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Perfect Rasgulla Tips: बाजार की महंगी मिठाई छोड़ें, घर पर दूध से बनाएं रंग-बिरंगे रसगुल्ले, इस ट्रिक से बनेंगे फूले-फूले

अगर आप भी दिवाली के लिए बाजार की मिठाई खरीदने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं. यहां हम आपको घर पर ही दूध से फूले-फूले रसगुल्ले बनाने का तरीका बता रहे हैं.

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घर पर बनाएं रंग-बिरंगी छेना (Photo: ITG)
घर पर बनाएं रंग-बिरंगी छेना (Photo: ITG)

त्योहारों का सीजन आते ही घरों में तरह-तरह की मिठाइयों की रौनक बढ़ जाती है. सफेद रसगुल्ले तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन अगर इस बार त्योहारों पर खाने की मेज पर रंग-बिरंगे और स्पंजी रसगुल्ले सज जाएं, तो बच्चों से लेकर बड़े तक सभी देखकर खुश हो जाएंगे.

बाजार में मिलने वाली रंग-बिरंगी मिठाइयों में हानिकारक केमिकल्स और रंगों का इस्तेमाल होता है जो सेहत के लिए ठीक नहीं हैं. इस बार घर पर ही ताजे दूध से शुद्ध छेना तैयार करके बिल्कुल सुरक्षित और प्राकृतिक रंगों से रंग-बिरंगे फूले-फूले रसगुल्ले बनाएं. आइए जानते हैं इसे बनाने की सबसे आसान विधि और सीक्रेट टिप्स.

आवश्यक सामग्री:

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फुल क्रीम दूध: 2 लीटर (छेना बनाने के लिए)

नींबू का रस या सिरका: 3-4 बड़े चम्मच

चीनी: 3-4 कप (चाशनी के लिए)

पानी: 4-5 कप

खाने वाला नेचुरल रंग : हल्का गुलाबी, पीला या हरा (चंद बूंदें)

इलायची पाउडर या केवड़ा जल (फ्लेवर के लिए)

फूले-फूले और स्पंजी बनाने की सीक्रेट ट्रिक्स:

छेना मसलने की तकनीक: रसगुल्लों के स्पंजी बनने का सबसे बड़ा राज है छेने को हथेली के पिछले हिस्से से कम से कम 7-8 मिनट तक चिकना होने तक मलना.

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रंग मिलाने की सही स्टेज: छेने को अच्छी तरह गूंधने के बाद उसके 2-3 हिस्से कर लें और हर हिस्से में अलग-अलग नेचुरल फूड कलर की 1-2 बूंदें डालकर हल्के हाथ से मिला लें, ताकि गोलियां बनाते समय रंग एकसमान फैल जाए.

बनाने का तरीका

2 लीटर दूध को उबालकर नींबू के रस से फाड़ लें. फटे हुए दूध को मलमल के कपड़े में छानकर सादे पानी से धो लें ताकि खट्टापन निकल जाए.

छेने से अतिरिक्त पानी निचोड़कर इसे थाली में निकालें और हथेली की मदद से 7-8 मिनट तक तब तक मलें जब तक यह मक्खन जैसा चिकना न हो जाए.

अब चिकने छेने को अलग-अलग हिस्सों में बांट लें और मनपसंद नेचुरल रंग (गुलाबी, पीला, हरा) मिलाकर छोटी-छोटी चिकनी गोलियां (बॉल्स) तैयार कर लें.

एक बड़े चौड़े बर्तन में 3-4 कप चीनी और 4-5 कप पानी डालकर उबलने के लिए रखें.

जब चाशनी में तेज उबाल आ जाए, तब इसमें रंग-बिरंगी रसगुल्ला बॉल्स एक-एक करके डाल दें. बर्तन को ढककर मध्यम-तेज आंच पर 12-15 मिनट तक पकने दें. आप देखेंगे कि रसगुल्ले फूलकर अपने आकार से दोगुने बड़े हो गए हैं.

ठंडा करें: गैस बंद कर दें और रसगुल्लों को पूरी तरह ठंडा होने दें. ठंडे होने के बाद ये सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं.

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