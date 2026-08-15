'राजनीति के कारण...', आवारापन 2 से बाहर होने पर बोला पाकिस्तानी सिंगर, जताया अफसोस

इमरान हाशमी बॉलीवुड में पिछले कई सालों से हैं. लेकिन उनकी फिल्मों को कमर्शियल सक्सेस उतनी नहीं मिल पाई, जितना उनका नाम है. हालांकि अब इमरान का वक्त बदल चुका है. उन्होंने अपनी 19 साल पहले आई फ्लॉप फिल्म आवारापन के सीक्वल से एक कमर्शियल हिट की दावेदारी पेश कर दी है.

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आवारापन 2 थिएटर्स में कमाल कर रही है. लगभग हर शो आधी जनता से भरा हुआ है. सोशल मीडिया पर फिल्म से जुड़ी क्लिप्स वायरल हैं. इमरान हाशमी के किरदार शिवम पंडित का हर कोई फिर से फैन बन चुका है. इस फिल्म के गाने भी बहुत पसंद किए जा रहे हैं क्योंकि वो उन्हें एक नॉस्टैल्जिया का एहसास दिलाते हैं.

आवारापन से गायब ये आवाज

इमरान की फिल्म आवारापन वैसे अपने हिट म्यूजिक एल्बम के लिए ही मशहूर है. इसमें पाकिस्तानी सिंगर मुस्तफा जाहिद ने अपनी आवाज से जो जादू बिखेरा था, उसका असर आज भी महसूस होता है. तेरा मेरा रिश्ता, तो फिर आओ- ये वो गाने हैं जो आवारापन फिल्म की जान बने. हालांकि इसके सीक्वल में वो नहीं शामिल हो सके क्योंकि इंडिया में पाकिस्तानी आर्टिस्ट्स पर बैन लगा हुआ है. इस बात से मुस्तफा भी खुश नहीं है.

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अमेरिका के शिकागो में मुस्तफा कुछ दिन पहले अपना कॉन्सर्ट कर रहे थे, जहां उन्होंने आवारापन 2 का हिस्सा नहीं बनने पर अपनी निराशा जाहिर की. उस फिल्म का गाना तो फिर आओ गाने से पहले उन्होंने कहा- ये मेरी जिंदगी का पहला गाना था जिसे मैंने लिखा. यही पहला गाना है, जिसे मैंने कंपोज किया और यही मेरी जिंदगी का पहला गाना है, जिसे मैंने गाया भी.

'ये दुखद है कि कई बार दुनिया भर की राजनीति की वजह से कला को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है. इसलिए दुर्भाग्य से मैं इस एल्बम (आवारापन 2) का हिस्सा नहीं हूं. लेकिन इंडियन्स से मुझे हमेशा जो प्यार और सम्मान मिला है, वो वाकई शानदार है. आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया.'

बात करें फिल्म आवारापन 2 की, तो इसमें दिशा पाटनी, सुविंदर विक्की, पूरन गब्बी, और शबाना आजमी जैसे सितारे शामिल हैं. इसे विशेष फिल्म्स ने प्रोड्यूस, तो नितिन कक्कड़ ने डायरेक्ट किया है.

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