्टि होने से साहस, आत्मविश्वास और अपने निर्णयों पर चलने की क्षमता बढ़ सकती है. लेकिन राहु के प्रभाव के कारण यह दृढ़ता कभी-कभी जिद या कटुता का रूप ले सकती है. छोटे भाई-बहनों के साथ विचारों का टकराव अथवा संबंधों में दूरी की स्थिति बन सकती है.

समस्या क्या हो सकती है?

इस योग की सबसे बड़ी चुनौती धर्म और प्रदर्शन के बीच अंतर को समझना है. व्यक्ति धार्मिक आयोजनों, पूजा-पाठ या सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़े कार्यों में आगे रह सकता है, लेकिन यदि उद्देश्य आत्मिक विकास के बजाय केवल प्रशंसा प्राप्त करना हो जाए तो मानसिक संतुष्टि कम हो सकती है. कई बार व्यक्ति भौतिक रूप से सफल दिखाई देता है, लेकिन भीतर से आध्यात्मिक असंतोष महसूस कर सकता है. भाग्य के क्षेत्र में भी उतार-चढ़ाव संभव हैं. मेहनत के बाद उपलब्धि मिलने में विलंब, गलत सलाह के कारण निर्णयों में भ्रम या किसी व्यक्ति पर जरूरत से ज्यादा विश्वास परेशानी पैदा कर सकता है.

उपाय

इस योग में सबसे महत्वपूर्ण उपाय आडंबर छोड़कर धर्म को व्यवहार से जोड़ना है. पूजा-पाठ केवल दिखावे के लिए न करके सेवा, सदाचार और आत्म अनुशासन को जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए. पिता और गुरु का सम्मान करना विशेष रूप से लाभकारी है. रविवार को प्रातः सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें. किसी योग्य गुरु या आध्यात्मिक मार्गदर्शक की सलाह लेकर नियमित रूप से ध्यान, मंत्र-जप अथवा स्वाध्याय करना उपयोगी रहेगा. धार्मिक कार्यों में दिखावे के बजाय सेवा को प्राथमिकता देना इस योग के नकारात्मक प्रभावों को संतुलित करने का बेहतर मार्ग है.

---- समाप्त ----